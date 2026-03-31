Días "decisivos" en la guerra de Estados Unidos contra Irán: Se viene la invasión terrestre

"Los próximos días serán decisivos en la guerra e Irán no podrá hacer nada al respecto", sentenció también el funcionario de Trump, justo cuando se conoce que miles de soldados de la élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense han comenzado a llegar a Oriente Medio y medios de EE.UU. asegura que Trump sopesa iniciar en los próximos días con una operacion militar terrestre para tomar la isla de Kharg, gran reservorio de petróleo, y para incautar el uranio enriquecido.

"Trump está dispuesto a llegar a un acuerdo" con Irán, sostuvo el secretario de Defensa de EE. UU., aunque advirtió a viva voz que "si Irán no llega a un acuerdo la guerra continuará con mayor intensidad", y precisó que "más buques están atravesando por el estrecho de Ormuz gracias a Trump".

El nuevo régimen iraní debería ser más sabio que el anterior (...) Las negociaciones continúan y ganan fuerza": Hegseth sobre conversaciones para acabar la guerra (...) Queremos un acuerdo, si no lo hay, estamos preparados para continuar El nuevo régimen iraní debería ser más sabio que el anterior (...) Las negociaciones continúan y ganan fuerza": Hegseth sobre conversaciones para acabar la guerra (...) Queremos un acuerdo, si no lo hay, estamos preparados para continuar

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"La clave es la impredecibilidad sobre si EE. UU. desplegará tropas sobre el terreno o no", aseguróen otro momento ante la prensa estadounidense.

Al igual que Hegseth, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, comentó que las fuerzas estadounidenses siguen "degradando y destruyendo las capacidades de Irán" en elmarco del Operativo Furia Épica lanzado el pasado 28 de febrero bajo el pretexto de querer desmantelar el porgrama iraní y la capacidad militar de este patrocinador de las milicias chiitas.

Donald Trump advierte a Irán que se apropiará del petróleo la isla de Kharg y que destruirá las centrales eléctricas persas si no hay un pronto acuerdo para desbloquear el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, habla de una "señal de respeto" de Teherán.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes abiertamente a Irán con destruir sus instalaciones energéticas y con apoderarse de su isla de Kharg, importante almacén de hidrocarburos y una terminal estratégica por donde pasa el 90% de las exportaciones del país persa, si no acepta un acuerdo con Washington y no reabre inmediatamente el Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo desde el 28/02/26 cuando iniciaron los ataques estadounidenses e israelíes.

A través de un posteo en su red Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca advirtió a viva voz al régimen iraní que Estados Unidos arrasará con "todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)", si no se llega a un acuerdo en breve, lo que podría dejar a un grueso de la población iraní al borde de la inanición por falta de acceso a agua potable para beber.

En la misma publicación, Trump declaró que el gobierno estadounidense se encuentra ahora mismo en conversaciones con un "régimen más razonable" para poner fin a la guerra en Irán, como lo viene diciendo hace una semana, a pesar de que desde Teherán lo desmientan. También aseguró que habrá más derramamiento de sangre en territorio iraní, así como una oleada de ataques contra los pozos petroleros iraníes, centrales eléctricas persas y la isla de Kharg si el país persa persiste en seguir manteniendo cerrado Ormuz a Estados Unidos y sus socios.

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"Estados Unidos de América está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de 'Reinado del Terror' del antiguo régimen", afirmó en un mensaje difundido en su plataforma Truth Social.

Por su parte, Irán calificó de "irrealistas, ilógicas y excesivas" la propuesta estadounidense para un alto al fuego que le ha hecho llegar a través de Pakistán, en la misma jornada en la que el frente iraní lanzó más misiles contra Israel y en la que los precios de petróleo siguen en alza con la entrada formal de los hutíes de Yemen en el conflicto.

"Nuestra posición es clara. Estamos sufriendo una agresión militar. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos y nuestra fuerza están centrados en nuestra defensa", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

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El plan estadounidense para poner fin a la guerra con Teherán incluiría un alto el fuego de 30 días, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, un compromiso permanente de no desarrollar jamás armas nucleares, la entrega de las reservas de uranio ya enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el compromiso de permitir que el OIEA supervise todos los elementos de la infraestructura nuclear restante del país persa.

