Homicidios en Santa Fe: Un número que intenta ocultar la violencia que nunca se fue

Números históricos para Santa Fe

Teniendo en consideración las dos principales ciudades, Rosario cuenta con 3 muertes en lo que va de febrero cuando, en años anteriores, a esta altura del mes, los registros oscilaban entre 17 y 23. Por su parte, Santa Fe aún no notificó delitos.

Pese al indicador más extremo de violencia, otros parámetros muestran una evolución positiva del plan de seguridad provincial. Los heridos por hechos violentos disminuyeron un 10%, mientras que los delitos predatorios -robos y hurtos- descendieron cerca de un 27%.

Como cierre, Galassi remarcó que "Detrás de estos resultados hay un trabajo constante que no se limita a la calle. Incluye inversión en móviles, chalecos, armas, uniformes, estaciones policiales y cárceles; investigación criminal e inteligencia junto a la Fiscalía".

"Todo comenzó el 10 de diciembre de 2023, cuando recibimos el gobierno con apenas 15 móviles en Rosario, y se consolidó en estos dos años de gestión". "Todo comenzó el 10 de diciembre de 2023, cuando recibimos el gobierno con apenas 15 móviles en Rosario, y se consolidó en estos dos años de gestión".

Reporte diario de Homicidios- 21.02.26-SAGI

La violencia sigue haciendo ruido

Si bien hace meses la administración de Pullaro viene haciendo hincapié en el bajo número de asesinatos, lo cierto es que el escenario que se vive, principalmente en Rosario, es completamente opuesto.

Sin ir más lejos, este fin de semana tuvo una ráfaga de hechos violentos que siguen generando dudas acerca de las políticas de seguridad que rige en la Provincia.

Por un lado, el sábado a la noche, dos hombres a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas color rojo atacaron con un arma de fuego a una joven de 18, quien resultó herida en la pierna derecha, con orificios de entrada y de salida.

A su vez, el frente de un minimarket fue atacado a balazos este sábado a la noche en el barrio Los Naranjos de Granadero Baigorria. Allí, Los policías secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros, además de constatar cinco impactos en la fachada del local.

Lo más próximo se dio este domingo a media tarde cuando un hombre de 33 años fue baleado en el tórax por dos personas en moto cuando entraba a la cochera de un supermercado.

Al retirarse del lugar, los agresores dejaron una nota mafiosa vinculada a presos de la cárcel de Piñero, por lo que la principal hipótesis que investiga la Fiscalía es que se trató de un ataque al voleo para enviar un mensaje entre bandas criminales. Asimismo, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró en el lugar nueve vainas servidas calibre 9 milímetros.

image El ataque ocurrió en la cochera de un supermercado alrededor de las 16.30.

Más contenidos en Urgente24

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes