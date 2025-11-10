VIDEO
Furor por el "himno a Milei", el nuevo fenómeno viral libertario: "No es un hombre, es un grito sagrado"
Javier Milei ya cuenta con un himno propio que es viral en redes sociales. Lo creó un seguidor y músico mendocino y el Presidente lo retuiteó.
El autodenominado “himno al Presidente” circula con fuerza en redes sociales y terminó siendo compartido por el propio mandatario desde su cuenta de X, lo que multiplicó su alcance.
Cómo nació el "Himno a Milei"
Lejos de ser un estreno reciente, la canción había sido publicada hace casi dos meses en Instagram por el usuario Osvaldo Borghi, quien la presentó con tono épico y la describió como “un llamado a la acción en tiempos donde la paz dejó de ser un chiste”. Borghi aclaró entonces que tanto la composición como la voz pertenecen a “un amigo de Mendoza”, un productor musical cuyo nombre evitó revelar.
El resurgimiento del tema se dio a partir de un video grabado por militantes de La Libertad Avanza, donde varios de ellos aparecen interpretando un lipsync sobre la grabación original. Uno de los rostros más visibles fue el de Geraldin Prais, excandidata a concejal en Esteban Echeverría, que replicó el contenido en sus redes y ayudó a que volviera a instalarse.
Furor en el mundo libertario
La letra del tema es abiertamente laudatoria. Describe a un país “que lloraba” con “sueños ahogados” hasta la llegada de “una voz que gritaba con fuego”, en alusión directa al Presidente. Más adelante, sostiene que el fenómeno trascendería las fronteras nacionales:
“No es solo Argentina quien canta su nombre, es toda América quien rompe su molde”.
El cierre del “himno” lleva la intensidad al máximo: “Milei no es un nombre, es un grito sagrado”, sentencia el estribillo que sus seguidores hicieron circular con entusiasmo.
El video, la estética militante y la amplificación presidencial terminaron convirtiendo el contenido en uno de los fenómenos virales del fin de semana, alimentando un nuevo capítulo en el universo digital que rodea a Milei y que cada semana suma nuevas piezas de propaganda e identificación política.
El viral video a continuación:
