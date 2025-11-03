Donald Trump autorizó el envío de chips Nvidia a Emiratos, pero no a China

La medida permitirá cuadruplicar la capacidad de cómputo de IA disponible en el país del Golfo, consolidando a Abu Dabi como un nodo clave para la expansión de la inteligencia artificial hacia el “sur global”, según Smith.

Los Blackwell no llegarán a China

Mientras Washington estrecha lazos con sus aliados en Oriente Medio, la administración Trump mantiene una postura más cautelosa respecto a China. Pocos días antes de la reunión de Trump con el presidente Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, surgió un debate interno sobre la posible autorización de exportar los chips Blackwell de Nvidia a China.

Altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtieron que aprobar las ventas pondría en riesgo la seguridad nacional, al fortalecer las capacidades de los centros de datos chinos.

Finalmente, Trump decidió no abordar el tema con Xi, lo que supuso una victoria para los sectores más duros de su gabinete frente al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien presionaba por mantener acceso al mercado chino.

La generación Blackwell representa los chips de IA más potentes jamás diseñados por Nvidia, con rendimientos hasta tres veces superiores a los de su predecesor, el H100.

Aunque Trump declaró posteriormente que estaría dispuesto a permitir una versión reducida entre un 30% y un 50% para China, la Casa Blanca mantiene su veto sobre los modelos de mayor capacidad.

Con esta decisión, Estados Unidos refuerza su control sobre la cadena global de suministro de semiconductores mientras busca contener el avance de Beijing en inteligencia artificial.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"