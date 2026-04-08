En el nuevo Estadio Camp Nou el Barcelona recibe a Atlético Madrid por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro arranca a las 16hs de Argentina y se podrá ver por Fox Sports y Disney + Premium. El Barza y el Atlético se ven nuevamente las caras en esta temporada.
Champions League: Barcelona 0-1 Atlético Madrid, duelo de españoles
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En el único duelo de cuartos de final de Champions League protagonizado por equipos del mismo país, Barcelona y Atlético Madrid abren la serie.
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Resultados del martes
Previa Barcelona vs Atlético Madrid
El morbo estará más que presente en este Barcelona y Atlético Madrid que se verán por 5º y 6º vez las caras en los que va de la temporada. Se cruzaron en La Liga en dos oportunidades, otras dos en la Copa del Rey y ahora cerrarán el año con el cruce de cuartos de final de la Champions League.
Barcelona tiene toda la presión de pasar en esta serie porque ya hace años que no es protagonista en la Champions League, la última final fue hace 11 años en 2015, y por eso y por la jerarquía de su equipo ya tiene la obligación de al menos ser finalista. Además desde esa última final donde se consagró, solo llegó a una semifinal, y eso es realmente poco.
El Atlético Madrid del “Cholo” Simeone está en el lugar que quiere, va de punto, juega contra uno de los favoritos y eso le saca presión y hace que su equipo juegue con el “cuchillo entre los dientes”. Por esta situación desfavorable es que el Atlético Madrid termina siendo paradójicamente favorito, ya que este es el escenario donde mejor rinde.
Formaciones de Barcelona y Atlético Madrid
“Culés” y “Colchoneros” pondrán lo mejor que tienen a mano para estos cuartos de final, con la intención de que no quede todo resuelto en el partido de ida como sucedió en la Copa del Rey (Atlético ganó la ida 4-0 y sentenció la serie). Para eso pondrán los siguientes jugadores:
Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal.
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Álvarez.
Champions League: Los resultados del martes y el otro partido del miércoles
Este martes que pasó se jugaron grandes partidos por los cuartos de final de Champions League y ambos cruces tuvieron como ganadores a los equipos visitantes, dando en cierta forma un gran paso hacia las semifinales.
En España el Bayern Múnich le ganó 2 a 1 al Real Madrid y estuvo muy cerca de liquidar la serie cuando se encontraba 2 a 0, pero el conjunto español descontó y la serie quedó abierta a pesar del triunfo visitante.
En el otro encuentro del martes el Arsenal tuvo que trabajar mucho en Portugal para vencer 1 a 0 al Sporting Lisboa, ya que el único gol del partido llegó a los 91 minutos de juego. Ahora regresa a Londres con medio boleto a semifinales.
El otro partido de hoy miércoles también será a las 16hs de Argentina y el París el PSG recibirá a Liverpool. El campeón defensor arranca en su casa la serie que lo puede depositar en semifinales, aunque de no ser así habrá hecho una digna defensa de su título.
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