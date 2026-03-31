La guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha provocado un arrastre regional, el bloqueo de Ormuz e importantes daños colaterales en infraestructuras críticas indispensables para el mercado mundial del crudo y el gas, parece prolongarse más de lo esperado, con una nueva oleada de misiles iraníes interceptados en Riad este martes y un petrolero kuwaití completamente cargado que ardió en llamas en esta jornada frente a las costas de Dubái.
SIN PAZ A LA VISTA
Irán prende en llamas un petrolero frente a Dubái y marines de Trump esperando entrar
Día 36 de la guerra contra Irán: Teherán ataca un petrolero frente a Dubai y miles de paracaidistas del Ejército estadounidense arriban para una pronta fase terrestre. "Trump está librando contra Irán una guerra basada en el instinto y no está funcionando", dice la BBC.
Las autoridades de Dubái, uno de los países sunitas que alberga bases estadounidenses, confirmaron a la agencia de noticias Reuters del incendio a bordo del Al-Salmi, con bandera kuwaití, tras un ataque con drones iraníes. Los funcionarios divulgaron que las llamas fueron controladas y que no hubo ninguna fuga de petróleo ni heridos entre la tripulación de dicha embarcación petrolera atacada, propiedad de Kuwait Petroleum Corp. Solo el casco resultó dañado.
En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump continúa elevando el tono de las amenazas contra el régimen de Irán, pese a presumir de un supuesto avance en las negociaciones —lo que Teherán desmiente con contundencia—. El republicano advierte a Teherán que si no da el brazo a torcer y desacata la propuesta estadounidense, "arrasará el país", así como todas sus centrales eléctricas, al mismo tiempo que se apropiará de la isla de Kharg y dejara hecha trizas las plantas desalinizadoras de Irán, lo que constituiría un crimen de guerra porque dejaría a millones de iraníes sin acceso al agua.
Pronta fase terrestre en la guerra contra Irán
Irán afirma haber recibido propuestas de paz estadounidenses a través de intermediarios como Pakistán, pero el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el lunes que eran "poco realistas, ilógicas y excesivas" y el presidente del Parlamento iraní, con el que Trump dice conversar, advirtió que no se humillarán ante Estados Unidos.
Dentro de esa postura, el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, emitió ayer una advertencia sanguinaria contra Washington al decirle que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del Golfo Pérsico”.
Esto, mientras funcionarios estadounidenses bajo reserva de identidad informan al Wall Street Journal y al Financial Times que Trump sopesa desplegar marines en la isla iraní de Kharg y en otros territorios iraníes para garantizar las rutas petroleras, acceder a las reservas de petróleo y capturar el uranio enriquecido iraní que no puede bombardear debido a los riesgos de radiactividad.
En ese sentido, según informaron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el lunes, como parte de los refuerzos que ampliarían las opciones de Trump para incluir potencialmente un ataque terrestre en Irán.
Según informó el Wall Street Journal, Trump había dicho a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar incluso si el estrecho permanecía prácticamente cerrado, y a dejar para una fecha posterior una operación compleja para reabrirlo.
Al ser consultada al respecto, la Casa Blanca remitió a los comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio, quien declaró a Al Jazeera que el estrecho se abriría "de una forma u otra" tras la operación militar estadounidense.
"Trump está librando contra Irán una guerra basada en el instinto y no está funcionando", dice la agencia BBC en su columna de esta semana, argumentando que el republicano no ha podido llevar a cabo una operación relámpago como en Venezuela debido al "factor inesperado de la resiliencia de Irán".
"Lejos de capitular o colapsar tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en el primer ataque aéreo de la guerra, a manos de Israel y Estados Unidos, el régimen de Teherán sigue funcionando y contraatacando. Está jugando bien sus cartas, a pesar de su debilidad", plantea la agencia de noticias británica.
"Por el contrario, Trump ha dado la impresión de improvisar sobre la marcha. Se guía por su intuición, no por las páginas de inteligencia y asesoramiento estratégico que otros presidentes han estudiado a fondo", sentencia la BBC.
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