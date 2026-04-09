Sebastián Villa comenzó a sonar nuevamente para llegar a Boca en el próximo mercado de pases. A pesar de lo que fue su escandalosa salida del Xeneize, Juan Román Riquelme considera que puede ser una pieza importante para ir por la Copa Libertadores y por eso lo llamó nuevamente.
CONFIRMADO
Sebastián Villa eligió dónde jugar tras los llamados de Boca y River
Sebastián Villa define su futuro profesional luego de los llamados de River y Boca. Detalles de la elección del colombiano pensando en junio.
Fue River el club que se movió primero para tener a Sebastián Villa en el último mercado de pases pero finalmente el Millonario se bajó de la pelea por el colombiano debido al fuerte rechazó que generó su posible llegada entre los socios. Días más tarde el que se subió al ring para tenerlo fue Boca.
Por una cuestión de falta de tiempo para negociar y por la postura inamovible de Independiente Rivadavia de Mendoza de mantener a Sebastián Villa hasta junio la chance de un retorno a Boca no se dio, pero de cara a junio Juan Román Riquelme ya empezó a moverse para poder tener una vez más al colombiano.
¿Por qué Sebastián Villa se aleja de Boca?
Lo cierto es que ahora el futuro de Sebastián Villa podría estar lejos de Boca si finalmente se cumple el gran deseo del colombiano. El periodista Martín Costa reveló en F12, programa de ESPN, que la intención del capitán de Independiente Rivadavia es marcharse al exterior y puntualmente el destino que lo seduce es Brasil.
Durante el último mercado de pases se mencionó que Flamengo, Santos, Cruzeiro y Gremio entre otros equipos de Brasil estaban interesados en Sebastián Villa, pero finalmente ninguno avanzó con seriedad. Junio puede ser otro cantar y si finalmente llega una propuesta que convenza al colombiano y también a Independiente Rivadavia, la operación podrá concretarse.
El compromiso de Sebastián Villa
En las últimas semanas le consultaron al propio Sebastián Villa sobre el presunto interés de Boca y fue tajante. “Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado ciento por ciento en Independiente Rivadavia. De eso se encarga mi representante. Voy a dar el todo por el todo por el club, veremos a mitad de año qué puede pasar”, afirmó, enfocado en la Lepra mendocina.
De esta manera queda claro que dentro de la Argentina, Boca cuenta con las mejores chances para quedarse con Sebastián Villa en el mes de junio pero si surge una posibilidad concreta del exterior será muy difícil que Juan Román Riquelme pueda seducir al colombiano. Lo que parece ser un hecho es que el colombiano saldrá de Independiente Rivadavia en junio.
¿Cómo es la actualidad de Sebastián Villa?
Sebastián Villa ha jugado 9 partidos como titular con Independiente Rivadavia en la Liga Profesional 2026, donde suma 0 goles y 2 asistencias. Su aporte ha sido más desde la creación de juego que en la definición
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