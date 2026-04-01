Donald Trump: Irán pidió un alto al fuego y la guerra terminará en "dos semanas"

image Posteo de Trump en Truth Social | CAPTURA DE PANTALLA

En la publicación, agregó Trump, Estados Unidos seguirá "bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!".

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, calificó la afirmación de Trump de este viernes de "falsa e infundada". Del mismo modo, la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado en el que reafirma que el estrecho de Ormuz "está firme y decisivamente bajo el control" de sus fuerzas, desafiando al presidente estadounidense y mostrandole al mundo que el país persa puede resistir a la guerra.

“Este estrecho no se abrirá a los enemigos de esta nación mediante el ridículo espectáculo del presidente de los Estados Unidos”, añadió.

image

Trump va por todo y la guerra contra Irán aún no tendrá fin, pese a sus expectativas

Desde hace algunas semanas, el inquilino de la Casa Blanca ha estado advirtiendo a Irán que debe aceptar la propuesta estadounidense, la cual contemplaría la entrega por parte de Teherán de todo el uranio enriquecido, su compromiso a dejar de patrocinar al terrorismo chiita (hutíes de Yemen, Hezbolá y otras milicias del Golfo), así como reabrir el Estrecho de Ormuz y limitar la producción de misiles. Pero, desde el país persa, aseguran que la propuesta es "irrealista, ilógica y excesiva" y expresan que descreen de Washington desde el momento en que lanzó esta guerra, el 28 de febrero, mientras negociaban con él un acuerdo de desarme nuclear.

Trump advirtió esta semana que si Irán no da el brazo a torcer Estados Unidos arrasará con "todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)", lo que podría dejar a un grueso de la población iraní al borde de la inanición por falta de acceso a agua potable para beber, constituyendo esto un crímen de guerra según el Convenio de Ginebra.

"Nuestra posición es clara. Estamos sufriendo una agresión militar. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos y nuestra fuerza están centrados en nuestra defensa", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

El plan estadounidense para poner fin a la guerra con Teherán incluiría un alto el fuego de 30 días, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, un compromiso permanente de no desarrollar jamás armas nucleares, la entrega de las reservas de uranio ya enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el compromiso de permitir que el OIEA supervise todos los elementos de la infraestructura nuclear restante del país persa.

Irán también deberá dejar de enriquecer uranio dentro de su territorio, tendrá limitaciones en el alcance y la cantidad de misiles, deberá poner fin al apoyo a milicias de la región (Hezbolá, Hutíes de Yemen, Hamás, etc.), frenar con los ataques contra instalaciones energéticas regionales y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

La salida de Joe Kerry expone la división interna en el Gobierno de Trump, debido la guerra en Irán: el ala dura del MAGA y congresistas del Partido Republicano, indignados.

image

La renuncia de Joe Kent, un alto cargo de Inteligencia de Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo, ha dejado al descubierto las fisuras irreversibles dentro del Gobierno de Donald Trump, pero, a la vez, ha expuesto la grave polarización ideológica dentro de las filas del MAGA con respecto al nuevo frente de guerra abierto contra Irán.

Kent, un oficial antiterrorista que dimitió este martes, dijo que no estaba de acuerdo en iniciar una guerra con Irán, país que para él “no era una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”. Es más, en su carta de renuncia, aseguró que los bombardeos en el país persa son solamente un resultado directo de la presión por parte del “lobby israelí” y de "una campaña de desinformación", poniendo sobre la palestra las divisiones en la administración de Trump.

En una entrevista para The Tucker Carlson Show, Joe Kent lanzó varias acusaciones que dejaron boquiabierto al propio presentador republicano, incluyendo afirmaciones de que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y expuso dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que desde el 2024 empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.

image

Pero Kent, un ex oficial del Ejército estadounidense y antiguo oficial paramilitar de la CIA, no es el único republicano que ha expresado su antipatía por la guerra estadounidense e israelí contra Irán, que ha iniciado el 28 de febrero y opera bajo la excusa de querer desmantelar el programa nuclear del patrocinador del terrorismo

Al igual que Kent, varias las figuras republicanas, influencers del MAGA y reconocidas estrellas de los podcast conservadores condenan el liderazgo de Trump por haber fallado a su compromiso de campaña de “no iniciar otra guerra” como la de Irak y por quedarle grande el “Make America Great Again / Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez”.

image Candance Owens, Tucker Carlson y Nick Fuentes: se autoproclaman como "antisionistas", pero detractores de ellos los acusan de "antisemitas".

De ese lado de la vereda, entre las voces críticas de la política exterior de Trump se encuentran el expresentador de Fox, Tucker Carlson; la influencer divulgadora de teorías conspiranoicas y amiga de Charlie Kirk, Candace Owens; y la estrella de podcast conservadora, Nick Fuentes.

