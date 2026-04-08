Champions League: Barcelona 0-1 Atlético Madrid, duelo de españoles.

El morbo estará más que presente en este Barcelona y Atlético Madrid que se verán por 5º y 6º vez las caras en los que va de la temporada. Se cruzaron en La Liga en dos oportunidades, otras dos en la Copa del Rey y ahora cerrarán el año con el cruce de cuartos de final de la Champions League .

Barcelona tiene toda la presión de pasar en esta serie porque ya hace años que no es protagonista en la Champions League, la última final fue hace 11 años en 2015, y por eso y por la jerarquía de su equipo ya tiene la obligación de al menos ser finalista. Además desde esa última final donde se consagró, solo llegó a una semifinal, y eso es realmente poco.

El Atlético Madrid del “Cholo” Simeone está en el lugar que quiere, va de punto, juega contra uno de los favoritos y eso le saca presión y hace que su equipo juegue con el “cuchillo entre los dientes”. Por esta situación desfavorable es que el Atlético Madrid termina siendo paradójicamente favorito, ya que este es el escenario donde mejor rinde.

Formaciones de Barcelona y Atlético Madrid

“Culés” y “Colchoneros” pondrán lo mejor que tienen a mano para estos cuartos de final, con la intención de que no quede todo resuelto en el partido de ida como sucedió en la Copa del Rey (Atlético ganó la ida 4-0 y sentenció la serie). Para eso pondrán los siguientes jugadores:

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Álvarez.

Champions League: Los resultados del martes y el otro partido del miércoles

Este martes que pasó se jugaron grandes partidos por los cuartos de final de Champions League y ambos cruces tuvieron como ganadores a los equipos visitantes, dando en cierta forma un gran paso hacia las semifinales.

En España el Bayern Múnich le ganó 2 a 1 al Real Madrid y estuvo muy cerca de liquidar la serie cuando se encontraba 2 a 0, pero el conjunto español descontó y la serie quedó abierta a pesar del triunfo visitante.

En el otro encuentro del martes el Arsenal tuvo que trabajar mucho en Portugal para vencer 1 a 0 al Sporting Lisboa, ya que el único gol del partido llegó a los 91 minutos de juego. Ahora regresa a Londres con medio boleto a semifinales.

El otro partido de hoy miércoles también será a las 16hs de Argentina y el París el PSG recibirá a Liverpool. El campeón defensor arranca en su casa la serie que lo puede depositar en semifinales, aunque de no ser así habrá hecho una digna defensa de su título.

Live Blog Post Musso salva al Atlético Madrid Como en gran parte del encuentro Musso es la figura del Altlético Madrid. Rashford tuvo un tiro libre calcado al de Julián, en el mismo lugar, sacó el latigazo pero la diferencia es que Musso estaba en el arco. El argentino alcanzó a cachetearla y la sacó por arriba del travesaño. Partido intenso en 8 minutos del complemento. Increíble que el "Colchonero" no aproveche la situación.

Live Blog Post Atlético no aprovecha, Barcelona salió con todo y casi lo empata Los primeros minutos del complemento son como el inicio del partido, Barcelona sale a copar la parada y a ser protagonista. Marcus Rashford tuvo el empate pero luego de gambetear al arquero se quedó sin ángulo y la tiró afuera. Sufre el Atlético a pesar de tener un jugador más.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Otro resultado: En París gana PSG Luego de 45 minutos intensos el PSG le gana a Liverpool y hasta el momento es el único local que consigue la victoria en los cuartos de final de Champions League, ya que ayer ganaron los visitantes y en el otro encuentro está ganando el Atlético Madrid en el Camp Nou.

Live Blog Post Final del primer tiempo, gana el Atlético 1-0

Live Blog Post Una jugada cambió todo El fútbol es así, una jugada cambia todo. El Barcelona estaba tranquilo porque el gol llegaría al caer, pero no fue así, no cayó y el Barza se cayó. En una jugada expulsan a Cubarsí, y Julián Álvarez puso el 1-0. La jugada no solo cambió el partido sino que puede ser la que cambie la serie. Ahora el Atlético Madrid sabe que es hora de matar a su rival, ya que si lo deja vivo para la vuelta puede llegar a arrepentirse, gana 1-0 y tiene 1 jugador más.

Live Blog Post Gooooooooool del Atlético Madrid, tremendo gol de Julián (Video) De la falta a Simeone que derivó en la expulsión de Cubarsí, Julián Álvarez hizo tremendo gol de tiro libre. Una joya del ex River. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041966500521623779&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post Barza mejor pero en la contra del Atlético expulsan a Cubarsí (Video) El Barcelona sigue siendo muy superior pero la especialidad del Atlético Madrid es la contra, bueno y de contra le hizo daño, no le marcó pero logró la expulsión del central Cubarsí. El conjunto del "Cholo" salió rápido habilitó al Giuliano Simeone que quedó de cara al gol, pero Cubarsí lo derribó y se fue expulsado por el VAR. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041965866925850760&partner=&hide_thread=false ¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LYXdoAjSvu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post Otro resultado: PSG ya le gana a Liverpool (Video) Con gol de su estralla ascendente Doué a los 11 minutos el PSG ya le gana en París a Liverpool. Van 20 minutos y el local ya está en ventaja. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041961744680030271&partner=&hide_thread=false ¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Gravenberch llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MS2f4RTitw — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post Rashford convierte pero anulan por fuera de juego Lo veniamos anticipando, el juego de Rashford está desequilibrando al Atletico Madrid, al punto tal que llegó a convertir pero Lamine Yamal, quien le dio el pase, se encontraba en fuera de juego milimétrico. Siguen 0-0 pero al equipo del "Cholo" le cuesta cada vez más salir.

Live Blog Post Barcelona mejor pero es ida y vuelta Marcus Rashford está siendo un dolor de cabeza por la banda izquierda (lateral derecho de Atlético Madrid) y Barcelona ya llegó varias veces gracias al jugador inglés. Pero más allá de ser dominador del juego el Atlético Madrid responde con el mismo peligro, y Julián Álvarez lo tuvo a minutos del inicio. El partido es de ida y vuelta.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Formaciones Barcelona-Atlético Madrid Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal. Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Álvarez. VER +

Live Blog Post El otro partido del miércoles A las 16hs de Argentina se enfrentarán en París el PSG y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el partido será transmitido por ESPN y Disney + estandar.