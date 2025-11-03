Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: quién es

Por el lado de Nicki Nicole, la misma también confirmó esta ruptura y se habla de que estaría conociendo a alguien más. Sería el streamer Mernuel, quien hace pareja laboral con Bauletti (a quien se lo vincula con Zaira Nara). Al parecer todo se habría dado el pasado fin de semana. Por otro lado, ambos se conocen de un streaming al que acudió la cantante hace unos meses.