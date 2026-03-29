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RED DE ALIANZAS GLOBALES

Rusia intensifica su apoyo a Irán, a pesar del asedio de USA e Israel

Moscú rescata sistema de apoyos globales porque las acciones de Estados Unidos amenazan su influencia. Los casos de Venezuela, Cuba e irán.

29 de marzo de 2026 - 21:49
VVladimir Putin y Donald Trump

VVladimir Putin y Donald Trump

Rusia se ha erigido como uno de los ganadores de la actual guerra en Medio Oriente ya que el alza de los precios del petróleo ha impulsado su economía: el presidente Donald Trump debió flexibilizar las restricciones al petróleo de Moscú debido a la escasez de hidrocarburos que sobrevino tras el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, a largo plazo, el conflicto de Irán representa una gran amenaza para las ambiciones de Vladimir Putin.

Por ello, Rusia ha intensificado su apoyo a Teherán, su socio más cercano entre los países de la región en conflicto. Por ello, Rusia ha intensificado su apoyo a Teherán, su socio más cercano entre los países de la región en conflicto.

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Vladimir Putin, presidente de Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia

¿Cómo ayuda Rusia a los atayolas?

Moscù les proporciona a diario imágenes satelitales y tecnología de drones para que los persas puedan atacar a las fuerzas estadounidenses en la región en conflicto.

Las particularidades de los cohetes a utilizar son muy conocidas por los rusos quienes asesoran sobre las altitudes para atacar, el esquive de radares y el número de explosivos dispuestos en cada incursión.

Durante años, Rusia fue el segundo vendedor de armamento a nivel mundial, detrás de Estados Unidos. La guerra con Ucrania los obligó a replegarse de ese mercado pero hoy vuelven con fuerza a ofrecer su tecnología bélica. Durante años, Rusia fue el segundo vendedor de armamento a nivel mundial, detrás de Estados Unidos. La guerra con Ucrania los obligó a replegarse de ese mercado pero hoy vuelven con fuerza a ofrecer su tecnología bélica.

Misiles rusos Igla vendidos a Venezuela.
Rusia se ha especializado en drones, misiles y armas anti a&eacute;reas

Rusia se ha especializado en drones, misiles y armas anti aéreas

Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se está moviendo sin respetar casi ninguna convención y eso preocupa al gobierno ruso ya que varios de los afectados son aliados (Venezuela, Cuba e Irán, entre otros).

Washington ha avanzado sobre el ex presidente Nicolás Maduro, declaró un embargo de hidrocarburos a La Habana y bombardea a diario las principales ciudades persas. Se trata de 3 socios del Kremlin.

Sin embargo, por el momento, no hubo cambio de regímenes tanto en Caracas, como Cuba y Teherán.

¿Podría ser Rusia un próximo objetivo? Nadie lo considera de manera seria ya que Putin dispone de un arsenal nuclear que es aún más extenso del que tienen en la Casa Blanca. Moscú tiene en estas horas decisivas la oportunidad de demostrar su capacidad para ayudar a sus aliados a contrarrestar el poderío militar estadounidense. ¿Podría ser Rusia un próximo objetivo? Nadie lo considera de manera seria ya que Putin dispone de un arsenal nuclear que es aún más extenso del que tienen en la Casa Blanca. Moscú tiene en estas horas decisivas la oportunidad de demostrar su capacidad para ayudar a sus aliados a contrarrestar el poderío militar estadounidense.

¿Podría ser Rusia un próximo objetivo? Nadie lo considera de manera seria ya que Putin dispone de un arsenal nuclear que es aún más extenso del que tienen en la Casa Blanca. Moscú tiene en estas horas decisivas la oportunidad de demostrar su capacidad para ayudar a sus aliados a contrarrestar el poderío militar estadounidense.

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