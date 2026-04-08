River está a horas de tener su estreno en la Copa Sudamericana contra Blooming en Santa Cruz de la Sierra, donde la idea de Eduardo Coudet y compañía es comenzar la travesía internacional con el pie derecho. En la previa a esta cita se confirmó el nuevo 9 que está por llegar al Millonario.
LLEGA EN JUNIO
Stéfano Di Carlo aceleró y cerró al nuevo 9 de River: "Acuerdo"
Pensando en el próximo mercado de pases, River dejó prácticamente abrochada la llegada de un 9 que está en Europa.
Desde hace meses se sabe que River está en la búsqueda de un centrodelantero de categoría. De hecho, el propio Marcelo Gallardo admitió que tenía la intención de sumar a un atacante para que sea punta de lanza pero que no encontró dentro de las posibilidades del mercado a nadie con las cualidades suficiente para portar la camiseta de La Banda.
Gallardo se fue, llegó Eduardo Coudet a dirección técnica y rápidamente también pidió sumar a un 9 que se amolde a su idea de juego. Stéfano Di Carlo, presidente de River, le pidió a Chacho que espere hasta junio y finalmente el mandamás Millonario aceleró con todo para cerrar a un delantero de mucha categoría que además sabe lo que es ponerse el manto sagrado.
Gio Simeone, el refuerzo que acordó River
Germán Balcarce aseguró en DSports Radio que River “llegó a un acuerdo de palabra con Giovanni Simeone para su llegada en junio”. Desde hace varios días se viene mencionando que al actual jugador del Torino, formado en el Millonario, tiene muchas chances de pegar la vuelta a mitad de año y ahora se sabe que está todo más que avanzado para que la transferencia de haga efectiva.
Tiempo atrás Giovanni Simeone mostró intenciones de quedarse en Europa pero ahora sí ya le dio el OK a River para avanzar donde incluso se habrían acordados números en cuento a extensión del vínculo y salario. Lo que resta resolver es la salida de Torino, club que viene de comprarlo hace muy pocos meses por una cifra cercana a los 6 millones de euros.
Más allá de que Giovanni Simeone es una de las figuras del equipo, desde Torino no ven con malos ojos vender al delantero siempre y cuando River al menos iguale la cifra que vienen de pagar por su pase. El Millonario está listo para negociar en los montos mencionados, por lo que está todo dado para que la operación se cierre de manera exitosa una vez que termine el semestre.
El paso de Giovanni Simeone por Italia
Giovanni Simeone lleva 8 goles en 24 partidos con el Torino en la Serie A 2025-26, siendo el máximo goleador del club esta temporada. En su carrera en Italia, suma más de 100 goles en Serie A, tras jugar en Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y ahora Torino.
Más en GOLAZO24
Independiente aceleró y va con todo por una figura de River
Blooming vs River: Las 2 sorpresas de Coudet en el estreno de la Copa Sudamericana
Racing en shock por lo que dijo Adrián Martínez tras el clásico ante Independiente