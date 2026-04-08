La suculenta suma que recibirá Boca por la venta de Barco al Chelsea

Una de las noticias que empieza a resonar fuerte en Europa es la llegada de Valentín Barco al Chelsea en el mes de junio. Su rendimiento en el Racing de Estrasburgo lo está por depositar en uno de los equipos más importantes de Inglaterra y esta situación también la celebra Boca ya que recibirá una suculenta suma de dinero.
El camino de Valentín Barco desde su llegada a Europa fue complicado. Luego de haber brillado como una enorme aparición en Boca se marchó al Brighton de Inglaterra donde jamás pudo hacer pie pese a las oportunidades que tuvo. Posteriormente fue cedido a Sevilla donde tampoco se asentó y finalmente el que lo terminó comprando fue el Racing de Estrasburgo.
Lo que parecía ser un paso atrás para Valentín Barco terminó siendo la mejor decisión de su vida ya que Racing de Estrasburgo se convirtió en el equipo sensación de Francia y el Colo se transformó en uno de los líderes futbolísticos partiendo desde la mitad de la cancha. Esto hizo que ahora Chelsea decida llevárselo a partir de junio en un monto que rondaría los 40 millones de euros.
Ahora el que empieza a celebrar esta transferencia es Boca. Más allá de lo que significa simbólicamente que un joven formado en Boca Predio llegue a uno de los clubes más importantes de Europa, el Xeneize también recibirá una suculenta suma de dinero. Por los mecanismos de solidaridad y derechos de formación impuestos por FIFA, los Blues están obligados girarle divisas al Club de La Ribera.
La suma que recibirá Boca
Teniendo en cuenta el tiempo que Barco por las inferiores del Xeneize, Boca recibirá cerca de un 3% de la operación total entre Racing de Estrasburgo y Chelsea. Esto quiere decir que en Brandsen 805 estarán recibiendo aproximadamente 1,2 millones de euros si finalmente la transferencia se cierra en 40 millones de euros como se viene mencionando en medios europeos.
Cabe recordar que en su momento Barco se marchó de Boca en medio de un conflicto, donde terminó ejecutando su cláusula de rescisión valuada en 10 millones de dólares a pesar de que Juan Román Riquelme no quería efectuar la venta al Brighton bajo estas condiciones. Ahora el Colo le termina dando un poco más de dinero al Xeneize debido a una nueva transferencia dentro de Europa.
La temporada de Barco en Racing de Estrasburgo
Valentín Barco ha disputado 38 partidos oficiales con Racing de Estrasburgo en la temporada 2025/26, sumando 2 goles y 9 asistencias en todas las competiciones. En Ligue 1 jugó 25 encuentros, con 1 gol y 4 asistencias, consolidándose como pieza clave en el mediocampo.
Más en GOLAZO24
Independiente aceleró y va con todo por una figura de River
Blooming vs River: Las 2 sorpresas de Coudet en el estreno de la Copa Sudamericana
Stéfano Di Carlo aceleró y cerró al nuevo 9 de River: "Acuerdo"