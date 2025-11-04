La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")

Live Blog Post

Senado: Dictamen por DNU, con sorpresa del kirchnerismo (y hay suspicacias)

Tras regresar al Senado por no haber aprobado todos los artículos en Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales firmó hoy el dictamen de la reforma a la Ley de DNU. La oposición avaló el despacho que insiste con la media sanción tal como fue avalada en el recinto el pasado 4/9 cuando el texto avanzó con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

De esta manera, el proyecto de ley que modifica a la Ley 26.122 quedó listo para ser llevado a una sesión ordinaria. Pero la sorpresa la dio el kirchnerismo, y descolocó a varios, generando incluso suspicacias: es que UxP firmó la insistencia en disidencia y pidió conversar con la Cámara Baja con el argumento de evitar un nuevo veto.

"Ya sabemos con quién negocia el Gobierno", deslizó una legisladora de la oposición apenas el bloque de Unión por la Patria manifestó su postura, según publica Clarín.

"La decisión cayó como un baldazo de agua fría en las demás bancadas -las consideradas dialoguistas, como la UCR y las federales- que acababan de manifestarse a favor de ratificar el texto original", escribe la periodista Jazmín Bullorini en Clarín.

"Tenemos que ser inteligentes y tomar las mejores decisiones. Insistir sobre el mismo texto original sin escuchar a Diputados nos puede llevar a una ley perfecta que dure poco porque el Presidente la vetaría y obvio en Diputados sería muy difícil conseguir número (dos tercios) para insistir", argumentó la riojana peronista, Florencia López, y anunció: "Acompañamos en disidencia para que continuemos conversando hasta que esta ley vaya al recinto y ver con Diputados cómo podemos hacer para que esta ley tenga sanción y promulgación como corresponde".

El argumento tiene que ver con que si Milei la veta, como se prevé, en Diputados no van a tener los dos tercios para insistir si se aprueba la versión del Senado. Lo cierto es que tampoco los tendrían si se aprueba la versión de Diputados que se aprobó en general con 140 votos, lejos de los 171 de los dos tercios.

El panorama sería más distinto aún si la votación se da luego del 10/12, con el oficialismo fortalecido en ambos recintos.

Mariano Casal, en Infobae, relata:

"Radicales y peronistas disidentes enojados con el Gobierno libertario fueron quienes empujaron hoy con más ahínco, aunque la firma en disidencia del kirchnerismo sorprendió a todos y sembró dudas sobre el tratamiento de la iniciativa de cara al recinto.

Cuando una Cámara -Senado, en este caso- aprueba una norma y la envía a la otra -Diputados-, ésta puede sancionarla o realizarle modificaciones, que es lo que ocurrió con un artículo. Al regresar a la de origen, los cambios pueden ser aceptados o revalidar la versión inicial. Eso es lo que buscaron hoy los zigzagueantes exdialoguistas del peronismo disidente -la cordobesa y titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo- y el jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

Lo que nadie previó fue lo de la justicialista riojana Florencia López, del Frente de Todos, quien deslizó un acompañamiento en disidencia para no frenar el tema, pero con la aclaración de que el interbloque prefiere lo de Diputados. La legisladora y ex vicegobernadora dijo que 'insistir sobre el mismo texto sin escuchar' a la Cámara baja podía llevar que la ley 'dure poco'. Se refería, en realidad, a un inevitable veto del Ejecutivo y una eventual insistencia, ya con la nueva conformación del Congreso. Es decir, un adiós anticipado. El argumento fue insuficiente, ya que la numerología se conoce desde hace largas semanas.

El consejo de López fue oído con incredulidad por Vigo, Vischi y otros senadores presentes, que calificaron como 'rarísima' a la jugada. En realidad, lo que muchos percibieron fue una probable pequeña ventana de ida y vuelta con el Gobierno. Lo más gracioso es que los ex dialoguistas quedaron como los más opositores a la Casa Rosada, justo cuando sus gobernadores vienen de reunirse con el primer mandatario".