Ni Subiabre ni Beltrán: El jugador de River que está por irse al Chelsea

Kendry Páez comenzó teniendo varios minutos de la mano de Eduardo Coudet pero en de golpe perdió su protagonismo. Pasó de ser titular a ni siquiera ingresar desde el banco de suplentes. Lo que lógicamente llama la atención.

¿Qué dijo Coudet de Kendry Páez?

Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa luego del empate contra Blooming por la Copa Sudamericana y al ser consultado por Kendry Páez fue claro: “No pasó nada, en algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta, ya lo vamos a necesitar”, argumentó.

Acto seguido agregó: “Hoy necesitábamos de un Juan Cruz de ocho más clásico, pero Kendry no deja de tener 18 años. Son muy jovencitos y tenemos que trabajar, son buenos jugadores y vamos a necesitar de todos en la seguidilla”.

Lo cierto es que más allá de los motivos de Coudet, hoy en día Kendry Páez no está sumando los minutos prometidos en River y esto hace que Chelsea ya piense seriamente en la chance de llevárselo en junio.

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Próximos partidos de River en abril:

Racing vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

River Plate vs. Carabobo – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

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