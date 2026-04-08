Champions League: Barcelona 0-2 Atlético Madrid, el "Colchonero" da el batacazo

En un partido que inició para que sea un gran triunfo "Culé" terminó siendo un triunfazo del "Colchonero". Atlético Madrid derrotó 2-0 a Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League . Hubo una jugada clave qeu cambió el partido e inclinó la balanza para los Simeone. Los goles los anotaron Álvarez y Sorloth.

El morbo estuvo más que presente en este Barcelona y Atlético Madrid y la verdad que fue un partido muy cambiante. Todo comenzó con un Barcelona muy superior pero qeu no pudo plasmar en el resultado la superioridad que tenía en el juego. La expulsión de Cubarsí y el gol de Julián unos segundos después cambiaron todo.

El primer tiempo fueron 41 minutos de 45 del Barcelona, o sea, casi todo del Barcelona. Rashford complicaba muchísimo a los de Simeone por la banda izquierda y el gol parecía que llegaría en cualquier momento. De hecho, llegó, pero con Yamal en fuera de juego cuando le dio el pase al delantero inglés para que anote el primero.

Parecía que todo iba a terminar bien para el "Culé" pero todo cambió en cuestión de segundos. En una contra por derecha Griezmann habilitó a Simeone que se filtró por el medio y cuando iba a quedar solo con el arquero Cubarsí lo cruzó, resultado, expulsión y posterior gol de Julián Álvarez de tiro libre. A veces lo mejor es dejar al delantero, ya que puede o no anotar, en cambio una expulsion faltando tanto prejudica mucho a tu equipo, pero la inexperiencia de Cubarsí no lo hizo ver esas cosas.

En el complemento Barcelona salió dispuesto a empatar, y logró ser superior al punto tal que Musso fue la figura del visitante, pero de tanto ir se desprotegió atrás y llego en otra contra el gol de Sorloth. Eso fue lo que terminó de matar a un Barcelona que no se recuperó más, y hasta es probable qeu haya perdido la serie en este partido, ya que con la experiencia que tiene Diego Simeone en cuidar resultados es dificil que gane por una diferencia de 2 goles en Madrid.

Champions League: Los resultados del martes y el otro partido del miércoles

Este martes que pasó se jugaron grandes partidos por los cuartos de final de Champions League y ambos cruces tuvieron como ganadores a los equipos visitantes, dando en cierta forma un gran paso hacia las semifinales.

En España el Bayern Múnich le ganó 2 a 1 al Real Madrid y estuvo muy cerca de liquidar la serie cuando se encontraba 2 a 0, pero el conjunto español descontó y la serie quedó abierta a pesar del triunfo visitante.

En el otro encuentro del martes el Arsenal tuvo que trabajar mucho en Portugal para vencer 1 a 0 al Sporting Lisboa, ya que el único gol del partido llegó a los 91 minutos de juego. Ahora regresa a Londres con medio boleto a semifinales.

El otro partido de hoy miércoles fue victoria local, el único partido de los 4 de cuartos de final donde ganó el local. PSG derrotó por 2-0 al Liverpool en París y viajará tranquilo a Inglaterra para intentar meterse en semifinales.

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Live Blog Post Final, Atlético gana 2-0 en Barcelona y se lleva un gran triunfo

Live Blog Post Goooooool del Atlético Madrid Cuando mejor estaba Barcelona llega el gol de Sorloth, el otro goleador "Colchonero". El local dejó espacios por el afán de ir a buscar el empate y el conjunto de Simeone le da un golpe que puede ser definitivo. Atlético 2-0 arriba.

Live Blog Post Barcelona sigue buscando el empate y Altlético no reacciona El Barcelona sigue buscando el empate y mete en su arco al Atlético Madrid, algo increíble si vemos que en una jugada le expulsaron un jugador al Barcelona y el Atlético anotó el primero y que el equipo del "Cholo" no aproveche el golpe que eso significó.

Live Blog Post Otro resultado: PSG amplia la diferencia Sobre 70 minutos de juego el PSG le gana 2-0 al Liverpool y saca una buena ventaja para ir a Inglaterra más tranquilo.

