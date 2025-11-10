Mientras en Argentina los clubes sobreviven (algunos no) siendo de los socios, en Europa se han “privatizado” la mayoría y algunos cambian de dueño, como en el caso del Atlético Madrid, que pasó a ser propiedad del grupo de inversión norteamericano Apollo Sports Capital, que a su vez tiene acciones en otros clubes del mundo y participación en grandes eventos deportivos.
CAMBIO DE MANDO
¿Quién es el nuevo dueño del Atlético de Madrid?
El Atlético Madrid tiene nuevo dueño, un grupo inversor que se está metiendo en la adquisición de clubes de fútbol. Los nuevos jefes del “Cholo” Simeone.
Apollo Sports Capital: El nuevo dueño del Atlético de Madrid
Los hasta hoy (lunes 10 de noviembre) dueños del Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y Ares Management, confirmaron la venta mayoritaria del club, aunque seguirán con participación accionaria en el “Colchonero”. El nuevo dueño es el grupo de inversión Apollo Sports Capital.
Apollo Sports Capital es un grupo de inversión norteamericano, más precisamente es el “brazo deportivo” del Apollo Global Management, fundado por Leon Black en 1990. Esta “parte” de la empresa se dedica a invertir en clubes y eventos deportivos. Por ejemplo, en el tenis tiene participación en los torneos de Madrid Open y Miami Open, como a su vez también son accionarios del Nottinham Forest inglés, Necaxa mexicano y La Equidad de Colombia.
El nuevo dueño se hará con entre el 51% y 57% de las acciones del Atlético Madrid, pasando a ser dueño mayoritario y dueño también de las decisiones, a pesar que los antiguos dueños seguirán en sus posiciones. Miguel Ángel Gil seguirá en el puesto de Consejero Delegado y Enrique Cerezo como Presidente, por lo que en un principio no habrá grandes cambios deportivos, en una próxima etapa veremos que sucede y como esto puede afectar al equipo y al mismísimo “Cholo” Simeone.
Una de las máximas inversiones que aseguraron Al Tylis (CEO), Rob Givone y Lee Solomon (co-gestores de cartera) y Sam Porter (director de Estrategia), es la infraestructura, y no tanto en el equipo deportivo, la idea es arrancar por una gran ciudad deportiva en la zona del estadio Metropolitano, y transformarlo en referencia mundial. Se viene un nuevo Atlético Madrid ¿Tiemblan el City, Madrid y PSG?