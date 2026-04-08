Minería: Creció en febrero (interanual) pero cayó 1% contra enero

La actividad minera mostró una mejora en términos interanuales, aunque con un freno en el margen. El último informe del INDEC confirmó que el sector creció 3,3% en febrero de 2026 frente al mismo mes del año pasado, pero registró una caída de 1% respecto de enero.
El dato surge del Índice de Producción Industrial (IPI) minero, que refleja una dinámica dual: crecimiento acumulado, pero con pérdida de impulso en el corto plazo.
Rebote anual, sin continuidad mensual
Según el organismo estadístico, el primer bimestre del año cerró con una suba acumulada del 4,4% interanual. Sin embargo, la serie desestacionalizada mostró un retroceso mensual de 1%, mientras que la tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente sin cambios.
El petróleo empuja, pero el resto no acompaña
El desempeño sectorial confirma que el repunte no es homogéneo:
Petróleo crudo: +15,8% interanual (motor del crecimiento)
Gas natural: -3,3%
Servicios de apoyo: -19,7%
Minerales metalíferos: -7,9%
Minerales no metalíferos: +14,3%
El dato es claro: el avance del crudo explica gran parte de la mejora, mientras que segmentos clave —como el gas y la minería metalífera— van en terreno negativo.
Señal de alerta: Estructura débil
Más allá del número positivo, el informe deja una advertencia relevante: La actividad minera depende de pocos drivers y muestra fragilidad en su estructura.
La fuerte caída en los servicios de apoyo (-19,7%) y en los minerales metalíferos (-7,9%) refleja menor dinamismo en inversiones y exploración, dos variables críticas para sostener el crecimiento a mediano plazo.
Clave política y económica
En un contexto donde la energía es pilar para la generación de divisas, el comportamiento del sector minero se vuelve estratégico.
Pero los datos de febrero sugieren que, sin nuevos incentivos o condiciones macro más estables, el rebote podría perder fuerza.
El diagnóstico es contundente: la minería crece, pero no despega. Y, por ahora, el impulso depende casi exclusivamente del petróleo.
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