Live Blog Post Musso salva al Atlético Madrid Como en gran parte del encuentro Musso es la figura del Altlético Madrid. Rashford tuvo un tiro libre calcado al de Julián, en el mismo lugar, sacó el latigazo pero la diferencia es que Musso estaba en el arco. El argentino alcanzó a cachetearla y la sacó por arriba del travesaño. Partido intenso en 8 minutos del complemento. Increíble que el "Colchonero" no aproveche la situación.

Live Blog Post Atlético no aprovecha, Barcelona salió con todo y casi lo empata Los primeros minutos del complemento son como el inicio del partido, Barcelona sale a copar la parada y a ser protagonista. Marcus Rashford tuvo el empate pero luego de gambetear al arquero se quedó sin ángulo y la tiró afuera. Sufre el Atlético a pesar de tener un jugador más.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Otro resultado: En París gana PSG Luego de 45 minutos intensos el PSG le gana a Liverpool y hasta el momento es el único local que consigue la victoria en los cuartos de final de Champions League, ya que ayer ganaron los visitantes y en el otro encuentro está ganando el Atlético Madrid en el Camp Nou.

Live Blog Post Final del primer tiempo, gana el Atlético 1-0

Live Blog Post Una jugada cambió todo El fútbol es así, una jugada cambia todo. El Barcelona estaba tranquilo porque el gol llegaría al caer, pero no fue así, no cayó y el Barza se cayó. En una jugada expulsan a Cubarsí, y Julián Álvarez puso el 1-0. La jugada no solo cambió el partido sino que puede ser la que cambie la serie. Ahora el Atlético Madrid sabe que es hora de matar a su rival, ya que si lo deja vivo para la vuelta puede llegar a arrepentirse, gana 1-0 y tiene 1 jugador más.

Live Blog Post Gooooooooool del Atlético Madrid, tremendo gol de Julián (Video) De la falta a Simeone que derivó en la expulsión de Cubarsí, Julián Álvarez hizo tremendo gol de tiro libre. Una joya del ex River. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041966500521623779&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post Barza mejor pero en la contra del Atlético expulsan a Cubarsí (Video) El Barcelona sigue siendo muy superior pero la especialidad del Atlético Madrid es la contra, bueno y de contra le hizo daño, no le marcó pero logró la expulsión del central Cubarsí. El conjunto del "Cholo" salió rápido habilitó al Giuliano Simeone que quedó de cara al gol, pero Cubarsí lo derribó y se fue expulsado por el VAR. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041965866925850760&partner=&hide_thread=false ¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LYXdoAjSvu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post Otro resultado: PSG ya le gana a Liverpool (Video) Con gol de su estralla ascendente Doué a los 11 minutos el PSG ya le gana en París a Liverpool. Van 20 minutos y el local ya está en ventaja. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041961744680030271&partner=&hide_thread=false ¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Gravenberch llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MS2f4RTitw — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post Rashford convierte pero anulan por fuera de juego Lo veniamos anticipando, el juego de Rashford está desequilibrando al Atletico Madrid, al punto tal que llegó a convertir pero Lamine Yamal, quien le dio el pase, se encontraba en fuera de juego milimétrico. Siguen 0-0 pero al equipo del "Cholo" le cuesta cada vez más salir.

Live Blog Post Barcelona mejor pero es ida y vuelta Marcus Rashford está siendo un dolor de cabeza por la banda izquierda (lateral derecho de Atlético Madrid) y Barcelona ya llegó varias veces gracias al jugador inglés. Pero más allá de ser dominador del juego el Atlético Madrid responde con el mismo peligro, y Julián Álvarez lo tuvo a minutos del inicio. El partido es de ida y vuelta.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Formaciones Barcelona-Atlético Madrid Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal. Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Álvarez. VER +

Live Blog Post El otro partido del miércoles A las 16hs de Argentina se enfrentarán en París el PSG y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el partido será transmitido por ESPN y Disney + estandar.