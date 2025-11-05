¿Quieres relajarte y dormir mejor? Beber esto por la noche podría ayudarte

Se cree que esto se debe, principalmente, al conocido efecto calmante de la hierba melisa.

De hecho, hay evidencia de que la melisa podría ayudar a reducir la ansiedad y la depresión, dos trastornos que afectan negativamente el sueño y hacen que las personas tengan dificultades para dormir.

infusión té natural.jpg El té de melisa tiene efecto calmante.

Hierba para dormir y relajarse

En un estudio, investigadores querían determinar los efectos de la suplementación con melisa sobre la depresión, la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño en pacientes con apnea del sueño.

Participaron 80 personas. Un grupo recibió un suplemento de 3 g de melisa y otro grupo un placebo diariamente durante 8 semanas.

El estudio mostró que los participantes que tomaron el suplemento de melisa reportaron una mejor salud mental y sueño, frente a quienes no usaron esta planta.

Los investigadores concluyeron que, la suplementación con melisa puede "disminuir la depresión, la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño en pacientes con apnea central del sueño".

En ese sentido, los expertos en sueño insisten en que el té de melisa debería formar parte de tu rutina nocturna.

"Una taza de té de melisa por la noche puede ser una buena opción si sufres de inquietud y ansiedad antes de dormir. Incorporarlo a tu rutina nocturna para reducir el estrés antes de acostarte puede ayudarte a dormir mejor", afirman.

De todas maneras, recuerde que es importante consultar al médico antes de probar cualquier hierba, ya que puede estar contraindicada para algunas personas.

Beneficios de la hierba melisa

La planta melisa forma parte de la familia de la menta y, además de ayudar a dormir mejor, tiene otros posibles beneficios para la salud:

Favorece la digestión

Mejora la salud cognitiva

Ayuda a aliviar el estrés

Reduce la ansiedad

Combate la depresión

Mejora el estado de ánimo

Combate el herpes labial

Otras bebidas que pueden ayudar a dormir mejor son: té de manzanilla, jugo de cereza ácida, té de valeriana y leche tibia.

