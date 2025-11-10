El Gobierno nacional confirmó que fueron nueve las empresas presentaron ofertas para hacerse cargo de las cuatro grandes centrales hidroeléctricas de la región del Comahue. La licitación, cuya fecha límite venció este viernes 7 de noviembre, busca la reprivatización por 30 años de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
LAS NOVEDADES
Hidroeléctricas: Las 9 interesadas en la privatización de las represas del Comahue
El Gobierno informó que finalmente se presentaron casi una decena de compañías a la licitación de las hidroeléctricas del Comahue para la reprivatización por 30 años.
Entre las novedades destacó la asociación entre dos pesos pasados del mercado local: Genneia, el mayor jugador del sector de energías renovables, que es presidido por Jorge Brito, accionista principal del Banco Macro, y Aluar, el único fabricante de aluminio del país, que es propiedad de Javier Madanes Quintanilla, que conformaron una UTE para presentar ofertas por al menos dos de las cuatro centrales hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro (Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Planicie Banderitas).
Se confirmó la participación de MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea, que adquirió la firma Cerros Colorados SA que estaba en manos de la firma Aconcagua Energía Generación (de los accionistas Diego Trabucco y Javier Basso) y de ese modo, obtuvo la licencia técnica necesaria para presentar ofertas en la licitación. MSU Green Energy es controlante de BML Inversora SAU, que habría compulsado por otras dos centrales, según pudo reconstruir EconoJournal en base a fuentes privadas.
Una tercera novedad fue la participación de IPS Renewal SA, subsidiaria de IPS Energy, de empresarios fondeados en Guatemala, que estarían participando del proceso asociados con una compañía constructora local.
Sin embargo, según publica el sitio especializado 'EconoJournal', IPS Renewal tendría problemas para cumplir con uno de los requisitos técnicos de la licitación, que exigía que los oferentes tengan experiencia en operar al menos 100 megawatt (MW) de potencia hidroeléctrica en una sola represa.
Los detalles se las propuestas técnicas se conocerán recién hoy cuando inicie una vista de ofertas durante tres días. Luego, cada oferente tendrá unos días más para observar e impugnar aspectos técnicos y legales de otros competidores.
El resto de los jugadores que se presentaron en el concurso son conocidos: la italiana Enel (que opera el Chocón), Central Puerto, el mayor generador de energía de la Argentina, que tiene como principal accionista a Guillermo Reca y desagregó sus ofertas en dos subsidiarias: la firma homónima y Central Costanera; Pampa Energía, el holding que encabeza Marcelo Mindlin; AES Argentina, que opera la central Alicurá; y Edison Energía, un nuevo holding de energía liderado por empresarios locales que presentó oferta bajo el nombre de fantasía Poseidón en honor al Dios griego del mar. El grupo está integrado por Rubén Cherñajovsky, Luis Galli; los socios de Inverlat, Guillermo Stanley y Federico Salvai (ex PRO), Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli; y los hermanos Patricio y Juan Neuss.
Hidroeléctricas: Semana clave para reprivatizar las represas, con muchas consultas y 'limitados' interesados
Cabe remarcar que la decisión de postergar hasta después de las elecciones la presentación de ofertas, que en principio iba a realizarse el 23 de octubre, generó una mayor competencia en el proceso.
Las concesiones de la represas
Las concesiones se extenderán por tres décadas y, según coinciden fuentes oficiales y del mercado, se espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares.
El pliego establece un esquema gradual de liberalización: inicialmente, el 95% de la energía producida se destinará al mercado regulado a través de contratos de concesión, mientras que el 5% restante podrá comercializarse libremente. Esta proporción se modificará año tras año hasta que, en el vigésimo primer año de la concesión, la totalidad de la energía pueda venderse de manera privada, ya sea mediante contratos a término o en el mercado spot.
La Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la responsable de coordinar el proceso de venta, que según instrucciones del Poder Ejecutivo debería concluir antes del 31 de diciembre. Sin embargo, conocedores del proceso admiten que la adjudicación definitiva podría extenderse hasta el primer semestre de 2026.
