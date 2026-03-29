Rusia intensifica su apoyo a Irán, a pesar del asedio de USA e Israel

Durante años, Rusia fue el segundo vendedor de armamento a nivel mundial, detrás de Estados Unidos. La guerra con Ucrania los obligó a replegarse de ese mercado pero hoy vuelven con fuerza a ofrecer su tecnología bélica. Durante años, Rusia fue el segundo vendedor de armamento a nivel mundial, detrás de Estados Unidos. La guerra con Ucrania los obligó a replegarse de ese mercado pero hoy vuelven con fuerza a ofrecer su tecnología bélica.

Misiles rusos Igla vendidos a Venezuela. Rusia se ha especializado en drones, misiles y armas anti aéreas

Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se está moviendo sin respetar casi ninguna convención y eso preocupa al gobierno ruso ya que varios de los afectados son aliados (Venezuela, Cuba e Irán, entre otros).

Washington ha avanzado sobre el ex presidente Nicolás Maduro, declaró un embargo de hidrocarburos a La Habana y bombardea a diario las principales ciudades persas. Se trata de 3 socios del Kremlin.

Sin embargo, por el momento, no hubo cambio de regímenes tanto en Caracas, como Cuba y Teherán.

¿Podría ser Rusia un próximo objetivo? Nadie lo considera de manera seria ya que Putin dispone de un arsenal nuclear que es aún más extenso del que tienen en la Casa Blanca. Moscú tiene en estas horas decisivas la oportunidad de demostrar su capacidad para ayudar a sus aliados a contrarrestar el poderío militar estadounidense. ¿Podría ser Rusia un próximo objetivo? Nadie lo considera de manera seria ya que Putin dispone de un arsenal nuclear que es aún más extenso del que tienen en la Casa Blanca. Moscú tiene en estas horas decisivas la oportunidad de demostrar su capacidad para ayudar a sus aliados a contrarrestar el poderío militar estadounidense.

¿Podría ser Rusia un próximo objetivo? Nadie lo considera de manera seria ya que Putin dispone de un arsenal nuclear que es aún más extenso del que tienen en la Casa Blanca. Moscú tiene en estas horas decisivas la oportunidad de demostrar su capacidad para ayudar a sus aliados a contrarrestar el poderío militar estadounidense.