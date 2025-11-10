ROSARIO. Con el asesinato de un hombre de 59 años, la ciudad expone que las llamas siguen prendidas. La city rosarina llegó a los 100 homicidios a falta de casi dos meses para que termine el año y el Plan Bandera sigue haciendo ruido.
¿Y EL PLAN BANDERA?
Rosario suma 100 homicidios en lo que va del año: Silencio de las voces oficiales
Noviembre lleva 10 días y cuatro homicidios en el departamento Rosario, mientras Maximiliano Pullaro sigue con su discurso. ¿Y Patricia Bullrich?
Aumentan los homicidios
Un violento asesinato conmocionó este domingo (09/11) a la localidad vecina de Pérez. El hecho ocurrió cerca de las 11:30, en una vivienda ubicada en la zona de Juan XXIII e Intendente Carnevale. En el lugar fue hallado sin vida Miguel Elías Hemadi de 59 años, quien habría sido atacado junto a su hijo por al menos dos personas que ingresaron al domicilio con fines de robo.
Según los primeros testimonios, las víctimas fueron sorprendidas dentro de su vivienda. Los agresores golpearon a ambos, provocando lesiones fatales a Hemadi. Su hijo, que logró sobrevivir, fue atendido por personal médico y se encuentra bajo resguardo.
Vale remarcar que la familia era muy reconocida en el barrio por su trabajo y su vínculo con la comunidad, por lo que vecinos manifestaron su tristeza y consternación ante lo ocurrido.
Al respecto, el fiscal, Alejandro Ferlazzo, de la Unidad Transitoria en Violencias Altamente Lesivas del MPA, ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones. Se realizaron pericias fotográficas, levantamiento de rastros, croquis del lugar y relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.
A su vez, también dispuso la toma de declaraciones a vecinos y allegados que pudieran aportar datos sobre los agresores, quienes sustrajeron una Volkswagen Saveiro y otros objetos de valor antes de escapar.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan contrarreloj para identificar a los responsables.
Junto al rodado, también sustrajeron un IPhone, el mismo geolocalizaría en calle Tarragona al 1200 bis, en un pasillo denunciado como presunto puesto de venta de drogas, por ello los pesquistas no suprimen ninguna hipótesis sobre el hecho.
Se trata del cuarto crimen del mes de noviembre y el caso número 100 en el departamento Rosario desde el inicio de año.
Ojo Maximiliano Pullaro
El gobernador santafesino se presentó como el hombre duro de la política que viene a recuperar las cárceles provinciales y las calles de Rosario tomadas por las bandas criminales. Sin embargo, la ciudad lo sigue poniendo en la cuerda floja (y las últimas elecciones también).
La construcción del político que representa el hombre que viene de Hughes está en progreso y dependerá de lo que logre en seguridad. Hasta el momento, los homicidios han bajado, pero no desaparecido, y en los últimos meses, después de cierta 'calma' en la city rosarina, la violencia volvió a tomar valor.
Algo no cierra. Pese a sus medidas de seguridad implementadas, los números muestran un panorama complicado en el territorio santafesino, con un repunte de la violencia que genera preocupación tanto en las autoridades como en la población.
Dudas sobre el Plan Bandera
Si bien la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pasará del gabinete al Senado, su política (en conjunto con el gobernador santafesino) seguirá dando que hablar. Según confirmó el subsecretario de Intervención federal del ministerio, Federico Angelini, el Plan Bandera continuará repercutiendo en Rosario.
En diálogo con el medio local, Radio2, remarcó el "compromiso con Rosario" para continuar con el Plan Bandera iniciado en enero de 2024 y vinculado al descenso de la violencia en la ciudad.
"El Plan Bandera sigue", aseguró y agregó que "bajo ningún punto de vista la idea es retirar las fuerzas que están en Rosario".
Más contenidos en Urgente24
Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria
Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
Misa en memoria de los caídos por la Patria
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo