Condenaron a 15 años a la "Reina de la Ketamina" por la muerte de Matthew Perry

Según Reuters, la fiscalía presentó evidencia de que Sangha ya sabía que su producto podía matar. En 2019, un cliente llamado Cody McLaury murió tras comprarle ketamina. Cuando su familia le notificó por mensaje de texto, la reacción de Sangha fue buscar en Google: "¿Se puede morir por ketamina?". Cuatro años después, volvió a suministrarla.

image En los cuatro días previos a su muerte, el actor recibió aproximadamente 20 viales, un ritmo que los peritos médicos calificaron como imposible de sobrevivir fuera de una unidad de cuidados intensivos.

Al enterarse por las noticias de la muerte de Perry, Sangha contactó a Fleming por la aplicación cifrada Signal: "Borra todos nuestros mensajes". El FBI logró recuperar las comunicaciones de igual manera, lo que resultó ser una de las evidencias clave de la acusación.

¿Por qué este caso importa más allá de la fama de Perry?

La sentencia de Sangha es significativa en un contexto más amplio: la ketamina, originalmente un anestésico de uso médico y veterinario, ha ganado terreno como droga recreativa de élite en EE.UU. en la última década. La FDA aprobó en 2019 una versión intranasal (esketamina) para depresión resistente, lo que también generó un mercado gris que los traficantes explotan.

El Departamento de Justicia de EE.UU. subrayó que este caso marca un precedente: los distribuidores ilegales de ketamina ya no pueden escudarse detrás de la naturaleza "médica" de la sustancia para minimizar su responsabilidad penal.

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Perry había hablado abiertamente sobre sus décadas de lucha contra las adicciones, incluso en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022). Su muerte, y este juicio, reavivaron el debate sobre la responsabilidad de quienes suministran sustancias a personas con historial de dependencia.

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