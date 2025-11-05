Come estos alimentos si necesitas mejorar la circulación sanguínea y pasas mucho tiempo sentado

Los participantes completaron una prueba de 2 horas sentados tras consumir una bebida con cacao rica en flavonoles o una bebida baja en flavonoles.

Los investigadores hallaron que, quienes bebieron la bebida con alto contenido de flavonoles, antes de sentarse durante 2 horas, tuvieron un mejor flujo sanguíneo en las arterias de brazos y piernas, frente a los que consumieron la bebida con bajo contenido de flavonoles.

"Los alimentos ricos en flavonoles pueden ser eficaces para contrarrestar la disfunción endotelial inducida por estar sentado durante periodos prolongados, tanto en personas con buena como con mala condición física", escribieron los autores del estudio.

Estos resultados no son menores tomando en cuenta que, los daños en la función endotelial aumentan el riesgo de padecer aterosclerosis, enfermedades cardíacas y más.

Arándanos.png Los arándanos están entre los alimentos más ricos en flavonoides.

¿Qué son los flavonoides?

Los flavonoides son compuestos vegetales que se encuentran en muchos alimentos.

El Instituto Linus Pauling, de la Universidad Estatal Oregón, dice que, "los flavonoides son una extensa familia de compuestos polifenólicos vegetales". Para tener una idea, más de 5000 compuestos.

"Existen seis subclases principales de flavonoides: antocianidinas, flavan-3-oles, flavonoles, flavanonas, flavonas e isoflavonas. Los flavonoles son los más abundantes en la dieta humana", agregan.

En general, a los flavonoides se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antitrombogénicas, antidiabéticas, anticancerígenas y neuroprotectoras.

Alimentos con flavonoides

Ahora bien, hay una amplia variedad de alimentos que contienen flavonoides naturalmente, incluidas frutas, verduras, y bebidas como el té.

Aquí hay algunos alimentos ricos en flavonoides que se pueden incluir en la dieta:

Bayas

Brócoli

Coles de Bruselas

Col rizada

Puerros

Cebollas

Uvas

Cacao

Durazno

Tomate

Manzana

Naranja

Limón

Pomelo

Pimientos

Espinaca

