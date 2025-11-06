La memoria es maravillosa y hay que cuidarla todos los días. Seguir una dieta saludable es una de las cosa que puede ayudar. Sin embargo, a menudo, las personas no están seguras de ¿Qué es bueno para fortalecer el cerebro y la memoria? ¿Cuál es el mejor alimento para la memoria? ¿Qué superalimento comer para el cerebro?
MARAVILLOSO
Este superalimento potencia tu memoria y nadie te lo había dicho
Es pequeño, está repleto de omega-3 y expertos lo recomiendan para mejorar la memoria y cerebro: Descubre cuál alimento es.
Y es que, entre tantas opciones de alimentos, es normal que surjan dudas. Lo primero y más importante es saber que la alimentación debe ser equilibrada, saludable y variada. Luego, hay alimentos específicos que son mejores que otros para el cerebro y la memoria.
Uno de los alimentos más poderosos para la memoria son las humildes sardinas.
Superalimento para el cerebro y la memoria
Las sardinas son sumamente ricas en nutrientes y algunos las consideran un superalimento.
Este alimento, a menudo, pasa desapercibido o no se le da el lugar que realmente merece. Y es que, de acuerdo con expertos, las sardinas son uno de los mejores alimentos para el cerebro y la memoria.
Las sardinas son un tipo de pescado graso y se cree que puede ayudar a potenciar la memoria y la función cerebral debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3.
La Clínica Mayo ubica a las sardinas entre los alimentos que ayudan a optimizar el funcionamiento de la memoria.
En concreto, indica que los pescados grasos, como las sardinas, son ricos en omega-3 y "se ha demostrado que su consumo una o dos veces por semana mejora la memoria".
Es la misma recomendación de la Asociación Americana del Corazón: "Coma pescado al menos dos veces por semana".
Efectos del omega-3 en el cerebro y memoria
Hay evidencia científica de que el consumo de fuentes de ácidos grasos omega-3, como las sardinas, protege el cerebro y la memoria.
Por ejemplo, una investigación publicada en Neurology, encontró un vínculo entre los omega-3 y una mejor salud cerebral y cognitiva en la mediana edad.
El análisis fue realizado por profesores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio (UT Health San Antonio) y otros investigadores del Estudio del Corazón de Framingham.
Los resultados mostraron que, una mayor presencia de ácidos grasos omega-3 en los glóbulos rojos se asoció con una mejor estructura cerebral y función cognitiva en personas de entre 40 y 50 años, apunta la Universidad de Texas en San Antonio.
Los investigadores destacaron que los ácidos grasos omega-3, como el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), son clave para mejorar y proteger el cerebro.
Las sardinas son ricas en estos micronutrientes. Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que 3 onzas de sardinas en conserva en salsa de tomate, escurridas, contienen 0,74 gramos de DHA y 0.45 gramos de EPA.
Beneficios de las sardinas
- Son fuente de vitaminas B y D
- Mejoran la salud del corazón
- Ayudan a controlar colesterol y triglicéridos
- Fortalecen los huesos
- Tienen propiedades antiinflamatorias
- Previenen la anemia
- Son una fuente de proteínas
- Reducen la formación de coágulos sanguíneos
----------
Más noticias en Urgente24
Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir
Alimentos para mejorar la circulación sanguínea, incluso si eres sedentario
¿Quieres relajarte y dormir mejor? Beber esto por la noche podría ayudarte
Este ejercicio para quitar el dolor de espalda seguro te interesa