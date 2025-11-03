urgente24
Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: quién es

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su ruptura luego de tres meses de noviazgo y ahora la cantante argentina estaría saliendo con alguien más.

03 de noviembre de 2025 - 14:43
Nicki Nicole y Lamine Yamal se mostraron muy juntos en el último tiempo y todo apuntaba a que su relación estaba viento en popa. Sin embargo, los dos confirmaron su separación y ahora salió a la luz que la cantante estaría divirtiéndose con alguien más.

No solo la rosarina confirmó la ruptura con Lamine Yamal, sino que el propio futbolista rompió el silencio y se refirió a este tema. Si bien se hablaba de una infidelidad, ambos comentaron que no se trató de terceros en discordia. Sin embargo, Nicki Nicole estaría saliendo con alguien más.

image
Nicki Nicole y Lamine Yamal separados: los detalles

"No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", lanzó Yamal en diálogo con D Corazón en RTVE. Sin embargo, en los últimos días salieron detalles que indicarían lo contrario.

Por el lado de Nicki Nicole, la misma también confirmó esta ruptura y se habla de que estaría conociendo a alguien más. Sería el streamer Mernuel, quien hace pareja laboral con Bauletti (a quien se lo vincula con Zaira Nara). Al parecer todo se habría dado el pasado fin de semana. Por otro lado, ambos se conocen de un streaming al que acudió la cantante hace unos meses.

Lamine Yamal fue acusado de infidelidad a Nicki Nicole en su último viaje a Milán, donde supuestamente habría estado con una modelo e influencer. Sin duda hay versiones muy cruzadas pero ellos se encargaron de aclarar que no hubo terceros en discordia.

