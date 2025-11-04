La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")

Dicen que "la necesidad tiene cara de hereje". Es decir que, ante urgencias o apremios, una persona puede hacer cosas que en otro momento no haría, incluso yendo en contra de sus convicciones. Esto aplica tanto para Javier Milei como para los gobernadores: de ambos lados hay necesidades. Y cada uno intenta jugar su juego (y obtener ventajas).
Río Negro: Arde interna libertaria por factura millonaria (y otra vez Lorena Villaverde en polémica)
Roberto Zgaib, responsable financiero de la alianza libertaria de Río Negro (integrada por La Libertad Avanza -Lorena Villaverde-, CREO -Aníbal Tortoriello-, y Republicanos Unidos -Nicolás Suárez Collman-) se negó a pagar una factura por $70 millones que le habían solicitado que cancele las autoridades de La Libertad Avanza provincial. Y se desató gran polémica.
La diputada y senadora electa Lorena Villaverde -quien ya estuvo en el ojo de la tormenta por presuntos vínculos narcos y su detención en USA por contrabando de cocaína- quedó otra vez en el centro de la polémica.
Según publica el diario Rionegro.com.ar, Roberto Zgaib se negó a pagar una millonaria factura que consideró inconsistente y desató una fuerte polémica en el seno de la coalición con enojos y denuncias cruzadas.
En diálogo con el citado medio, Zgaib relató que la factura en cuestión era de $68 millones primero y luego de $73 millones, y fue pedida que se cancele por parte de las autoridades de LLA rionegrina, mencionó a Julián Goinhex. El destinatario del pago era Abelardo Calfín, a quien identificó como funcionario de Anses y afiliado de LLA.
El empresario decidió postergar el pago para después de las elecciones. Señaló que pidió las facturas de los proveedores involucrados a Calfín y este afirmó que los trabajados habían sido certificados. Parte de las labores en cuestión eran carteles en Cipolletti que debían ser de lonas pero que el propio Zgaib comprobó que eran de papel.
Ante esta situación decidió informar a las tres cabezas de la alianza libertaria sobre la situación. Según Zgaib, Villaverde le indicó que las facturas estaban justificadas y que habían sido finalmente pagadas por el partido.
"Yo tengo mucho enojo con las autoridades de la La Libertad Avanza, con Villaverde y Goinhex", señaló Zgaib. "Primero porque me dieron tres versiones distintas. A mí Goinhex me dijo que la factura había que pagarla porque lo ordenaba Buenos Aires. Calfín me dijo que la factura la tenía que pagar porque él había pagado los trabajos y necesitaba recuperar la plata. Y Villaverde me dice que las facturas eran correctas y los trabajos estaban bien y que habían sido pagados por el partido".
"Yo no sé cuál es la versión de las tres que corresponde. Entonces, con más razón, decidí no pagar la factura", indicó Zgaib.
Ante la consulta de Diario Río Negro, fuentes de LLA provincial aseguraron que Zgaib "observó errores en la certificación de una factura, certificación que solo LLA realizó, ya que la factura que le elevó CREO careció de dicho elemento, e inmediatamente se solicitó baja a la factura y todo lo que agrega es una fábula".
"El sistema está auditado por la Dirección Nacional Electoral. Hay facturas generadas por CREO, otras por LLA RN y otras que se generan de la campaña nacional. Estamos en el proceso de auditoría y siempre se contemplaron sus observaciones cuando las realizó", indicó la fuente de LLA.
"Creo que está fábula tiene una apetencia personal de posicionamiento político en vista al 2027", afirmó la fuente de LLA contra Zgaib.
