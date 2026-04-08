La suculenta suma que recibirá Boca por la venta de Barco al Chelsea

Cabe recordar que en su momento Barco se marchó de Boca en medio de un conflicto, donde terminó ejecutando su cláusula de rescisión valuada en 10 millones de dólares a pesar de que Juan Román Riquelme no quería efectuar la venta al Brighton bajo estas condiciones. Ahora el Colo le termina dando un poco más de dinero al Xeneize debido a una nueva transferencia dentro de Europa.

La temporada de Barco en Racing de Estrasburgo

Valentín Barco ha disputado 38 partidos oficiales con Racing de Estrasburgo en la temporada 2025/26, sumando 2 goles y 9 asistencias en todas las competiciones. En Ligue 1 jugó 25 encuentros, con 1 gol y 4 asistencias, consolidándose como pieza clave en el mediocampo.

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