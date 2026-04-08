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Champions League: Barcelona 0-1 Atlético Madrid, duelo de españoles

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Champions League: Barcelona-Atlético Madrid, duelo de españoles.

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En el único duelo de cuartos de final de Champions League protagonizado por equipos del mismo país, Barcelona y Atlético Madrid abren la serie.

8 de abril de 2026 - 14:43
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Barcelona tiene toda la presión de pasar en esta serie porque ya hace años que no es protagonista en la Champions League, la última final fue hace 11 años en 2015, y por eso y por la jerarquía de su equipo ya tiene la obligación de al menos ser finalista. Además desde esa última final donde se consagró, solo llegó a una semifinal, y eso es realmente poco.

El Atlético Madrid del “Cholo” Simeone está en el lugar que quiere, va de punto, juega contra uno de los favoritos y eso le saca presión y hace que su equipo juegue con el “cuchillo entre los dientes”. Por esta situación desfavorable es que el Atlético Madrid termina siendo paradójicamente favorito, ya que este es el escenario donde mejor rinde.

Formaciones de Barcelona y Atlético Madrid

“Culés” y “Colchoneros” pondrán lo mejor que tienen a mano para estos cuartos de final, con la intención de que no quede todo resuelto en el partido de ida como sucedió en la Copa del Rey (Atlético ganó la ida 4-0 y sentenció la serie). Para eso pondrán los siguientes jugadores:

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Álvarez.

Champions League: Los resultados del martes y el otro partido del miércoles

Este martes que pasó se jugaron grandes partidos por los cuartos de final de Champions League y ambos cruces tuvieron como ganadores a los equipos visitantes, dando en cierta forma un gran paso hacia las semifinales.

En España el Bayern Múnich le ganó 2 a 1 al Real Madrid y estuvo muy cerca de liquidar la serie cuando se encontraba 2 a 0, pero el conjunto español descontó y la serie quedó abierta a pesar del triunfo visitante.

En el otro encuentro del martes el Arsenal tuvo que trabajar mucho en Portugal para vencer 1 a 0 al Sporting Lisboa, ya que el único gol del partido llegó a los 91 minutos de juego. Ahora regresa a Londres con medio boleto a semifinales.

El otro partido de hoy miércoles también será a las 16hs de Argentina y el París el PSG recibirá a Liverpool. El campeón defensor arranca en su casa la serie que lo puede depositar en semifinales, aunque de no ser así habrá hecho una digna defensa de su título.

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Musso salva al Atlético Madrid

Como en gran parte del encuentro Musso es la figura del Altlético Madrid. Rashford tuvo un tiro libre calcado al de Julián, en el mismo lugar, sacó el latigazo pero la diferencia es que Musso estaba en el arco. El argentino alcanzó a cachetearla y la sacó por arriba del travesaño. Partido intenso en 8 minutos del complemento. Increíble que el "Colchonero" no aproveche la situación.
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Atlético no aprovecha, Barcelona salió con todo y casi lo empata

Los primeros minutos del complemento son como el inicio del partido, Barcelona sale a copar la parada y a ser protagonista. Marcus Rashford tuvo el empate pero luego de gambetear al arquero se quedó sin ángulo y la tiró afuera. Sufre el Atlético a pesar de tener un jugador más.
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Comenzó el segundo tiempo

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Otro resultado: En París gana PSG

Luego de 45 minutos intensos el PSG le gana a Liverpool y hasta el momento es el único local que consigue la victoria en los cuartos de final de Champions League, ya que ayer ganaron los visitantes y en el otro encuentro está ganando el Atlético Madrid en el Camp Nou.
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Final del primer tiempo, gana el Atlético 1-0

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Una jugada cambió todo

El fútbol es así, una jugada cambia todo. El Barcelona estaba tranquilo porque el gol llegaría al caer, pero no fue así, no cayó y el Barza se cayó. En una jugada expulsan a Cubarsí, y Julián Álvarez puso el 1-0. La jugada no solo cambió el partido sino que puede ser la que cambie la serie. Ahora el Atlético Madrid sabe que es hora de matar a su rival, ya que si lo deja vivo para la vuelta puede llegar a arrepentirse, gana 1-0 y tiene 1 jugador más.
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Gooooooooool del Atlético Madrid, tremendo gol de Julián (Video)

De la falta a Simeone que derivó en la expulsión de Cubarsí, Julián Álvarez hizo tremendo gol de tiro libre. Una joya del ex River.

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Barza mejor pero en la contra del Atlético expulsan a Cubarsí (Video)

El Barcelona sigue siendo muy superior pero la especialidad del Atlético Madrid es la contra, bueno y de contra le hizo daño, no le marcó pero logró la expulsión del central Cubarsí. El conjunto del "Cholo" salió rápido habilitó al Giuliano Simeone que quedó de cara al gol, pero Cubarsí lo derribó y se fue expulsado por el VAR.

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Otro resultado: PSG ya le gana a Liverpool (Video)

Con gol de su estralla ascendente Doué a los 11 minutos el PSG ya le gana en París a Liverpool. Van 20 minutos y el local ya está en ventaja.

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Rashford convierte pero anulan por fuera de juego

Lo veniamos anticipando, el juego de Rashford está desequilibrando al Atletico Madrid, al punto tal que llegó a convertir pero Lamine Yamal, quien le dio el pase, se encontraba en fuera de juego milimétrico. Siguen 0-0 pero al equipo del "Cholo" le cuesta cada vez más salir.

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Barcelona mejor pero es ida y vuelta

Marcus Rashford está siendo un dolor de cabeza por la banda izquierda (lateral derecho de Atlético Madrid) y Barcelona ya llegó varias veces gracias al jugador inglés. Pero más allá de ser dominador del juego el Atlético Madrid responde con el mismo peligro, y Julián Álvarez lo tuvo a minutos del inicio. El partido es de ida y vuelta.

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Arrancó el partido

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Formaciones Barcelona-Atlético Madrid

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Álvarez.

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El otro partido del miércoles

A las 16hs de Argentina se enfrentarán en París el PSG y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el partido será transmitido por ESPN y Disney + estandar.

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Resultados del martes

El martes dieron comienzo los cuartos de final de la Champions League con dos partidos y en ambos hubo victoria visitante.

Bayern Múnich se impuso en España ante Real Madrid por 2 a 1 y vuelve a Alemania con ventaja, mientras que Arsenal ganó en Portugal ante Sporting Lisboa por 1-0 y tambien jugará tranquilo en Londres. Ambas series están abiertas a pesar del triunfo de los visitantes.

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