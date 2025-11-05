Hay varios enemigos de la circulación de la sangre, y el sedentarismo es uno de ellos. Pasar demasiado tiempo sentado puede afectar la salud de las arterias y el flujo sanguíneo. La buena noticia es que un estudio ha identificado los alimentos de la dieta que pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea.
Come estos alimentos si necesitas mejorar la circulación sanguínea y pasas mucho tiempo sentado
Científicos han identificado el tipo de alimentos que ayuda a mejorar la circulación sanguínea en personas que pasan mucho tiempo sentadas.
Entonces, ¿Cómo mejorar la circulación sanguínea de forma natural? ¿Qué comer para tener buena circulación en la sangre? ¿Cuáles son los mejores alimentos para mejorar la circulación sanguínea?
Si quiere mejorar su circulación sanguínea, sobre todo, si pasa mucho tiempo sentado, entonces podría convenirle incluir alimentos ricos en flavonoides en su dieta. He aquí por qué.
Alimentos buenos para la circulación sanguínea
En el nuevo estudio, investigadores querían saber si la ingesta de flavonoles dietéticos antes de un periodo de 2 horas sentado podría preservar la función endotelial de las extremidades superiores e inferiores en individuos con buena y mala condición física.
En total participaron 40 hombres jóvenes sanos, la mitad gozaba de buena condición física y la otra mitad tenía una mala condición física.
Los participantes completaron una prueba de 2 horas sentados tras consumir una bebida con cacao rica en flavonoles o una bebida baja en flavonoles.
Los investigadores hallaron que, quienes bebieron la bebida con alto contenido de flavonoles, antes de sentarse durante 2 horas, tuvieron un mejor flujo sanguíneo en las arterias de brazos y piernas, frente a los que consumieron la bebida con bajo contenido de flavonoles.
"Los alimentos ricos en flavonoles pueden ser eficaces para contrarrestar la disfunción endotelial inducida por estar sentado durante periodos prolongados, tanto en personas con buena como con mala condición física", escribieron los autores del estudio.
Estos resultados no son menores tomando en cuenta que, los daños en la función endotelial aumentan el riesgo de padecer aterosclerosis, enfermedades cardíacas y más.
¿Qué son los flavonoides?
Los flavonoides son compuestos vegetales que se encuentran en muchos alimentos.
El Instituto Linus Pauling, de la Universidad Estatal Oregón, dice que, "los flavonoides son una extensa familia de compuestos polifenólicos vegetales". Para tener una idea, más de 5000 compuestos.
"Existen seis subclases principales de flavonoides: antocianidinas, flavan-3-oles, flavonoles, flavanonas, flavonas e isoflavonas. Los flavonoles son los más abundantes en la dieta humana", agregan.
En general, a los flavonoides se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antitrombogénicas, antidiabéticas, anticancerígenas y neuroprotectoras.
Alimentos con flavonoides
Ahora bien, hay una amplia variedad de alimentos que contienen flavonoides naturalmente, incluidas frutas, verduras, y bebidas como el té.
Aquí hay algunos alimentos ricos en flavonoides que se pueden incluir en la dieta:
- Bayas
- Brócoli
- Coles de Bruselas
- Col rizada
- Puerros
- Cebollas
- Uvas
- Cacao
- Durazno
- Tomate
- Manzana
- Naranja
- Limón
- Pomelo
- Pimientos
- Espinaca
