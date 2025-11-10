Felicitaciones sí, reunión no: Diego Santilli le 'clava el visto' a Kicillof

Diego Santilli aún no juró, pero ya se mueve como ministro

Pese a que aún no asumió formalmente como ministro del Interior, Diego Santilli ya se mueve como tal y viene manteniendo reuniones con gobernadores. El viernes pasado recibió al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y el de Catamarca, Raúl Jalil. Y este lunes (10/11) se reunirá con Martín Llaryora(Córdoba), en la Casa Rosada.

El mandatario cordobés es uno de los que más influencia tendrá en el Congreso con bancas de respuesta directa y será decisivo en la ola reformista que impulsa la administración libertaria.

De los encuentros con los gobernadores también participa Manuel Adorni, ahora jefe de gabinete.

Está previsto que hoy Santilli y Adorni reciban además a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

