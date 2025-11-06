Fernando Iglesias consiguió una embajada (y arde X)

Iglesias es un legislador macrista de larga trayectoria, conocido por su discurso agresivo y su constante actividad en el mundo tuitero. En su momento fue una de las caras más mediáticas del PRO, pero desde que Javier Milei es Presidente, está más cerca de La Libertad Avanza (LLA) que de su partido de origen, cercanía que le habría servido para recibir el visto bueno de la Casa Rosada.

Si hay algo que tienen muchos dirigentes políticos de la Argentina es la habilidad para moverse dentro de la "casta" y siempre conseguir un lugar privilegiado. Eso es lo que estaría ocurriendo con el histórico diputado del PRO, ahora más violeta que amarillo, logrando asegurarse un anhelado cargo público: una embajada.

Fernando Iglesias, embajador: Críticas y muchas chicanas

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, cuestionó la decisión de Milei con respecto a Fernando Iglesias porque "la Unión Europea no es un destino diplomático cualquiera" y expresó su "preocupación" por esta designación.

En su cuenta de X, Dachary expresó que "la posible designación de Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea constituye una profunda preocupación para nuestra provincia y para todos aquellos que creemos en una política exterior seria, coherente y comprometida con la defensa del interés nacional".

"La Unión Europea no es un destino diplomático cualquiera: se trata de un ámbito estratégico, donde en 2023 la Cumbre CELAC–UE reconoció por primera vez en la historia la posición regional latinoamericana sobre la Cuestión Malvinas", explicó.

En este marco, dijo que "nombrar a una persona que ha sostenido públicamente la necesidad de reconocer un supuesto 'derecho de libre determinación' de los actuales habitantes de las Islas Malvinas —una postura abiertamente contraria a la Constitución Nacional — implica un acto de irresponsabilidad institucional. No solo atenta contra la soberanía argentina y la memoria de nuestros caídos y Veteranos de Guerra de Malvinas, sino que sirve de hecho a los intereses coloniales británicos en el Atlántico Sur".

"Pero el problema es aún más grave. Fernando Iglesias ha sido sistemáticamente crítico de la posición nacional sobre la Cuestión Malvinas, llegando incluso a negar la soberanía argentina sobre la Patagonia al momento de la usurpación británica de 1833, una afirmación que revela una ignorancia supina en materia de derecho internacional y de la propia historia del Imperio Español en América, cuyo legado jurídico y político fue la base misma del territorio heredado por las Provincias Unidas del Río de la Plata", lanzó.

"Resulta inaceptable que un cargo de tal trascendencia se utilice como recompensa política o salida laboral para un funcionario sin destino en diciembre, cuando lo que está en juego es la representación de la Argentina ante uno de los principales bloques del mundo. Desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confiamos en que el nuevo canciller Pablo Quirno reconsiderará esta decisión a la luz de estos hechos de público conocimiento", prosiguió.

Y remató: "Argentina necesita una política exterior seria, no improvisaciones ni designaciones que comprometen la defensa de su integridad territorial".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ADachary/status/1986433824436232289&partner=&hide_thread=false La posible designación de Fernando Iglesias @FerIglesias como embajador argentino ante la Unión Europea constituye una profunda preocupación para nuestra provincia y para todos aquellos que creemos en una política exterior seria, coherente y comprometida con la defensa del… — Andrés Dachary (@ADachary) November 6, 2025

Luego, algunas de las chicanas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabyLevinas/status/1986452898050379970&partner=&hide_thread=false Jajajja, el mejor chiste de la semana, Fernando Iglesias va de embajador a la UE postulado por Milei. Siempre fue un gran diplomático . — Gabriel Levinas (@GabyLevinas) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cositopolitico/status/1986266269184893240&partner=&hide_thread=false Bloqueo al 70% de sus seguidores

Se olvido de pelear contra el peronismo

Se entrego a Milei descaradamente para conseguir la embajada

Ejemplo de casta q no quiere quedar afuera del circo

Fernando Iglesias logro su objetivo

Así son nuestros políticos

Good show pic.twitter.com/JQCuEINOj3 — Comedia argentina (@cositopolitico) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DanielP66324741/status/1986446107308679261&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich, Petri, Fargosi, Fernando Iglesias... en la patria mileísta el servilismo total en las redes es el medio más novedoso y veloz para llegar al poder. — Daniel Pérez (@DanielP66324741) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Ojo_Kritico/status/1986388099094749491&partner=&hide_thread=false TANTO LLANTO DIO SU FRUTO: El Gobierno pidió el plácet para Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea. La traición y el insulto a sus votantes del PRO dieron rédito. Ahora a pagarle el sueldo en Euros a este muchacho. Salud Fer, trae alfajores. pic.twitter.com/O8FRXq3Msx — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/altoque_ok/status/1986410174534344828&partner=&hide_thread=false Milei quiere que Fernando Iglesias sea Embajador ante la UE



Bien, eligió al amigo con menos formación diplomática pic.twitter.com/PGsRb0gD3Q — Al Toque (@altoque_ok) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/juanc161/status/1986446355964043449&partner=&hide_thread=false Lamento saber que para muchos, Junto por el Cambio fue Juntos por un Cargo…

Bullrich, Petri, Santilli, los diputados de Bullrich y unos cuantos más

… y ahora se suma Fernando Adolfo Iglesias — Juan (@juanc161) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/hernannadal/status/1986446797548487044&partner=&hide_thread=false Al final sí que pagan a traidores...https://t.co/7Vq4CH9Eql — hernannadal (@hernannadal) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ladrondestino01/status/1986420405041823962&partner=&hide_thread=false Estoy muy emocionado por el nombramiento de Fernando Iglesias como embajador. Tenía miedo que tanta obsecuencia con el gobierno no tuviera su justa recompensa — Ladrón sin Destino (@ladrondestino01) November 6, 2025

