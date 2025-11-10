Javier Milei ya dijo que no dialogará con Axel Kicillof, ignorando así a los casi 18 millones de bonaerenses sólo porque no coincide ideológicamente con el gobernador bonaerense. Y parece que su ministro del Interior, Diego Santilli -quien aún no asumió pero en la práctica ya se mueve como tal- tampoco lo hará.
NINGUNEO
Felicitaciones sí, reunión no: Diego Santilli le 'clava el visto' a Kicillof
Carlos Bianco, ministro de Axel Kicillof, contó que le envió 2 mensajes a Diego Santilli: respondió uno pero el otro no. Sigue el 'ninguneo' libertario.
Según reveló el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, Santilli le 'clavó el visto' cuando le solicitó una reunión. El funcionario bonaerense contó que le envió dos mensajes al actual diputado pero obtuvo respuesta sólo en el primero.
“Le escribí para felicitarlo cuando ganó la elección, como corresponde, y contestó”, reveló Bianco durante la conferencia de prensa que encabezó.
El funcionario de Axel Kicillof contó que le volvió a escribir “para pedirle una reunión”, pero Diego Santilli nunca le contestó. “Debe estar ocupado porque tiene dos laburos ahora. Es diputado por un lado y casi ministro por el otro”, ironizó.
A pesar de eso, Carlos Bianco confirmó que va a insistir con un pedido de reunión formal una vez que Santilli asuma el cargo, cosa que sucedería mañana. “Tengo la nota escrita desde la semana pasada”, aseguró el ministro antes de sumar que la va a presentar en mesa de entradas “para que no se pierda”.
Diego Santilli aún no juró, pero ya se mueve como ministro
Pese a que aún no asumió formalmente como ministro del Interior, Diego Santilli ya se mueve como tal y viene manteniendo reuniones con gobernadores. El viernes pasado recibió al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y el de Catamarca, Raúl Jalil. Y este lunes (10/11) se reunirá con Martín Llaryora(Córdoba), en la Casa Rosada.
El mandatario cordobés es uno de los que más influencia tendrá en el Congreso con bancas de respuesta directa y será decisivo en la ola reformista que impulsa la administración libertaria.
De los encuentros con los gobernadores también participa Manuel Adorni, ahora jefe de gabinete.
Está previsto que hoy Santilli y Adorni reciban además a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).
