Hidroeléctricas: Abren mañana los sobres con las ofertas, y puede haber conflicto con AES

En el sector se comenta que la tasación de los activos fue claramente subvaluada. Legisladores patagónicos de las provincias de Neuquén y Río Negro presentaron medidas cautelares denunciando que no se respetó el procedimiento legal, en particular, que no intervino el Tribunal de Tasaciones de la Nación como exige la ley.

Oficialmente, el Gobierno pidió US$200 millones por cada una de las dos más grandes El Chocón y Piedra del Águila, y alrededor de US$ 50 millones para Planicie Banderita y Alicurá.

Y se anotaron para disputar el botín, la estadounidense AES, Central Puerto, de los empresarios Carlos Miguens Bemberg, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre; Rubén Chernajowsky en sociedad con los hermanos Neuss; Genneia, que tiene entre sus socios a la familia Brito; YPF; MSU Energy de Manuel Santos Uribelarrea; Pampa Energía de Marcelo Mindlin; y Javier Madanes Quintanilla dueño de Aluar.

Otro de los puntos en conflicto sobre los que publicó hace un tiempo Urgente24 fue el del requisito original del pliego donde se exigía acreditar experiencia en centrales que operaran más de 600 MW, lo cual el Gobierno rebajó a tan sólo 100 MW, permitiendo que puedan participar empresarios amigos de Santiago Caputo como los Neuss.

Santiago Caputo Santiago Caputo.

Lo cual además podría provocar que Enel pierda la concesión ante un jugador menor del mercado doméstico... Lo cual además podría provocar que Enel pierda la concesión ante un jugador menor del mercado doméstico...

Vale mencionar que estamos hablando de un negocio con grandes ganancias: las centrales están en perfecto estado de mantenimiento, y la adjudicación garantiza tarifas dolarizadas por 30 años.

Construidas por el Estado y rematadas a "cualquier precio"

Más allá de ello, otra cuestión a recordar qes que las centrales fueron construidas por el Estado argentino, con dinero de todos los argentinos y ahora se las remata a un precio que, afirman, no fue debidamente tasado.

Desde que vencieron las concesiones en agosto de 2023, la historia de las represas se volvió una sucesión de prórrogas y más prórrogas. La primera fue del gobierno de Alberto Fernández que dejó correr el reloj y, en vez de recuperar las centrales, prorrogó una y otra vez los contratos con las mismas empresas privadas que venían explotándolas desde la privatización menemista.

Con el cambio de gobierno, la historia continuó. En enero de 2024, el Ejecutivo volvió a prorrogar por otros 60 días las concesiones, y la volvió una rutina administrativa: cada dos meses, un decreto o resolución extendía la "gestión provisional" y postergaba la reversión definitiva. Ahora, finalmente se concesionarán.

Otras noticias de Urgente24

Rutas nacionales: Las licitaciones abrieron la polémica por las empresas y los 40 peajes nuevos (por nada)

Javier Milei, en el FT: Su rechazo a dejar flotar libremente el peso y su "plan"

Lácteas: La quiebra (¿fraudulenta?) de la empresa de SanCor que puede afectar a La Suipachense

Fractura en la CGT: Se votó al nuevo triunvirato y UTA se baja en desacuerdo