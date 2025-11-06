Este superalimento potencia tu memoria y nadie te lo había dicho

Las sardinas son un tipo de pescado graso y se cree que puede ayudar a potenciar la memoria y la función cerebral debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3.

La Clínica Mayo ubica a las sardinas entre los alimentos que ayudan a optimizar el funcionamiento de la memoria.

En concreto, indica que los pescados grasos, como las sardinas, son ricos en omega-3 y "se ha demostrado que su consumo una o dos veces por semana mejora la memoria".

Es la misma recomendación de la Asociación Americana del Corazón: "Coma pescado al menos dos veces por semana".

Efectos del omega-3 en el cerebro y memoria

Hay evidencia científica de que el consumo de fuentes de ácidos grasos omega-3, como las sardinas, protege el cerebro y la memoria.

Por ejemplo, una investigación publicada en Neurology, encontró un vínculo entre los omega-3 y una mejor salud cerebral y cognitiva en la mediana edad.

El análisis fue realizado por profesores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio (UT Health San Antonio) y otros investigadores del Estudio del Corazón de Framingham.

Los resultados mostraron que, una mayor presencia de ácidos grasos omega-3 en los glóbulos rojos se asoció con una mejor estructura cerebral y función cognitiva en personas de entre 40 y 50 años, apunta la Universidad de Texas en San Antonio.

Los investigadores destacaron que los ácidos grasos omega-3, como el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), son clave para mejorar y proteger el cerebro.

Las sardinas son ricas en estos micronutrientes. Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que 3 onzas de sardinas en conserva en salsa de tomate, escurridas, contienen 0,74 gramos de DHA y 0.45 gramos de EPA.

Beneficios de las sardinas

Son fuente de vitaminas B y D

Mejoran la salud del corazón

Ayudan a controlar colesterol y triglicéridos

Fortalecen los huesos

Tienen propiedades antiinflamatorias

Previenen la anemia

Son una fuente de proteínas

Reducen la formación de coágulos sanguíneos

