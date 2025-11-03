urgente24
El detalle del bolso de La China Suárez que pocos vieron y afecta su credibilidad

La China Suárez quedó muda tras encender las redes con un detalle en el bolso millonario que le regaló Mauro Icardi, que puso en tela de juicio su coherencia.

03 de noviembre de 2025 - 11:36
La China Suárez quedó muda tras encender las redes con un detalle en el bolso millonario que le hizo Mauro Icardi, que pone en cuestionamiento su propia ética.

Un bolso rosa de lujo que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez volvió a ponerla en el centro de la escena, y terminó desatando una ola de comentarios y cuestionamientos. Mientras tanto, Wanda Nara no se queda atrás: cada gesto, cada posteo y cada silencio parecen cargar más tensión que nunca.

El regalo de la China Suárez que pasó de lujo a polémica

El viernes pasado, la China Suárez compartió en sus redes la sorpresa que le dio Mauro Icardi: un bolso modelo Speedy de viaje, color rosa, edición limitada, que la actriz recibió en su casa sobre el sillón. "Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije ‘Bueno, ya fue’. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón", contó ella.

image
El bolso Louis Vuitton rosa que Icardi le regaló a la China Suárez desató críticas por estar hecho de piel de becerro a pesar de que la actriz es abiertamente vegana y activista por los derechos de los animales.

Pero la tranquilidad duró poco: este domingo, desde LAM mostraron que el bolso no es edición limitada sino que está a la venta, cuesta 9.250 euros (más de 5 millones de pesos) y está confeccionado con piel de becerro, lo cual despertó una ola de comentarios críticos en redes sociales apuntando a lo contradictorio entre el apego de Suárez por el obsequio y su activismo a favor de los derechos de los animales.

"Menos mal que era vegetariana, ¿no?" o "Y después la Tati haciéndose la protectora de animales", fueron algunos de los mensajes más repetidos en X. Otros usuarios recordaron que el color era limitado, mientras que algunos defendieron el gesto de Icardi y Suárez, subrayando que la inversión en el regalo fue algo más personal.

En un contexto donde Wanda Nara ya había cuestionado la falta de regalos para su hija menor, el gesto no solo adquiere un valor económico sino que se transforma en mensaje cargado de tensión y posicionamiento público.

Wanda Nara explota mientras Mauro Icardi y la China responden con señales

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar. La conductora de MasterChef Celebrity lanzó una serie de mensajes en redes donde cuestionó a Icardi por ignorar a su hija menor en fechas importantes y acusó a la pareja mediática de priorizar sus lujos antes que los vínculos familiares. Incluso en los recientes Premios Ídolo, Zaira Nara también metió su comentario picante mientras presentaba a Wanda: "Es una edición limitada", un guiño directo a la polémica del bolso.

image
Wanda Nara criticó a Icardi por ignorar a su hija y Zaira Nara hizo una sutil referencia al escándalo del bolso en los Premios Ídolo. Mientras, Suárez e Icardi respondieron con gestos desde Turquía, sin palabras directas.

Suárez e Icardi, desde Turquía, optaron por responder con gestos más que con palabras. La actriz subió fotos desde el palco del Galatasaray, que solía ocupar Wanda, mostrando su ropa y accesorios de diseño. Por su parte, Icardi compartió un carrete de imágenes dentro de la cancha, mostrando un primer plano de sus botines, grabados con el apodo de Suárez, la bandera argentina y la fecha de nacimiento de la actriz, pero dejando afuera cualquier referencia a sus hijas con Wanda.

A esto, los seguidores también estallaron en redes: "Bueno, borró a sus hijas hasta de los botines… ok" o "Nunca el nombre de las hijas", fueron algunos de los comentarios más fuertes. En este contexto, el bolso rosa se volvió más que un accesorio: mostró gestos que hablan más que los mensajes directos y de cómo el lujo y la visibilidad se juntan con los conflictos personales.