Irán también deberá dejar de enriquecer uranio dentro de su territorio, tendrá limitaciones en el alcance y la cantidad de misiles, deberá poner fin al apoyo a milicias de la región (Hezbolá, Hutíes de Yemen, Hamás, etc.), frenar con los ataques contra instalaciones energéticas regionales y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Al respecto de ello, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo este lunes que Teherán recibió mensajes a través de intermediarios que indicaban la disposición de Washington a negociar, lo cual se produjo tras una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Pakistán, Egipto, Arabia Saudita y Turquía celebrada el domingo 29 de marzo en Islamabad para discutir los esfuerzos de mediación.

Trump al Financial Times: "Tomar el petróleo de Irán"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseveró este domingo, en diálogo con la agencia de noticias Financial Times, que está planeando tomar la isla iraní de Kharg, la cual alberga importantes yacimientos de hidrocarburos, mientras continúa presionando al régimen de Irán para que acepte la propuesta estadounidense que contempla el desarme nuclear.

Trump declaró, sin pelos en la lengua, que quiere "hacerse con el petróleo de Irán" y que podría tomar la isla de Kharg, zona estratégica iraní desde donde el régimen persa exporta casi todo el crudo, en un contexto signado por el despliegue estadounidense en Medio Oriente y nuevos convoyes de marines llegando a la región, a la espera de las órdenes para una nueva fase de invasión terrestre, según varias agencias de noticias estadounidenses familiarizadas con el asunto.

De hecho, el presidente estadounidense dijo al medio estadounidense que su "preferencia sería hacerse con el petróleo", comparando esta posible estrategia con la de Venezuela, donde capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero para poder tener el “acceso total” al petróleo, y, derrocar al régimen chavista, aunque ya haya pactado con él, porque le concedió administrar el crudo, garantizándole por eso a Delcy Rodríguez la gobernabilidad.

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Las afirmaciones de Trump ocurren en medio de este contexto en donde la guerra en Irán, desatada por EE.UU. e Israel -bajo el supuesto de querer desbaratar el programa nuclear persa-, ha sumido al mundo al borde de una crisis de suministro global del petróleo, obligando a la Unión Europea y al propio Washington a sacar sus reservas, y disparando el precio del crudo en más de un 50% en un mes. Este lunes, incluso, el Brent superó los 116 dólares por barril en Asia, cerca de su nivel más alto desde el inicio de la guerra.

En tanto, el diario The Wall Street Journal citó a fuentes oficiales de EE.UU. que revelaron que el presidente Trump evalúa iniciar una operación terrestre en Irán para extraer alrededor de 450 kilogramos de uranio enriquecido del país persa, para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear que pueda caer en manos de células chiitas como Hezbolá y los hutíes de Yemen, proxies del régimen iraní.

"Según una persona familiarizada con las conversaciones, el presidente y al menos algunos de sus aliados han dicho en privado que sería posible incautar el material en una operación selectiva que no prolongaría significativamente el tiempo de la guerra y que aun así permitiría a Estados Unidos poner fin al conflicto a mediados de abril", sostiene el diario.

The Wall Street Journal también expone que el hecho de que "e quipos de las fuerzas estadounidenses tendrían que volar hasta los lugares afectados, probablemente bajo el fuego de misiles tierra-aire y drones iraníes. Una vez allí, las tropas de combate tendrían que asegurar los perímetros para que los ingenieros, equipados con maquinaria pesada, pudieran inspeccionar los escombros en busca de minas y trampas explosivas".

"La extracción del material probablemente requeriría la intervención de un equipo de élite de operaciones especiales, especialmente entrenado para retirar material radiactivo de una zona de conflicto. El uranio altamente enriquecido probablemente se encuentre en entre 40 y 50 cilindros especiales similares a tanques de buceo. Estos cilindros deberían colocarse en contenedores de transporte para protegerlos de posibles accidentes. Esto podría llenar varios camiones", según Richard Nephew, investigador principal de la Universidad de Columbia y exnegociador nuclear con Irán.

"Se trata de una misión compleja y arriesgada que probablemente mantendría a las fuerzas estadounidenses dentro del país durante días o incluso más tiempo", subrayó el diario, que ha estado exponiendo en sus recientes columnas que un porcentaje importante del electorado republicano, que le concedió la victoria a Trump, se halla criticando al Gobierno por iniciar un nuevo frente de guerra bajo un pretexto parecido al que usó George W. Bush cuando invadió Irak, diciendo que tenía armas de destrucción masiva que jamás existieron.

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