Así sería la decisión de Paulo Dybala. El futbolista cordobés negociará con Boca y no vendrá gratis pero sus allegados dejaron en claro que en su cabeza solo está Boca, y que ninguno de los otros destinos lo seduce, sobre todo por el tema familiar, y teniendo en cuenta el momento de carrera en que esta el jugador es un buen momento para regresar al país, y cumplir el sueño de jugar en Boca.

image En el único club de Argentina donde jugó Dybala fue en Instituto de Córdoba.

Paulo Dybala nunca jugó en la Primera División de Argentina

Paulo Dybala jugó en un solo club de la República Argentina, y ese es el equipo que lo formó, el Instituto Atlético Central Córdoba. Pero el tema es que en la época en que jugó (temporada 2011-12 donde peleó el ascenso con River, fue a la promoción y perdió con San Lorenzo) el club estaba en la segunda división, y por eso no pudo jugar en primera.

Luego dio su salto directamente a Europa. En el viejo continente siempre jugó en el fútbol italiano. Primero llegó al Palermo, donde disputó la primera temporada en la Serie “A” (2012/13) pero ese año descendió a la Serie “B”. Su segunda temporada (2013/14) logró el regreso a primera con Palermo siendo protagonista. Al torneo siguiente (2014/15) se destacó en la máxima categoría de Calcio y pasó a un gigante, Juventus.

En Juventus se transformó en figura e ídolo de la hinchada. Allí estuvo 7 temporadas en las cuales ganó en varias ocasiones Serie “A”, Copa Italia, y Supercopa de Italia, llegando además a una final de Champions League en la temporada 2026/17, donde cayó 4-1 con Real Madrid.

Roma fue su tercer, y al parecer, último club en el fútbol italiano, allí de la mano de José Mourinho recuperó su nivel y el DT portugués fue fundamental para eso, algo que le valió la citación para el Mundial 2022 con Argentina, donde se consagró campeón siendo protagonista en la final convirtiendo su penal y robando una pelota de gol de los pies de Mbappé.

Luego de todo lo que ganó en Europa y la Selección Argentina el jugador entiende que es momento de disfrutar del fútbol, por ende, darse el gusto de cumplir el sueño de jugar en el club de sus amores, Boca Juniors, y en un momento que todavía puede marcar la diferencia, y le quedan unos años para el retiro.

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