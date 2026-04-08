Stéfano Di Carlo aceleró y cerró al nuevo 9 de River: "Acuerdo"

Más allá de que Giovanni Simeone es una de las figuras del equipo, desde Torino no ven con malos ojos vender al delantero siempre y cuando River al menos iguale la cifra que vienen de pagar por su pase. El Millonario está listo para negociar en los montos mencionados, por lo que está todo dado para que la operación se cierre de manera exitosa una vez que termine el semestre.

El paso de Giovanni Simeone por Italia

Giovanni Simeone lleva 8 goles en 24 partidos con el Torino en la Serie A 2025-26, siendo el máximo goleador del club esta temporada. En su carrera en Italia, suma más de 100 goles en Serie A, tras jugar en Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y ahora Torino.

Más en GOLAZO24

Independiente aceleró y va con todo por una figura de River

Blooming vs River: Las 2 sorpresas de Coudet en el estreno de la Copa Sudamericana

Racing en shock por lo que dijo Adrián Martínez tras el clásico ante Independiente