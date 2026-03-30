Madrid, Barcelona y 10 más: la huelga aeroportuaria en España que amenaza la Semana Santa

Aeropuerto de El Prat. El aeropuerto Barcelona-El Prat, uno de los puntos clave del tráfico aéreo español en plena tensión por la huelga. PAU BARRENA / AFP

De acuerdo con lo explicado en el espacio radial, la tensión podría sentirse especialmente en las operaciones vinculadas al manejo de equipaje, la asistencia en pista y la coordinación de vuelos, tareas que suelen pasar desapercibidas para el pasajero pero que resultan fundamentales para el normal funcionamiento de los aeropuertos.

En ese contexto, desde el propio programa advirtieron que los aeropuertos podrían estar “más tensionados de lo habitual” durante los días de paro, por lo que recomiendan a los viajeros llegar con mayor antelación al aeropuerto y, en la medida de lo posible, priorizar el equipaje de mano para reducir posibles inconvenientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSurNoticias/status/2037450819054817299?s=20&partner=&hide_thread=false Paros parciales en el personal de tierra de los aeropuertos españoles ante la falta de acuerdo



https://t.co/git2SQNwSb pic.twitter.com/ebN9WIx2eH — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) March 27, 2026

Días y horarios de los paros

La huelga está prevista para desarrollarse en distintas franjas horarias a lo largo de la semana. Según lo anunciado por los sindicatos, los paros comenzaron este lunes 30 de marzo y continuarán el miércoles 1 de abril y el viernes Santo, en tres tramos del día: de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00.

El calendario coincide con uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos españoles, justo cuando miles de personas comienzan a desplazarse por el país con motivo de las tradicionales visitas familiares y los viajes turísticos propios de estas fechas, lo que incrementa la preocupación dentro del sector turístico y entre los propios viajeros.

Inicialmente, la huelga estaba prevista para el viernes 27 de marzo, pero fue aplazada en un intento de acercar posiciones entre los sindicatos y la empresa. Aunque las partes continúan en conversaciones y no se descarta un acuerdo en los próximos días, los representantes de los trabajadores ya advirtieron que, si no se alcanza una solución, las movilizaciones podrían extenderse durante los fines de semana hasta finales de año.

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