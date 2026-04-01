Irán trata de mentiroso a Trump, quien se pavonea con los "dimes y diretes"

image Irán tildó de falsas las afirmaciones de Trump de que Teherán pidió un alto al fuego | GENTILEZA EUROPA PRESS

Puntualmente, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró horas antes que su par iraní, Masoud Pezeshkian, solicitó a Estados Unidos un alto el fuego. La afirmación se produjo pocas horas después de que el republicano sostuviera que a la guerra le “quedan dos o tres semanas”, lo que algunos interpretan como un intento por contener los costos políticos y económicos del conflicto.

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, escribió Trump este viernes en la red social Truth Social.

Trump dice que terminará la guerra contra Irán, pero envía un contingente de marines

En el último tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Washington mantiene “conversaciones productivas” con Irán, pese a que Teherán lo desmiente con vehemencia. Asimismo, el mandatario habría enviado al gobierno iraní una propuesta de alto el fuego a través de Pakistán, que el país persa ya ha calificado de “ilógica” por sus pretensiones.

En ese sentido, el plan estadounidense de 15 puntos contempla la entrega, por parte de Teherán, de todo su uranio enriquecido; el compromiso de dejar de patrocinar a grupos armados chiitas —como los hutíes de Yemen y Hezbollah—, así como la reapertura del estrecho de Ormuz y la limitación de su producción de misiles.

Sin embargo, desde Irán aseguran que la propuesta es “irrealista, ilógica y excesiva”, y expresan su desconfianza hacia Washington desde el momento en que lanzó la guerra, el 28 de febrero, mientras ambas partes negociaban un posible acuerdo de desarme nuclear.

image Trump advirtió a viva voz al régimen iraní que Estados Unidos arrasará con "todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)", si no se llega a un acuerdo en breve, lo que podría dejar a un grueso de la población iraní al borde de la inanición por falta de acceso a agua potable para beber. | GENTILEZA EL PAÍS

Donald Trump también ha señalado que Estados Unidos “se retirará de Irán bastante rápido” y que podría regresar para realizar “ataques puntuales” si fuera necesario. Estas declaraciones se producen en medio de crecientes rumores sobre una posible fase terrestre del conflicto.

En ese contexto, se ha informado que miles de soldados de la élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense han comenzado a llegar a Medio Oriente. Asimismo, medios estadounidenses aseguran que Trump evalúa iniciar en los próximos días una operación militar terrestre para tomar la isla iraní de Kharg —un importante centro de almacenamiento y exportación de petróleo— y para incautar el uranio enriquecido.

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