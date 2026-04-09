Sebastián Villa eligió dónde jugar tras los llamados de Boca y River

El compromiso de Sebastián Villa

En las últimas semanas le consultaron al propio Sebastián Villa sobre el presunto interés de Boca y fue tajante. “Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado ciento por ciento en Independiente Rivadavia. De eso se encarga mi representante. Voy a dar el todo por el todo por el club, veremos a mitad de año qué puede pasar”, afirmó, enfocado en la Lepra mendocina.

De esta manera queda claro que dentro de la Argentina, Boca cuenta con las mejores chances para quedarse con Sebastián Villa en el mes de junio pero si surge una posibilidad concreta del exterior será muy difícil que Juan Román Riquelme pueda seducir al colombiano. Lo que parece ser un hecho es que el colombiano saldrá de Independiente Rivadavia en junio.

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¿Cómo es la actualidad de Sebastián Villa?

Sebastián Villa ha jugado 9 partidos como titular con Independiente Rivadavia en la Liga Profesional 2026, donde suma 0 goles y 2 asistencias. Su aporte ha sido más desde la creación de juego que en la definición

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