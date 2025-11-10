Hidroeléctricas: Las 9 interesadas en la privatización de las represas del Comahue

Sin embargo, según publica el sitio especializado 'EconoJournal', IPS Renewal tendría problemas para cumplir con uno de los requisitos técnicos de la licitación, que exigía que los oferentes tengan experiencia en operar al menos 100 megawatt (MW) de potencia hidroeléctrica en una sola represa.

Los detalles se las propuestas técnicas se conocerán recién hoy cuando inicie una vista de ofertas durante tres días. Luego, cada oferente tendrá unos días más para observar e impugnar aspectos técnicos y legales de otros competidores.

El resto de los jugadores que se presentaron en el concurso son conocidos: la italiana Enel (que opera el Chocón), Central Puerto, el mayor generador de energía de la Argentina, que tiene como principal accionista a Guillermo Reca y desagregó sus ofertas en dos subsidiarias: la firma homónima y Central Costanera; Pampa Energía, el holding que encabeza Marcelo Mindlin; AES Argentina, que opera la central Alicurá; y Edison Energía, un nuevo holding de energía liderado por empresarios locales que presentó oferta bajo el nombre de fantasía Poseidón en honor al Dios griego del mar. El grupo está integrado por Rubén Cherñajovsky, Luis Galli; los socios de Inverlat, Guillermo Stanley y Federico Salvai (ex PRO), Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli; y los hermanos Patricio y Juan Neuss.

Cabe remarcar que la decisión de postergar hasta después de las elecciones la presentación de ofertas, que en principio iba a realizarse el 23 de octubre, generó una mayor competencia en el proceso.

Las concesiones de la represas

Las concesiones se extenderán por tres décadas y, según coinciden fuentes oficiales y del mercado, se espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares.

El pliego establece un esquema gradual de liberalización: inicialmente, el 95% de la energía producida se destinará al mercado regulado a través de contratos de concesión, mientras que el 5% restante podrá comercializarse libremente. Esta proporción se modificará año tras año hasta que, en el vigésimo primer año de la concesión, la totalidad de la energía pueda venderse de manera privada, ya sea mediante contratos a término o en el mercado spot.

La Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la responsable de coordinar el proceso de venta, que según instrucciones del Poder Ejecutivo debería concluir antes del 31 de diciembre. Sin embargo, conocedores del proceso admiten que la adjudicación definitiva podría extenderse hasta el primer semestre de 2026.

