El Gobierno de Irán salió a cruzar al presidente estadounidense, Donald Trump, luego de que este afirmara que el mandatario iraní le había solicitado a Estados Unidos un alto el fuego, y lo acusó de mentir.
NEGÓ SUS DICHOS
Irán trata de mentiroso a Trump, quien se pavonea con los "dimes y diretes"
Irán afirma que las declaraciones de Trump sobre un alto al fuego son falsas, mientras el republicano le dice al mundo que Estados Unidos abandonará pronto el país persa, en medio de su declive de imagen.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, negó las declaraciones de Trump y las calificó de “falsas” y “carentes de fundamento”, en un contexto en el que la guerra en Medio Oriente parece prolongarse más de lo previsto por el propio gobierno estadounidense. La administración de Trumpenfrenta una caída drástica en su imagen y una creciente ola de críticas internas por haber iniciado el conflicto, presuntamente bajo presión del “lobby israelí”, según afirmó Joe Kent, quien se desempeñó como asesor antiterrorista de Trump hasta hace 15 días.
Al igual que el Ministerio de Exteriores iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán trató de mentiroso a Trump y reafirmó que el Estrecho de Ormuz "está firme y decisivamente bajo el control" de las fuerzas iraníes, desafiando al presidente estadounidense, quien presiona al país persa y a sus proxys chiitas para levantar el bloqueo en esta vía marítima por donde circula la quinta parte del petróleo mundial, el 90 % del crudo de Asia y una buena parte del gas y de los fertilizantes globales.
Puntualmente, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró horas antes que su par iraní, Masoud Pezeshkian, solicitó a Estados Unidos un alto el fuego. La afirmación se produjo pocas horas después de que el republicano sostuviera que a la guerra le “quedan dos o tres semanas”, lo que algunos interpretan como un intento por contener los costos políticos y económicos del conflicto.
“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, escribió Trump este viernes en la red social Truth Social.
Trump dice que terminará la guerra contra Irán, pero envía un contingente de marines
En el último tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Washington mantiene “conversaciones productivas” con Irán, pese a que Teherán lo desmiente con vehemencia. Asimismo, el mandatario habría enviado al gobierno iraní una propuesta de alto el fuego a través de Pakistán, que el país persa ya ha calificado de “ilógica” por sus pretensiones.
En ese sentido, el plan estadounidense de 15 puntos contempla la entrega, por parte de Teherán, de todo su uranio enriquecido; el compromiso de dejar de patrocinar a grupos armados chiitas —como los hutíes de Yemen y Hezbollah—, así como la reapertura del estrecho de Ormuz y la limitación de su producción de misiles.
Sin embargo, desde Irán aseguran que la propuesta es “irrealista, ilógica y excesiva”, y expresan su desconfianza hacia Washington desde el momento en que lanzó la guerra, el 28 de febrero, mientras ambas partes negociaban un posible acuerdo de desarme nuclear.
Donald Trump también ha señalado que Estados Unidos “se retirará de Irán bastante rápido” y que podría regresar para realizar “ataques puntuales” si fuera necesario. Estas declaraciones se producen en medio de crecientes rumores sobre una posible fase terrestre del conflicto.
En ese contexto, se ha informado que miles de soldados de la élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense han comenzado a llegar a Medio Oriente. Asimismo, medios estadounidenses aseguran que Trump evalúa iniciar en los próximos días una operación militar terrestre para tomar la isla iraní de Kharg —un importante centro de almacenamiento y exportación de petróleo— y para incautar el uranio enriquecido.
Más contenido de Urgente24:
Rusia, beneficiada por lo de Ormuz, afirma que "se han pasado de la raya" con Irán
Días "decisivos" en la guerra de Estados Unidos contra Irán: Se viene la invasión terrestre
Argentina mira: Colombia va por el Embraer KC-390 para empezar la jubilación del Hércules
Giorgia Meloni da un correctivo a Netanyahu: Italia niega a EEUU usar una base aérea en Sicilia
Irán prende en llamas un petrolero frente a Dubái y marines de Trump esperando entrar