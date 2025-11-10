¿Quién es el nuevo dueño del Atlético de Madrid?

El nuevo dueño se hará con entre el 51% y 57% de las acciones del Atlético Madrid, pasando a ser dueño mayoritario y dueño también de las decisiones, a pesar que los antiguos dueños seguirán en sus posiciones. Miguel Ángel Gil seguirá en el puesto de Consejero Delegado y Enrique Cerezo como Presidente, por lo que en un principio no habrá grandes cambios deportivos, en una próxima etapa veremos que sucede y como esto puede afectar al equipo y al mismísimo “Cholo” Simeone.