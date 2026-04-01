Juez frena la construcción del polémico Salón de Baile de Trump

El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!” El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!”

El hombre de las leyes concluyó diciendo que el proyecto del Salón de Baile debía recibir la aprobación de los legisladores antes de haber emprendido las obras, debido a que esto es requerido por la ley federal.

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“(A) menos y hasta que el Congreso bendiga este proyecto mediante autorización legal, ¡la construcción tiene que detenerse!”, escribió, añadiendo que la “buena noticia” es que Trump y el Congreso pueden trabajar para autorizar el proyecto.

"El presidente puede acudir en cualquier momento al Congreso para obtener autorización expresa para construir un salón de baile con fondos privados", escribió Leon, añadiendo: "De hecho, el Congreso incluso puede optar por asignar fondos para el salón de baile, o al menos decidir que otro plan de financiación es aceptable. En cualquier caso, el Congreso conservará su autoridad sobre la propiedad nacional y su supervisión del gasto público".

Los intereses del National Trust en un proceso constitucional y legal quedarán reivindicados. Y el pueblo estadounidense se beneficiará de que las ramas del gobierno ejerzan sus funciones constitucionalmente establecidas. ¡Un resultado nada malo, sin duda! Los intereses del National Trust en un proceso constitucional y legal quedarán reivindicados. Y el pueblo estadounidense se beneficiará de que las ramas del gobierno ejerzan sus funciones constitucionalmente establecidas. ¡Un resultado nada malo, sin duda!

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El año pasado, una encuesta realizada por Washington Post, ABC News e Ipsos, reveló que más de la mitad de los estadounidenses desaprobaban la demolición del ala este de la Casa Blanca y la construcción de un nuevo salón de baile por parte de Donald Trump. La encuesta se realizó entre el 24 y el 28 de octubre e indicaba que el 56% de los encuestados no estaba de acuerdo, mientras que el 28% la apoyaba. "La mayoría de los participantes eran blancos; un tercio votó por Donald Trump y otro tercio por Kamala Harris en las elecciones de 2024", precisó The Guardian.

La respuesta de Trump al juez que frenó su salón de baile

Tras conocerse el fallo que frena la construcción del Salón de Baile, la portavoz de la Casa Blanca anunció que el Gobierno apelará el dictamen, y el propio presidente Donald Trump usó sus redes sociales para arremeter de lleno contra el juez .

Trump afirmó en una publicación de Truth Social que el proyecto del salón de baile está "por debajo del presupuesto, adelantado al cronograma, se está construyendo sin costo alguno para el contribuyente y será el mejor edificio de su tipo en cualquier parte del mundo".

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El actual inquilino de la Casa Blanca también embistió contra el National Trust, la ONG que presentó la demanda que resultó en la paralización de las obras, calificándolo de un "grupo radical de lunáticos de izquierda", y dijo que el juez: "¡está EQUIVOCADO!".

El juez ¡está EQUIVOCADO! En estas circunstancias, nunca se ha dado la aprobación del Congreso a nada, grande o pequeño, relacionado con la construcción en la Casa Blanca El juez ¡está EQUIVOCADO! En estas circunstancias, nunca se ha dado la aprobación del Congreso a nada, grande o pequeño, relacionado con la construcción en la Casa Blanca

Sin embargo, lo esbozado por Trump es realemente falaz, ya que la única remodelación de la Casa Blanza, llevada a cabo por el presidente Harry Truman entre 1949 y 1952, tuvo lugar tras la aprobación del Congreso.

Las obras del ostentoso salón de baile de Trump cuestan US$250 millones y supuestamente están financiadas con fondos privados, de donantes de empresas tecnológicas como Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Palantir, Google y Comcast, además de la empresa de defensa Lockheed Martin.

image Donald Trump paseaba en agosto por el tejado de la Casa Blanca con el arquitecto James McCrery, cuya empresa creó los diseños iniciales del nuevo salón de baile. | GENTILEZA THE NEW YORK TIMES

Como reveló Urgente24, Trump está construyendo su propio "Versalles" y cementó el jardín de Jackie Kennedy.

"Considero este enorme salón de baile una pesadilla ética", declaró a la BBC Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de Bush, presidente republicano entre 2005 y 2007.

En octubre del 2025, el actual mandatario estadounidense ordenó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca como parte de su ambicioso plan para construir un salón de baile, más grande que el de su club Mar-a-Lago, de 8.600 metros cuadrados y con capacidad para 1.000 personas, que incluye una ampliación de más de 27.000 metros cuadrados. Su proyecto de construcción ha generado dudas y misterios sobre los donantes y las corporaciones que lo financian.

"Están utilizando el acceso a la Casa Blanca para recaudar fondos. No me gusta", añadió Painter. "Todas estas corporaciones quieren algo del gobierno", sostuvo.

La administración trumpista celebró el 15 de octubre de 2025 una lujosa cena en la Casa Blanca para obtener financiamiento para la construcción del Salón de Bailes, la cual contó con la presencia de altos ejecutivos de importantes empresas estadounidenses como Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Microsoft, Amazon y Google.

También estuvieron presentes Woody Johnson, propietario del equipo de la NFL New York Jets, y Shari y Edward Glazer, quienes, junto con sus hermanos, son dueños de los Tampa Bay Buccaneers y del Manchester United. En la lujosa cena, Trump justificó la construcción del salón como una necesidad para "mostrar al mundo la grandeza de Estados Unidos".

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