El detalle del bolso de La China Suárez que pocos vieron y afecta su credibilidad

Wanda Nara explota mientras Mauro Icardi y la China responden con señales

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar. La conductora de MasterChef Celebrity lanzó una serie de mensajes en redes donde cuestionó a Icardi por ignorar a su hija menor en fechas importantes y acusó a la pareja mediática de priorizar sus lujos antes que los vínculos familiares. Incluso en los recientes Premios Ídolo, Zaira Nara también metió su comentario picante mientras presentaba a Wanda: "Es una edición limitada", un guiño directo a la polémica del bolso.

image Wanda Nara criticó a Icardi por ignorar a su hija y Zaira Nara hizo una sutil referencia al escándalo del bolso en los Premios Ídolo. Mientras, Suárez e Icardi respondieron con gestos desde Turquía, sin palabras directas.

Suárez e Icardi, desde Turquía, optaron por responder con gestos más que con palabras. La actriz subió fotos desde el palco del Galatasaray, que solía ocupar Wanda, mostrando su ropa y accesorios de diseño. Por su parte, Icardi compartió un carrete de imágenes dentro de la cancha, mostrando un primer plano de sus botines, grabados con el apodo de Suárez, la bandera argentina y la fecha de nacimiento de la actriz, pero dejando afuera cualquier referencia a sus hijas con Wanda.

A esto, los seguidores también estallaron en redes: "Bueno, borró a sus hijas hasta de los botines… ok" o "Nunca el nombre de las hijas", fueron algunos de los comentarios más fuertes. En este contexto, el bolso rosa se volvió más que un accesorio: mostró gestos que hablan más que los mensajes directos y de cómo el lujo y la visibilidad se juntan con los conflictos personales.

