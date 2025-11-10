Boca Juniors le ganó por 2 a 0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Los goles fueron anotados por Exequiel Zeballos y Miguel Ángel Merentiel, aunque la ventaja quedó corta por el rendimiento de uno y otro. Maxi Salas le dio una trompada a un colaborador xeneize.
EN MEDIO DE LOS FESTEJOS DE BOCA
Maxi Salas le pegó una trompada a traición a un "colaborador"
Mientras los futbolistas de Boca festejaban la victoria en el Superclásico ante River, Maxi Salas le pegó una piña por atrás a una persona. Detalles.
El conjunto de Claudio Úbeda fue decididamente más que el de Marcelo Gallardo. Luego de una primera etapa en la que no pasaba absolutamente nada (hasta el gol de Zeballos en el descuento), el club de La Ribera atropelló a su rival con ímpetu y fútbol. Incluso, durante unos pocos minutos, bajó el "ole" de las tribunas de La Bombonera, un canto impropio de Boca e indigno de escuchar en lugar de corear para todo River.
El Millonario fue borrado de la cancha, o mejor dicho, se borró. Pocas veces se había visto -al menos en el último tiempo- a la institución de Núñez afrontando un Superclásico con tanta desidia y dejadez. Los jugadores no se hablaban entre sí, se miraban entre ellos para encontrar alguna respuesta a su bajísimo nivel anímico y futbolístico.
Pero la presentación de River en La Bombonera no fue una casualidad, sino una consecuencia de un año teñido por malas decisiones de un entrenador que tiene el ciclo cumplido hace rato y un cúmulo de futbolistas que:
- Y/o no dan la talla para el lugar que ocupan
- Y/o están bajos desde lo deportivo
- Y/o tienen el ánimo por el piso.
La trompada de Maxi Salas a un colaborador de Boca
Terminado el Superclásico, los jugadores de Boca Juniors se fueron al arco de La 12, que da a Casa Amarilla, para festejar y dedicarle el triunfo a su gente. El Xeneize estiró a cinco la ventaja en el historial sobre River Plate.
El que se robó los flashes fue Exequiel Zeballos. El Changuito, perseguido por las lesiones a lo largo de su carrera, tuvo una tarde gloriosa y demostró, por primera vez, estar a la altura de grandes contiendas.
Sin embargo, en medio de todo ello, Maximiliano Salas, delantero millonario que llegó en el último mercado de pases desde Racing en una operación estruendosa, le pegó una piña por detrás a una persona que se encontraba en el campo de juego.
Se desconoce la identidad de este supuesto "colaborador" (como lo rotularon varios medios de comunicación), pero lo que se notó en los videos que surfearon en la internet y a posteriori en los medios de prensa tradicionales es que el joven en cuestión estaba filmándose en modo selfie para cargar a los jugadores riverplatenses.
Un dato no menor es que el chico no portaba una pechera de las que le suele otorgar la Liga Profesional de Fútbol a los influencers, periodistas y creadores de contenido que acuden a los partidos, sino que estaba vestido como un civil.
Se espera alguna sanción o paercibimiento por parte de la LPF o AFA a Maximiliano Salas. También se exige esclarecimiento de parte de Boca para conocer la identidad y el rol del joven dentro del campo de juego.
Tras la categórica derrota ante Boca, cuándo vuelve a jugar River
El Millonario se entrenará por la tarde este lunes 10 de noviembre y, pese a la frustración y el enojo por haber caído bochornosamente ante el rival de toda la vida, no tiene tiempo para lamentaciones.
El próximo fin de semana enfrentará a Vélez Sarsfield en Liniers. No hay fecha ni horario oficial para el encuentro, por lo que la organización deberá definirlo en las próximas horas.
El Millonario se jugará la clasificación a la Copa Libertadores (apunta a terminar 3º en la Tabla Anual y arañar la Fase Previa), y, además, deberá concretar el pase a los play-offs. Si bien las posibilidades de que no clasifique dependen de una combinación de partidos que se abrirán si River cae ante el Fortín, hay leves chances de que al equipo del Muñeco Gallardo se le escape la posibilidad de jugar la post-temporada...