En cuanto a Tucker Carlson, figura clave del MAGA, ha estado denunciando que su "familia fue amenazada" por el primer ministro de Israel, habló de "ataques de falsa bandera" en el Golfo Pérsico "perpetrados por el Mossad" para fracturar al islam, dijo que Jeffrey Epstein era un agente israelí y elogió este miércoles al asesor antiterrorista de Trump, expresando su esperanza de que su dimisión fuera el “inicio de la tan esperada revelación de la verdad”.

Carlson también se hizo eco de la afirmación de Kent de que Israel estaba dirigiendo la política exterior estadounidense.

Embed - Tucker Carlson cuestiona el impacto destructivo de las operaciones militares de Israel

El MAGA se quiebra por la guerra en Irán y los archivos del caso Epstein: Trump es "mala palabra" para algunos

En la misma línea que Tucker Carlson, congresistas republicanos han roto en el último tiempo con Donald Trump, argumentando que el presidente faltó a su palabra de Make America Great Again al iniciar un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente solo para defender a Israel, exponiéndolos a todos a sufrir atentados del terrorismo yihadista. Muchos ya habían abandonado el barco tras percatarse que Trump aparecía 38 mil veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en su celda en el 2019 a la espera de su juicio por liderar una red de trata global.

Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, advirtió a Trump el legislador republicano Thomas Massie, lo que demuestra una fractura al seno del Partido Republicano.

Megyn Kelly, la ex personalidad de Fox News y que ahora tiene su propia plataforma en línea, también ha cuestionado si la guerra es "buena para Estados Unidos", al igual que Candace Owens, otra influencer popular que apoyó a Trump en 2024, amiga de Charlie Kirk y quien se ha convertido en una crítica acérrima del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu . "No entiendo cómo no se da cuenta de cómo está reaccionando su base, su base real, en este momento", dijo Owens sobre el presidente durante una entrevista el miércoles.

Kelly y Owens se encuentran entre los muchos podcasters disidentes que citan al fallecido Charlie Kirk. Kirk se opuso a la guerra contra Irán antes de ser asesinado en septiembre pasado. (Wall Street Journal) Kelly y Owens se encuentran entre los muchos podcasters disidentes que citan al fallecido Charlie Kirk. Kirk se opuso a la guerra contra Irán antes de ser asesinado en septiembre pasado. (Wall Street Journal)

image La republicana Marjorie Taylor Greene hizo campaña a favor de Trump (al fondo) en su distrito de Georgia el 9 de marzo de 2024. Ahora, tras haber roto con la administración por el caso Epstein, se muestra indignada por los seis militares estadounidenses muertos en la guerra contra Irán y por los 140 soldados heridos (quemaduras graves y traumatismo encefálicos) por misiles que cayeron en las bases en el Golfo.

En un posteo en X, la congresista del MAGA Marjorie Taylor Greene, quien ya había roto con Donald Trump por el caso Epstein, afirmó que había hablado con "algunos de los principales líderes conservadores de America First" y que existía un amplio consenso en que el partido había sido "secuestrado por Lindsey Graham, Mark Levin y los republicanos neoconservadores del establishment contra los que todos votamos", haciendo referencia al acérrimo partidario de Trump en el Senado y a una personalidad de la radio conservadora.

¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras ¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras

En la vereda contraria a la facción republicana que se autodefine como "antisionista", se hallan el senador estadounidense Lindsey Graham, un firme defensor de Israel, y Laura Loomer, presentadora de podcasts e influencer conservadora que habla con Trump con regularidad. De hecho, la influencer proisraelí afirmó que los podcasters que están en contra de la guerra son "la derecha woke" y los acusó de antisemitas y de estar pagados por intereses extranjeros "para dividir a la base", aunque no existen pruebas de tales pagos.

image

Los ataques cruzados en redes sociales entre estos influencers proisraelís y los conservadores antisionistas, ambos de la línea dura del MAGA, se han vuelto feroces y personales. Mark Levin, presentador de Fox News y partidario de no llevar una guerra contra Irán, lleva meses atacando a Kelly en X y recientemente la llamó "un desastre emocionalmente desequilibrado, lascivo y petulante". Ella respondió en X diciendo que Levin tenía "micropene".

Incluso Trump intervino, defendiendo a Levin, a quien calificó de "un verdadero gran patriota estadounidense", que estaba "en cierto modo asediado por otras personas con mucha menos inteligencia".

Kelly acusó entonces a Levin de “llorarle a papá”.

Más contenido de Urgente24:

Rusia, beneficiada por lo de Ormuz, afirma que "se han pasado de la raya" con Irán

Días "decisivos" en la guerra de Estados Unidos contra Irán: Se viene la invasión terrestre

Argentina mira: Colombia va por el Embraer KC-390 para empezar la jubilación del Hércules

Giorgia Meloni da un correctivo a Netanyahu: Italia niega a EEUU usar una base aérea en Sicilia

Irán prende en llamas un petrolero frente a Dubái y marines de Trump esperando entrar