Ni Subiabre ni Beltrán: El jugador de River que está por irse al Chelsea

Las jóvenes joyas de River vienen dando qué hablar y no es para nada raro que un club como Chelsea, con un proyecto deportivo enfocado en la captación en jóvenes talentos de Sudamérica mire a los jugadores del Millonario. Se sabe que el club de Londres ya sondeó a Ian Subiabre y Santiago Beltrán, pero es otro el jugador que podría marcharse con los Blues.
El jugador de River que podría marcharse a Chelsea en el próximo mercado de pases es Kendry Páez, quien llegó al Millonario en el último mercado de pases proveniente justamente del club de Londres. Esto se debe a las condiciones contractuales que está incumpliendo conjunto de Núñez y que dejan al ecuatoriano en medio de una situación particular.
River consiguió el préstamo de Kendry Páez por 12 meses sin cargo y sin opción de compra aunque Chelsea puso como condición que el ecuatoriano juegue al menos el 50% de los minutos en el semestre. En caso de no cumplir con esto, los ingleses tienen la potestad de llevarse nuevamente al jugador en el próximo mes de junio sin posibilidad de protesta por parte del Millonario.
¿Por qué Kendry Páez puede dejar River para volver a Chelsea?
El objetivo de Chelsea es claro: que Kendry Páez juegue y sume minutos y experiencia en uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Pero si River no le da la posibilidad de ganar rodaje, la directiva de los Blues buscará otra institución que sí le entregue protagonismo a la joya surgida en Independiente del Valle.
Kendry Páez comenzó teniendo varios minutos de la mano de Eduardo Coudet pero en de golpe perdió su protagonismo. Pasó de ser titular a ni siquiera ingresar desde el banco de suplentes. Lo que lógicamente llama la atención.
¿Qué dijo Coudet de Kendry Páez?
Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa luego del empate contra Blooming por la Copa Sudamericana y al ser consultado por Kendry Páez fue claro: “No pasó nada, en algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta, ya lo vamos a necesitar”, argumentó.
Acto seguido agregó: “Hoy necesitábamos de un Juan Cruz de ocho más clásico, pero Kendry no deja de tener 18 años. Son muy jovencitos y tenemos que trabajar, son buenos jugadores y vamos a necesitar de todos en la seguidilla”.
Lo cierto es que más allá de los motivos de Coudet, hoy en día Kendry Páez no está sumando los minutos prometidos en River y esto hace que Chelsea ya piense seriamente en la chance de llevárselo en junio.
Próximos partidos de River en abril:
- Racing vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Carabobo – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
+ EN GOLAZO24
Fuerte impacto en Boca por el futuro de Exequiel Zeballos: "Tiene chances"
Hernán Castillo sacude River con la noticia que va a llorar Chacho Coudet