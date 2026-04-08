Minería: Creció en febrero (interanual) pero cayó 1% contra enero

Señal de alerta: Estructura débil

Más allá del número positivo, el informe deja una advertencia relevante: La actividad minera depende de pocos drivers y muestra fragilidad en su estructura.

La fuerte caída en los servicios de apoyo (-19,7%) y en los minerales metalíferos (-7,9%) refleja menor dinamismo en inversiones y exploración, dos variables críticas para sostener el crecimiento a mediano plazo.

image La minería impulsa subas pero con relativas ventajas para la economía en general

Clave política y económica

En un contexto donde la energía es pilar para la generación de divisas, el comportamiento del sector minero se vuelve estratégico.

Pero los datos de febrero sugieren que, sin nuevos incentivos o condiciones macro más estables, el rebote podría perder fuerza.

El diagnóstico es contundente: la minería crece, pero no despega. Y, por ahora, el impulso depende casi exclusivamente del petróleo.

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