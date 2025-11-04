La familia Trump construye su imperio de criptomonedas con la ayuda de dos bancos boutique que nadie conocía hasta hace poco: Dominari Holdings y Yorkville Advisors. Mientras uno tiene sede en la icónica Torre Trump de Manhattan, el otro funciona desde un modesto bungalow en Mountainside, Nueva Jersey, ubicado entre un desguace y una funeraria.
Los oscuros bancos que financian el imperio cripto de los Trump desde un bungalow en Nueva Jersey
Dos bancos cerraron acuerdos millonarios con Eric y Donald Trump Jr. Uno opera desde la Torre Trump, el otro entre un desguace y una funeraria.
Del escándalo a los negocios con los Trump
Eric Trump y Donald Trump Jr. encontraron en estos pequeños bancos la agilidad que los grandes como Goldman Sachs no les ofrecían. "Los chicos más pequeños son más rápidos, más ágiles y algunos se convirtieron en grandes amigos", declaró Eric al Financial Times.
Desde su humilde oficina en Nueva Jersey, Yorkville Advisors ayudó a Trump Media & Technology Group (TMTG) a recaudar 2.500 millones de dólares para comprar bitcoin y acordó lanzar cinco fondos cotizados con temática "America First". En agosto, TMTG se asoció con Crypto.com y Yorkville para comprar Cronos, una criptomoneda valuada en mil millones de dólares.
Yorkville Advisors, fundada por Mark Angelo en 2001, tiene un historial controvertido. La SEC la acusó de fraude en 2012 tras una investigación relacionada con el escándalo de Bernard Madoff, aunque el caso fue desestimado seis años después. Para 2023, la firma gestionaba apenas 323 millones de dólares.
El contacto con los Trump surgió a través de Eric Swider, veterano de la Marina que dirigía la SPAC fusionada con TMTG en 2023. Hoy, Yorkville enfrenta una disputa con el IRS por casi 100 millones de dólares en impuestos retenidos.
Dominari: de la filantropía al negocio cripto
Dominari Holdings, con oficinas dos pisos debajo de la Organización Trump, pasó de cinco a 70 empleados. Kyle Wool y Anthony Hayes, sus ejecutivos clave, conocieron a los hermanos Trump en eventos benéficos en clubes de golf de Long Island hace cuatro años.
"Todo comenzó con la filantropía. No vamos a la Casa Blanca, somos emprendedores", aseguró Hayes. Los hermanos Trump poseen el 12% de Dominari y se unieron a su consejo asesor en febrero. Las acciones de la compañía explotaron un 580% en seis semanas tras anunciarse su incorporación.
American Bitcoin, antigua filial de Dominari, salió a bolsa en tiempo récord. Eric Trump posee una participación de más de 300 millones de dólares. La firma también respalda inversiones en xAI de Elon Musk, Anduril y Databricks.
La frase de Eric Trump lo dice todo: "No tenés la misma sensación de bienestar en Goldman Sachs". Traducción: los grandes te hacen preguntas incómodas, los chicos te dan lo que necesitás sin tanto análisis.
