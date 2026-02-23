ROSARIO. Mientras el monitoreo semanal encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, revela una caída sostenida de los homicidios, la realidad en Rosario es totalmente opuesta. El discurso provincial intenta tapar la violencia que se sigue viviendo en las calles.
QUE EL DISCURSO NO TAPE LA REALIDAD
Homicidios en Santa Fe: Un número que intenta ocultar la violencia que nunca se fue
El Gobierno de Santa Fe sostiene en 2026 la cifra más baja de homicidios desde que hay registro, pero oculta lo que realmente pasa en Rosario.
Como es habitual todos los fines de semana, Pullaro encabezó la reunión de análisis criminal junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el jefe de Policía provincial, Luis Maldonado; y equipos técnicos de la cartera. El encuentro permite evaluar la evolución de los principales indicadores de violencia en las ciudades más pobladas y ajusta estrategias operativas.
Homicidios 2026
A casi dos meses de que comenzó el 2026, según el gobierno santafesino, los asesinatos se mantienen en "niveles mínimos históricos". A raíz de ello recordaron que, al 21 de febrero de 2023 (último año de la anterior gestión) se contabilizaban 73 crímenes en la Provincia, mientras que este año se registran 15, lo que sostienen que se trata de un dato inédito desde que existen estadísticas sistemáticas.
El descenso se suma al resultado de enero, cuando se reportaron 12 homicidios en toda Santa Fe, la cifra mensual más baja de los últimos 25 años, consolidando la tendencia descendente que el Gobierno Provincial vincula con el despliegue territorial, la coordinación con la Justicia y el uso intensivo de información criminal.
Al respecto, Ramiro Galassi, director de Estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad, detalló que "La incorporación de tecnología, la revisión permanente de la situación en la calle y el procesamiento de datos permiten brindar a los jefes herramientas para tomar mejores decisiones al distribuir el patrullaje y las capas de refuerzo en los barrios".
Números históricos para Santa Fe
Teniendo en consideración las dos principales ciudades, Rosario cuenta con 3 muertes en lo que va de febrero cuando, en años anteriores, a esta altura del mes, los registros oscilaban entre 17 y 23. Por su parte, Santa Fe aún no notificó delitos.
Pese al indicador más extremo de violencia, otros parámetros muestran una evolución positiva del plan de seguridad provincial. Los heridos por hechos violentos disminuyeron un 10%, mientras que los delitos predatorios -robos y hurtos- descendieron cerca de un 27%.
Como cierre, Galassi remarcó que "Detrás de estos resultados hay un trabajo constante que no se limita a la calle. Incluye inversión en móviles, chalecos, armas, uniformes, estaciones policiales y cárceles; investigación criminal e inteligencia junto a la Fiscalía".
La violencia sigue haciendo ruido
Si bien hace meses la administración de Pullaro viene haciendo hincapié en el bajo número de asesinatos, lo cierto es que el escenario que se vive, principalmente en Rosario, es completamente opuesto.
Sin ir más lejos, este fin de semana tuvo una ráfaga de hechos violentos que siguen generando dudas acerca de las políticas de seguridad que rige en la Provincia.
Por un lado, el sábado a la noche, dos hombres a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas color rojo atacaron con un arma de fuego a una joven de 18, quien resultó herida en la pierna derecha, con orificios de entrada y de salida.
A su vez, el frente de un minimarket fue atacado a balazos este sábado a la noche en el barrio Los Naranjos de Granadero Baigorria. Allí, Los policías secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros, además de constatar cinco impactos en la fachada del local.
Lo más próximo se dio este domingo a media tarde cuando un hombre de 33 años fue baleado en el tórax por dos personas en moto cuando entraba a la cochera de un supermercado.
Al retirarse del lugar, los agresores dejaron una nota mafiosa vinculada a presos de la cárcel de Piñero, por lo que la principal hipótesis que investiga la Fiscalía es que se trató de un ataque al voleo para enviar un mensaje entre bandas criminales. Asimismo, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró en el lugar nueve vainas servidas calibre 9 milímetros.
