Los oscuros bancos que financian el imperio cripto de los Trump desde un bungalow en Nueva Jersey

El contacto con los Trump surgió a través de Eric Swider, veterano de la Marina que dirigía la SPAC fusionada con TMTG en 2023. Hoy, Yorkville enfrenta una disputa con el IRS por casi 100 millones de dólares en impuestos retenidos.

Dominari: de la filantropía al negocio cripto

Dominari Holdings, con oficinas dos pisos debajo de la Organización Trump, pasó de cinco a 70 empleados. Kyle Wool y Anthony Hayes, sus ejecutivos clave, conocieron a los hermanos Trump en eventos benéficos en clubes de golf de Long Island hace cuatro años.

"Todo comenzó con la filantropía. No vamos a la Casa Blanca, somos emprendedores", aseguró Hayes. Los hermanos Trump poseen el 12% de Dominari y se unieron a su consejo asesor en febrero. Las acciones de la compañía explotaron un 580% en seis semanas tras anunciarse su incorporación.

American Bitcoin, antigua filial de Dominari, salió a bolsa en tiempo récord. Eric Trump posee una participación de más de 300 millones de dólares. La firma también respalda inversiones en xAI de Elon Musk, Anduril y Databricks.

La frase de Eric Trump lo dice todo: "No tenés la misma sensación de bienestar en Goldman Sachs". Traducción: los grandes te hacen preguntas incómodas, los chicos te dan lo que necesitás sin tanto análisis.

