El Gobierno de Rusia, socio estratégico del régimen iraní, advirtió este martes que en la actualidad hay varios países occidentales que buscan deliberadamente apropiarse de territorios ajenos, justamente en un contexto internacional signado por la tensión debido a la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel, lo que ha generado el alza de los precios internacionales del petróleo, así como un temor global a una estanflación.
ESCENARIO GLOBAL
Rusia, beneficiada por lo de Ormuz, afirma que "se han pasado de la raya" con Irán
Rusia, laureada por la guerra contra Irán debido a que los mercados asiáticos se están volcando a su crudo, sostiene que "algunos países se han pasado de la raya".
De acuerdo con las palabras del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, "el sistema de derecho internacional moderno está siendo socavado de forma desafiante".
"Cada vez son menos los factores que, durante décadas, han garantizado una estabilidad, aunque sea relativa", señaló. "En palabras sencillas, algunos países ya se han pasado de la raya y ahora proclaman abiertamente sus derechos sobre determinados territorios, sin molestarse en aportar ninguna base legal para sus planes", destacó Lavrov, indicando las contradicciones de la política de Occidente, que tilda de 'invasión' a la guerra en Ucrania, mientras que califica de "operativo militar" a la desatada contra Irán.
En ese sentido, el funcionario ruso puso de ejemplo las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien dijo que el cierre iraní del Estrecho de Ormuz, por donde fluye el 90 por ciento del crudo del mercado asiático y una quinta parte del crudo del mundo, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional.
A pesar de que horas antes, Trump, el jefe de Rubio, hubiese dicho que no le interesaba el derecho internacional, porque tenía su propia moral e instintos, frente a la consulta de varios periodistas sobre los bombardeos a zonas de infraestructura energética y sus intenciones de atacar plantas desalinizadoras iraníes, lo que constituirían crímenes de guerra.
La central nuclear iraní de Bushehr bajo asedio y Rusia aprovecha lo de Ormuz para negociar su crudo
Rusia comenzó a evacuar a sus operarios de la central nuclear iraní de Bushehr, que fue atacada este viernes por tercera vez por Estados Unidos e Israel, según informó la embajada rusa en Armenia, país fronterizo con Irán.
“El 27 de marzo, gracias al trabajo coordinado de los diplomáticos rusos y representantes armenios, otros 164 empleados de la corporación Rosatom (…) volvieron a su patria”, indicó un comunicado de la misión diplomática.
Por su parte, debido al asedio estadounidense e israelí a Teherán, así como por la respuesta iraní, el petróleo ruso está siendo comprado por los mercados asiáticos, que acuden a ellos debido al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz, vía marítima por donde circula el 90 por ciento del petróleo de Asia.
Sin embargo, para los países asiáticos la oportunidad de acceder a crudo ruso es limitada y se está reduciendo, según Muyu Xu, analista sénior de crudo en la firma de datos comerciales Kpler. "El verdadero problema es cuánta carga sigue disponible en este mercado", indicó Xu.
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