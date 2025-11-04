urgente24
Alexis Guerrera: "Necesitamos diálogo serio y comprometido"

Alexis Guerrera llamó a los legisladores bonarenses a un "diálogo serio y comprometido para sacar adelante una herramienta clave para la Provincia".

04 de noviembre de 2025 - 17:59
Alexis Guerrera, instó a los legisladores bonaerenses a aprobar el presupuesto 2026

El legislador bonaerense, Alexis Guerrera, junto a la Vicegobernadora Verónica Magario, recibieron al ministro de Economía, Pablo López, y al titular de ARBA, Cristian Girard, quienes brindaron detalles de las leyes de Presupuesto y Fiscal e Impositiva 2026.

"Necesitamos de los legisladores y todas las partes intervinientes en este debate, un diálogo serio y comprometido para sacar adelante una herramienta clave para nuestra Provincia" destacó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

En X Guerrera posteó

También destacó:

Luego apuntó al gobierno nacional

Del 2023 hasta acá, el gobierno nacional viene atacando a nuestros vecinos y vecinas con la quita de recursos que son fundamentales para sostener la educación, salud, seguridad y la obra pública que se necesitan en los 135 municipios bonaerenses.

