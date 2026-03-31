Irán prende en llamas un petrolero frente a Dubái y marines de Trump esperando entrar

image Una residente llora mientras habla por teléfono frente a un edificio bombardeado este lunes en Teherán. | MAJID SAEEDI (GETTY IMAGES)

Esto, mientras funcionarios estadounidenses bajo reserva de identidad informan al Wall Street Journal y al Financial Times que Trump sopesa desplegar marines en la isla iraní de Kharg y en otros territorios iraníes para garantizar las rutas petroleras, acceder a las reservas de petróleo y capturar el uranio enriquecido iraní que no puede bombardear debido a los riesgos de radiactividad.

En ese sentido, según informaron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el lunes, como parte de los refuerzos que ampliarían las opciones de Trump para incluir potencialmente un ataque terrestre en Irán.

Según informó el Wall Street Journal, Trump había dicho a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar incluso si el estrecho permanecía prácticamente cerrado, y a dejar para una fecha posterior una operación compleja para reabrirlo.

Al ser consultada al respecto, la Casa Blanca remitió a los comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio, quien declaró a Al Jazeera que el estrecho se abriría "de una forma u otra" tras la operación militar estadounidense.

"Trump está librando contra Irán una guerra basada en el instinto y no está funcionando", dice la agencia BBC en su columna de esta semana, argumentando que el republicano no ha podido llevar a cabo una operación relámpago como en Venezuela debido al "factor inesperado de la resiliencia de Irán".

"Lejos de capitular o colapsar tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en el primer ataque aéreo de la guerra, a manos de Israel y Estados Unidos, el régimen de Teherán sigue funcionando y contraatacando. Está jugando bien sus cartas, a pesar de su debilidad", plantea la agencia de noticias británica.

"Por el contrario, Trump ha dado la impresión de improvisar sobre la marcha. Se guía por su intuición, no por las páginas de inteligencia y asesoramiento estratégico que otros presidentes han estudiado a fondo", sentencia la BBC.

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