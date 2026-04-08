Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina", fue condenada este miércoles 8 de abril cuándo a 15 años de prisión qué por un tribunal federal en Los Angeles dónde, por haber suministrado la dosis que mató al actor Matthew Perry en octubre de 2023. Este caso se pone peor.
JUSTICIA PARA FRIENDS
Condenaron a 15 años a la "Reina de la Ketamina" por la muerte de Matthew Perry
Jasveen Sangha recibió 15 años de prisión por suministrar la dosis de ketamina que mató a Matthew Perry, actor de Friends, en octubre de 2023.
En septiembre de 2025, Sangha se había declarado culpable de cinco cargos federales de narcotráfico. Los mensajes interceptados por el FBI revelaron que llamaba a las dosis que vendía al actor "el especial" o "kit de despedida", frases que la fiscalía usó como prueba de su plena conciencia sobre la letalidad del producto.
El caso judicial expuso una red de suministro de ketamina que involucró a profesionales de la salud, un intermediario y el propio asistente personal de Perry. La ketamina no provenía de fuentes farmacéuticas legales: Sangha la obtenía a través de Erik Fleming, quien actuaba como intermediario y consiguió la droga de proveedores en el extranjero.
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Los detalles más perturbadores del juicio por ketamina
Mientras que un vial de ketamina legal cuesta alrededor de $12 dólares, los acusados le cobraban a Perry hasta US$2000 por unidad, explotando su historial de adicciones conocido públicamente.
Según Reuters, la fiscalía presentó evidencia de que Sangha ya sabía que su producto podía matar. En 2019, un cliente llamado Cody McLaury murió tras comprarle ketamina. Cuando su familia le notificó por mensaje de texto, la reacción de Sangha fue buscar en Google: "¿Se puede morir por ketamina?". Cuatro años después, volvió a suministrarla.
Al enterarse por las noticias de la muerte de Perry, Sangha contactó a Fleming por la aplicación cifrada Signal: "Borra todos nuestros mensajes". El FBI logró recuperar las comunicaciones de igual manera, lo que resultó ser una de las evidencias clave de la acusación.
¿Por qué este caso importa más allá de la fama de Perry?
La sentencia de Sangha es significativa en un contexto más amplio: la ketamina, originalmente un anestésico de uso médico y veterinario, ha ganado terreno como droga recreativa de élite en EE.UU. en la última década. La FDA aprobó en 2019 una versión intranasal (esketamina) para depresión resistente, lo que también generó un mercado gris que los traficantes explotan.
El Departamento de Justicia de EE.UU. subrayó que este caso marca un precedente: los distribuidores ilegales de ketamina ya no pueden escudarse detrás de la naturaleza "médica" de la sustancia para minimizar su responsabilidad penal.
Perry había hablado abiertamente sobre sus décadas de lucha contra las adicciones, incluso en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022). Su muerte, y este juicio, reavivaron el debate sobre la responsabilidad de quienes suministran sustancias a personas con historial de dependencia.
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