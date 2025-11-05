Dormir bien por la noche no siempre es posible. A menudo, las personas sufren insomnio u otros problemas de sueño que afectan su bienestar y calidad de vida. También su salud. Y es que, tener mal descanso por la noche se relaciona con mayor riesgo de enfermedades, como diabetes, obesidad y depresión.
AYUDA NATURAL
¿Quieres relajarte y dormir mejor? Beber esto por la noche podría ayudarte
Este es una de las bebidas que expertos en sueño recomiendan tomar antes de acostarse para dormir mejor.
Entonces, ¿Cómo dormir realmente mejor? ¿Qué hacer para dormir profundamente? ¿Cómo relajar la mente para conciliar el sueño rápido?
Si ya ha sufrido de insomnio, probablemente sepa que hay más de un remedio natural que puede contribuir a mejorar la calidad del sueño, incluida una bebida natural con aroma ácido y dulce.
¿Qué bebida es buena para el insomnio?
Una de las bebidas más recomendadas para combatir el insomnio y dormir mejor es el té de melisa (Melissa officinalis)
"Tomar una taza de té de melisa por la noche puede reducir los síntomas asociados al insomnio", indica la Sleep Foundation.
Se cree que esto se debe, principalmente, al conocido efecto calmante de la hierba melisa.
De hecho, hay evidencia de que la melisa podría ayudar a reducir la ansiedad y la depresión, dos trastornos que afectan negativamente el sueño y hacen que las personas tengan dificultades para dormir.
Hierba para dormir y relajarse
En un estudio, investigadores querían determinar los efectos de la suplementación con melisa sobre la depresión, la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño en pacientes con apnea del sueño.
Participaron 80 personas. Un grupo recibió un suplemento de 3 g de melisa y otro grupo un placebo diariamente durante 8 semanas.
El estudio mostró que los participantes que tomaron el suplemento de melisa reportaron una mejor salud mental y sueño, frente a quienes no usaron esta planta.
Los investigadores concluyeron que, la suplementación con melisa puede "disminuir la depresión, la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño en pacientes con apnea central del sueño".
En ese sentido, los expertos en sueño insisten en que el té de melisa debería formar parte de tu rutina nocturna.
"Una taza de té de melisa por la noche puede ser una buena opción si sufres de inquietud y ansiedad antes de dormir. Incorporarlo a tu rutina nocturna para reducir el estrés antes de acostarte puede ayudarte a dormir mejor", afirman.
De todas maneras, recuerde que es importante consultar al médico antes de probar cualquier hierba, ya que puede estar contraindicada para algunas personas.
Beneficios de la hierba melisa
La planta melisa forma parte de la familia de la menta y, además de ayudar a dormir mejor, tiene otros posibles beneficios para la salud:
- Favorece la digestión
- Mejora la salud cognitiva
- Ayuda a aliviar el estrés
- Reduce la ansiedad
- Combate la depresión
- Mejora el estado de ánimo
- Combate el herpes labial
Otras bebidas que pueden ayudar a dormir mejor son: té de manzanilla, jugo de cereza ácida, té de valeriana y leche tibia.
---------
Más noticias en Urgente24
Este ejercicio para quitar el dolor de espalda seguro te interesa
3 mejores bebidas para tomar cuando te sientes ansioso
¿Te gusta el queso? Descubren un beneficio oculto para el cerebro
Pocos saben que esta fruta contiene proteínas, desinflama y reduce la presión arterial
Esta prueba casera puede predecir tu longevidad: Hazla en pocos minutos