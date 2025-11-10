La derrota de River Plate ante Boca Juniors por el Torneo Clausura de la Liga Profesional ha dejado mucha tela para cortar en el Millonario. Un día después del duro resultado, muchos simpatizantes del club de Núñez hablaron de una extraña actitud de Franco Mastantuono.
¿QUÉ HIZO?
Como si faltara polémica en River Plate: Qué pasó con Franco Mastantuono
Muchos hinchas de River Plate hablaron en redes de algo que pasó con su ex futbolista, Franco Mastantuono.
El futbolista de Real Madrid dejó al equipo de Marcelo Gallardo a mitad de año y generó controversia en las últimas horas luego del triunfo del Xeneize en el Superclásico.
¿Qué hizo Franco Mastantuono?
Las redes sociales de River Plate se vieron revolucionadas al menos por un rato luego de que se difundiera una historia subida por Franco Mastantuono.
El pib que hoy es futbolista de Real Madrid, publicó una storie en Instagram de una foto en donde se lo ve a él pateando la pelota en el último Superclásico disputado en el Monumental.
En aquella oportunidad, el encuentro terminó 2 a 1 y Mastantuono marcó de tiro libre en uno de los mejores goles de la historia moderna de los River vs Boca.
Rápidamente, el pibe optó por borrar la foto pero de igual manera su publicación siguió dando vueltas en redes sociales.
En un equipo con nulo fútbol, algunos simpatizantes aseguraron extrañar al futbolistas que se desempeña en el fútbol europeo.
Lo que se le viene a River Plate
La derrota ante Boca Juniors fue durísima por varios motivos, pero uno de los que más le afecta a River Plate es que lo deja muy mal parado de cara a una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Este lunes Deportivo Riestra y Argentinos Juniors jugarán sus partidos correspondientes a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y si alguno de los dos gana, pasará al Millonario en la tabla anual.
Mañana 11 de noviembre, con los resultados puestos, será mucho más sencillo determinar qué es lo que va a necesitar el Millonario para jugar la Libertadores el próximo año.
Lo cierto es que depende de si mismo si del Torneo Clausura de tratase. Si pasa entre los 8 mejores de la zona B (pareciera difícil que no suceda), los de Marcelo Gallardo tienen la posibilidad de lograr el campeonato mediante los playoffs y de esa manera jugar la Copa.
Hoy por hoy es complicado imaginar al equipo del Muñeco luciéndose en instancias eliminatorias aunque Platense en el Torneo Apertura ha demostrado que es un cameponato en el que puede pasar cualquier cosa.
El último partido de River en fase regular del Torneo Clausura, será ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani con fecha a definir.
