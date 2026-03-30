Reacciones internacionales contra Israel por impedir la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

La jefe de Estado italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que son una “ofensa” las acciones de la policía israelí que impidieron al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

Impedir la entrada del Patriarca de Jerusalem y del Custodio de Tierra Santa, especialmente en una solemnidad tan central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa Impedir la entrada del Patriarca de Jerusalem y del Custodio de Tierra Santa, especialmente en una solemnidad tan central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa

Embed - Policía israelí impide al Patriarca Católico de Jerusalén entrar en la misa de Ramos

Tras las palabras de Meloni, quien dijo que se comunicó con el Patriarca Latino Pierbattista Pizzaballa para expresarle su solidaridad, la cartera de Exteriores italiana comunicó que había convocado este lunes al embajador israelí en Italia, Jonathan Peled, para que diera explicaciones.

"Esto es inaceptable", reza el comunicado del ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro, Antonio Tajani. "He dado instrucciones inmediatas a nuestro embajador en Israel para que exprese nuestra indignación a las autoridades de Tel Aviv y reafirme la postura de Italia de proteger la libertad religiosa en todo momento y bajo cualquier circunstancia", subraya.

Del mismo modo, el viceprimer ministro Matteo Salvini tildó de “inaceptable y ofensivo” el incidente, al igual que el presidente del Senado, Ignazio La Russa, quien lo calificó como “un acto grave que socava el principio de libertad religiosa y de culto”, y el ministro de Defensa Guido Crosetto, el cual dijo que “se trata de un acto sin precedentes que afecta no solo a las autoridades religiosas implicadas, sino a millones de creyentes en todo el mundo”.

En Estados Unidos, funcionarios del Gobierno de Trump también salieron a repudiar el hecho. Entre ellos, el sionista Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, definió el suceso como "un desafortunado abuso de poder que ya está teniendo importantes repercusiones en todo el mundo".

"Las iglesias, sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos. Resulta difícil comprende r o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada", escribió Huckabee en X, después de argumentar que "los cuatro representantes de la Iglesia Católica estaban muy por debajo" del límite de 50 personas que ha impuesto el gobierno israelí como restricción de seguridad por la guerra.

Francia, Hungría y España condenan las acciones de Israel en el Domingo de Ramos

La noticia de la prohibición israelí a realizar la misa católica del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro rápidamente acaparó las portadas de los principales diarios del mundo y generó la indignación de muchos líderes europeos, lo que obligó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a tener que recular y revocar la prohibición que, según él, se debía a restricciones por seguridad debido a la guerra con Irán.

Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron, fue uno de los líderes de la Unión Europea que se pronunció al respecto, hablando de un "preocupante aumento de las violaciones del estatus de los Lugares Santos de Jerusalén". El mandatario de España, Pedro Sánchez, también consideró el hecho como un “ataque injustificado a la libertad religiosa".

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"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", se quejó Sánchez a través de su cuenta oficial de X.

Al igual que Sánchez, Macron y Meloni, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, condenó fervientemente el impedimento israelí al Patriarca Latino de Jerusalén de celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

“Este es un Domingo de Ramos doloroso. Las autoridades de Jerusalén han impedido que el Patriarca Latino entre en la Iglesia del Santo Sepulcro. Esto es inaceptable para nosotros como cristianos, incluso teniendo en cuenta la situación de guerra y las medidas de seguridad generales. No debemos permitir que la guerra excluya a los seguidores de ninguna religión de nuestra ciudad santa compartida, Jerusalén”, dijo el líder de la ultraderecha húngara, quien es cercano a Trump y aliado de Putin.

Embed - Cardenal Pizzaballa bendijo Jerusalén con una reliquia de la Santa Cruz.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, en X, calificó el suceso de "un crimen que afecta tanto al mundo cristiano como al islámico", ya que Jesús en el Islam es considerado un profeta, y sostuvo que "requiere una intervención internacional urgente" y que es "una flagrante violación de los derechos fundamentales del pueblo palestino, en primer lugar la libertad de culto y una ofensa a la sensibilidad de quienes comparten la sacralidad de Jerusalén y su estatus religioso".

Tras la condena mundial, Netanyahu recula y otorga el acceso, pero ya pasó el Domingo de Ramos

Luego de las reacciones internacionales, el primer ministro de Israel no tuvo otra opción que recular y revocar la prohibición de entrada del Patriarca Latino Pierbattista Pizzaballa para oficiar una misa. En un posteo en X, anunció que ahora puede "celebrar servicios religiosos según desee".

"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en X tras haber justificado su veto a la basílica por motivos de "seguridad" debido a su guerra con Irán.

Tal como Netanyahu, el presidente israelí Isaac Herzog publicó un mensaje en X expresando su "profundo dolor por el lamentable incidente". Aclaró que había llamado por teléfono al cardenal Pierbattista Pizzaballa, subrayando que la decisión se había tomado por razones de seguridad y por la amenaza de ataques con misiles por parte de Irán.

Comunicado de prensa conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Custodia de Tierra Santa

Ciudad Santa de Jerusalén, Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026

Esta mañana, la policía israelí impidió que el Patriarca Latino de Jerusalén, Su Beatitud el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia Católica en Tierra Santa, junto con el Custodio de Tierra Santa, el Reverendísimo Padre Francesco Ielpo, OFM, custodio oficial de la Iglesia del Santo Sepulcro, entraran en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando se dirigían a celebrar la Misa del Domingo de Ramos.

Los dos fueron interceptados en el camino, mientras se desplazaban en privado y sin ningún rasgo de procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a regresar. Como consecuencia, y por primera vez en siglos, los líderes de la Iglesia no pudieron celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Este incidente sienta un grave precedente y atenta contra la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén.

Los jefes de las Iglesias han actuado con plena responsabilidad y, desde el comienzo de la guerra, han cumplido con todas las restricciones impuestas: se cancelaron las reuniones públicas, se prohibió la asistencia y se tomaron medidas para transmitir las celebraciones a cientos de millones de fieles en todo el mundo, quienes, durante estos días de Pascua, dirigen su mirada a Jerusalén y a la Iglesia del Santo Sepulcro.

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Impedir la entrada del Cardenal y del Custodio, quienes ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para con la Iglesia Católica y los Santos Lugares, constituye una medida manifiestamente irrazonable y sumamente desproporcionada.

Esta decisión precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones inapropiadas, representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto por el statu quo.

El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa expresan su profundo pesar a los fieles cristianos de Tierra Santa y de todo el mundo por el hecho de que se haya impedido así la oración en uno de los días más sagrados del calendario cristiano.

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