Estas semillas de Argentina irán al espacio para experimento asombroso

semillas argentina Cultivo de quinua en Argentina / Imagen: Argentina.gob.ar

Pero, ¿Por qué quinua?

Sabemos que la quinua tiene gran valor nutricional, pero también posee una gran capacidad de adaptación a ambientes hostiles. Estas dos características de la quinua la convirtieron en la elegida para el experimento espacial.

“La quinua es una especie extremadamente resiliente. Puede crecer en ambientes con salinidad, sequía y amplitudes térmicas importantes. Eso la convierte en un modelo muy interesante para estudiar cómo responden las plantas frente a condiciones extremas”, explicó Lucas Guillén, del equipo del INTA San Juan de donde suministraron las semillas.

Esto no es sólo útil para futuras misiones en el espacio, sino también para la producción terrestre.

“El objetivo es generar conocimiento sobre los mecanismos de tolerancia de las plantas. Ese aprendizaje puede trasladarse luego al desarrollo de cultivos más resistentes para la producción en la Tierra”, agregó Guillén.

Desde el INTA indicaron que la experiencia forma parte de una línea de investigación iniciada en 2019 junto a la Universidad de York – Lassonde School of Engineering, en Canadá.

Estas semillas de Argentina viajarán al espacio para experimento planeta tierra espacio clave Urgente24 Argentina participará en experimento de espacial / Imagen: Freepik

Científicos cultivan garbanzos en suelo lunar simulado

En ese contexto de agricultura espacial, vale destacar que, a comienzos marzo, se conoció que científicos lograron cultivar garbanzos en un suelo similar al de la Luna en un laboratorio.

Para el experimento, los científicos usaron un simulante de regolito lunar, es decir, un material similar al polvo y las rocas que cubren la superficie de la Luna.

Luego de plantar las semillas de garbanzos recubiertas con hongos, los investigadores obtuvieron garbanzos cosechables en un suelo que contenía hasta un 75% de regolito lunar simulado.

En el suelo compuesto por regolito simulado al 100%, los garbanzos no dieron semillas. Sin embargo, el avance se considera extraordinario. Los resultados de este estudio con garbanzos aparecieron en la revista especializada Scientific Reports.

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