Maxi Salas le pegó una trompada a traición a un "colaborador"

El que se robó los flashes fue Exequiel Zeballos. El Changuito, perseguido por las lesiones a lo largo de su carrera, tuvo una tarde gloriosa y demostró, por primera vez, estar a la altura de grandes contiendas.

Sin embargo, en medio de todo ello, Maximiliano Salas, delantero millonario que llegó en el último mercado de pases desde Racing en una operación estruendosa, le pegó una piña por detrás a una persona que se encontraba en el campo de juego.

Se desconoce la identidad de este supuesto "colaborador" (como lo rotularon varios medios de comunicación), pero lo que se notó en los videos que surfearon en la internet y a posteriori en los medios de prensa tradicionales es que el joven en cuestión estaba filmándose en modo selfie para cargar a los jugadores riverplatenses.

Fue así que Salas, ni bien se dio cuenta de la presencia de este 'colado', corrió hacia él y lo agredió físicamente. El hombre en cuestión se fue caminando y desentendiéndose de la jugada, mostrando cierta culpabilidad por lo que había hecho.

Un dato no menor es que el chico no portaba una pechera de las que le suele otorgar la Liga Profesional de Fútbol a los influencers, periodistas y creadores de contenido que acuden a los partidos, sino que estaba vestido como un civil.

Se espera alguna sanción o paercibimiento por parte de la LPF o AFA a Maximiliano Salas. También se exige esclarecimiento de parte de Boca para conocer la identidad y el rol del joven dentro del campo de juego.

Tras la categórica derrota ante Boca, cuándo vuelve a jugar River

El Millonario se entrenará por la tarde este lunes 10 de noviembre y, pese a la frustración y el enojo por haber caído bochornosamente ante el rival de toda la vida, no tiene tiempo para lamentaciones.

El próximo fin de semana enfrentará a Vélez Sarsfield en Liniers. No hay fecha ni horario oficial para el encuentro, por lo que la organización deberá definirlo en las próximas horas.

El Millonario se jugará la clasificación a la Copa Libertadores (apunta a terminar 3º en la Tabla Anual y arañar la Fase Previa), y, además, deberá concretar el pase a los play-offs. Si bien las posibilidades de que no clasifique dependen de una combinación de partidos que se abrirán si River cae ante el Fortín, hay leves chances de que al equipo del Muñeco Gallardo se le escape la posibilidad de jugar la post-temporada...

