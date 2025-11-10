Como si faltara polémica en River Plate: Qué pasó con Franco Mastantuono

Rápidamente, el pibe optó por borrar la foto pero de igual manera su publicación siguió dando vueltas en redes sociales.

En un equipo con nulo fútbol, algunos simpatizantes aseguraron extrañar al futbolistas que se desempeña en el fútbol europeo.

Lo que se le viene a River Plate

La derrota ante Boca Juniors fue durísima por varios motivos, pero uno de los que más le afecta a River Plate es que lo deja muy mal parado de cara a una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Este lunes Deportivo Riestra y Argentinos Juniors jugarán sus partidos correspondientes a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y si alguno de los dos gana, pasará al Millonario en la tabla anual.

Mañana 11 de noviembre, con los resultados puestos, será mucho más sencillo determinar qué es lo que va a necesitar el Millonario para jugar la Libertadores el próximo año.

Lo cierto es que depende de si mismo si del Torneo Clausura de tratase. Si pasa entre los 8 mejores de la zona B (pareciera difícil que no suceda), los de Marcelo Gallardo tienen la posibilidad de lograr el campeonato mediante los playoffs y de esa manera jugar la Copa.

Hoy por hoy es complicado imaginar al equipo del Muñeco luciéndose en instancias eliminatorias aunque Platense en el Torneo Apertura ha demostrado que es un cameponato en el que puede pasar cualquier cosa.

El último partido de River en fase regular del Torneo Clausura, será ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani con fecha a definir.

