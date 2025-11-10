Rosario suma 100 homicidios en lo que va del año: Silencio de las voces oficiales

A su vez, también dispuso la toma de declaraciones a vecinos y allegados que pudieran aportar datos sobre los agresores, quienes sustrajeron una Volkswagen Saveiro y otros objetos de valor antes de escapar.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan contrarreloj para identificar a los responsables.

Junto al rodado, también sustrajeron un IPhone, el mismo geolocalizaría en calle Tarragona al 1200 bis, en un pasillo denunciado como presunto puesto de venta de drogas, por ello los pesquistas no suprimen ninguna hipótesis sobre el hecho.

Se trata del cuarto crimen del mes de noviembre y el caso número 100 en el departamento Rosario desde el inicio de año.

Ojo Maximiliano Pullaro

El gobernador santafesino se presentó como el hombre duro de la política que viene a recuperar las cárceles provinciales y las calles de Rosario tomadas por las bandas criminales. Sin embargo, la ciudad lo sigue poniendo en la cuerda floja (y las últimas elecciones también).

La construcción del político que representa el hombre que viene de Hughes está en progreso y dependerá de lo que logre en seguridad. Hasta el momento, los homicidios han bajado, pero no desaparecido, y en los últimos meses, después de cierta 'calma' en la city rosarina, la violencia volvió a tomar valor.

Algo no cierra. Pese a sus medidas de seguridad implementadas, los números muestran un panorama complicado en el territorio santafesino, con un repunte de la violencia que genera preocupación tanto en las autoridades como en la población.

image Que el discurso no tape la realidad.

Dudas sobre el Plan Bandera

Si bien la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pasará del gabinete al Senado, su política (en conjunto con el gobernador santafesino) seguirá dando que hablar. Según confirmó el subsecretario de Intervención federal del ministerio, Federico Angelini, el Plan Bandera continuará repercutiendo en Rosario.

"La idea es seguir (en el ministerio de Seguridad) con la misma política (de Bullrich, quien el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional)".

En diálogo con el medio local, Radio2, remarcó el "compromiso con Rosario" para continuar con el Plan Bandera iniciado en enero de 2024 y vinculado al descenso de la violencia en la ciudad.

"El Plan Bandera sigue", aseguró y agregó que "bajo ningún punto de vista la idea es retirar las fuerzas que están en Rosario".

