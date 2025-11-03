Donald Trump autorizó a Microsoft a exportar los chips de inteligencia artificial más avanzados de Nvidia a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un paso que permitirá al gigante tecnológico ampliar su inversión multimillonaria en el Golfo y reforzar la alianza estratégica entre Washington y Abu Dabi en plena rivalidad con China por el liderazgo tecnológico mundial.
NADA PARA CHINA
Donald Trump autorizó el envío de chips Nvidia a Emiratos, pero no a China
Donald Trump hizo historia. Por primera vez, Nvidia exportará chips de última generación a Emiratos, pero no así a China.
Emiratos sí, China no
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en mayo un acuerdo con el jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan para construir un campus de centros de datos de IA en Abu Dabi, un proyecto liderado por G42, la empresa emiratí respaldada por Microsoft.
Hasta ahora, el plan estaba limitado por los controles de exportación del Departamento de Comercio sobre los chips de alto rendimiento de Nvidia, esenciales para el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial.
El presidente de Microsoft, Brad Smith, confirmó a Financial Times que la compañía recibió en septiembre “la primera licencia bajo la administración Trump” para exportar los chips de IA a los Emiratos. “No se pueden obtener esas licencias sin cumplir los requisitos impuestos por el gobierno de Estados Unidos”, dijo Smith, destacando las estrictas condiciones de ciberseguridad y protección física exigidas.
Con la nueva autorización, Microsoft planea incrementar su inversión en EAU de US$ 7.300 millones a US$ 7.900 millones entre 2026 y 2029, de los cuales US$ 5.500 millones se destinarán a infraestructura de IA y computación en la nube.
La medida permitirá cuadruplicar la capacidad de cómputo de IA disponible en el país del Golfo, consolidando a Abu Dabi como un nodo clave para la expansión de la inteligencia artificial hacia el “sur global”, según Smith.
Los Blackwell no llegarán a China
Mientras Washington estrecha lazos con sus aliados en Oriente Medio, la administración Trump mantiene una postura más cautelosa respecto a China. Pocos días antes de la reunión de Trump con el presidente Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, surgió un debate interno sobre la posible autorización de exportar los chips Blackwell de Nvidia a China.
Altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtieron que aprobar las ventas pondría en riesgo la seguridad nacional, al fortalecer las capacidades de los centros de datos chinos.
Finalmente, Trump decidió no abordar el tema con Xi, lo que supuso una victoria para los sectores más duros de su gabinete frente al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien presionaba por mantener acceso al mercado chino.
La generación Blackwell representa los chips de IA más potentes jamás diseñados por Nvidia, con rendimientos hasta tres veces superiores a los de su predecesor, el H100.
Aunque Trump declaró posteriormente que estaría dispuesto a permitir una versión reducida entre un 30% y un 50% para China, la Casa Blanca mantiene su veto sobre los modelos de mayor capacidad.
Con esta decisión, Estados Unidos refuerza su control sobre la cadena global de suministro de semiconductores mientras busca contener el avance de Beijing en inteligencia artificial.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"
Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso
Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad
WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"