El legislador bonaerense, Alexis Guerrera, junto a la Vicegobernadora Verónica Magario, recibieron al ministro de Economía, Pablo López, y al titular de ARBA, Cristian Girard, quienes brindaron detalles de las leyes de Presupuesto y Fiscal e Impositiva 2026.
PRESUPUESTO BONAERENSE
Alexis Guerrera: "Necesitamos diálogo serio y comprometido"
Alexis Guerrera llamó a los legisladores bonarenses a un "diálogo serio y comprometido para sacar adelante una herramienta clave para la Provincia".
"Necesitamos de los legisladores y todas las partes intervinientes en este debate, un diálogo serio y comprometido para sacar adelante una herramienta clave para nuestra Provincia" destacó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.
En X Guerrera posteó
También destacó:
Luego apuntó al gobierno nacional
