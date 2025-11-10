Furor por el "himno a Milei", el nuevo fenómeno viral libertario: "No es un hombre, es un grito sagrado"

“No es solo Argentina quien canta su nombre, es toda América quien rompe su molde”.

El cierre del “himno” lleva la intensidad al máximo: “Milei no es un nombre, es un grito sagrado”, sentencia el estribillo que sus seguidores hicieron circular con entusiasmo.

El video, la estética militante y la amplificación presidencial terminaron convirtiendo el contenido en uno de los fenómenos virales del fin de semana, alimentando un nuevo capítulo en el universo digital que rodea a Milei y que cada semana suma nuevas piezas de propaganda e identificación política.

El viral video a continuación:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marinabiagettii/status/1987736586964877672&partner=&hide_thread=false Si esta canción retumba en tu interior es que el león también...¡RUGE EN TU CORAZÓN! La llaman "El Himno a Milei" y muchos leones ya la están cantando pic.twitter.com/7aiy19KVnz — Marina (@Marinabiagettii) November 10, 2025

