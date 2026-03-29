Rusia se ha erigido como uno de los ganadores de la actual guerra en Medio Oriente ya que el alza de los precios del petróleo ha impulsado su economía: el presidente Donald Trump debió flexibilizar las restricciones al petróleo de Moscú debido a la escasez de hidrocarburos que sobrevino tras el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz.
RED DE ALIANZAS GLOBALES
Rusia intensifica su apoyo a Irán, a pesar del asedio de USA e Israel
Moscú rescata sistema de apoyos globales porque las acciones de Estados Unidos amenazan su influencia. Los casos de Venezuela, Cuba e irán.
Sin embargo, a largo plazo, el conflicto de Irán representa una gran amenaza para las ambiciones de Vladimir Putin.
¿Cómo ayuda Rusia a los atayolas?
Moscù les proporciona a diario imágenes satelitales y tecnología de drones para que los persas puedan atacar a las fuerzas estadounidenses en la región en conflicto.
Las particularidades de los cohetes a utilizar son muy conocidas por los rusos quienes asesoran sobre las altitudes para atacar, el esquive de radares y el número de explosivos dispuestos en cada incursión.
Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se está moviendo sin respetar casi ninguna convención y eso preocupa al gobierno ruso ya que varios de los afectados son aliados (Venezuela, Cuba e Irán, entre otros).
Washington ha avanzado sobre el ex presidente Nicolás Maduro, declaró un embargo de hidrocarburos a La Habana y bombardea a diario las principales ciudades persas. Se trata de 3 socios del Kremlin.
Sin embargo, por el momento, no hubo cambio de regímenes tanto en Caracas, como Cuba y Teherán.