Rusia, beneficiada por lo de Ormuz, afirma que "se han pasado de la raya" con Irán

La central nuclear iraní de Bushehr bajo asedio y Rusia aprovecha lo de Ormuz para negociar su crudo

Rusia comenzó a evacuar a sus operarios de la central nuclear iraní de Bushehr, que fue atacada este viernes por tercera vez por Estados Unidos e Israel, según informó la embajada rusa en Armenia, país fronterizo con Irán.

“El 27 de marzo, gracias al trabajo coordinado de los diplomáticos rusos y representantes armenios, otros 164 empleados de la corporación Rosatom (…) volvieron a su patria”, indicó un comunicado de la misión diplomática.

Por su parte, debido al asedio estadounidense e israelí a Teherán, así como por la respuesta iraní, el petróleo ruso está siendo comprado por los mercados asiáticos, que acuden a ellos debido al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz, vía marítima por donde circula el 90 por ciento del petróleo de Asia.

Sin embargo, para los países asiáticos la oportunidad de acceder a crudo ruso es limitada y se está reduciendo, según Muyu Xu, analista sénior de crudo en la firma de datos comerciales Kpler. "El verdadero problema es cuánta carga sigue disponible en este mercado", indicó Xu.

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