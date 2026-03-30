La Semana Santa, uno de los momentos de mayor movimiento turístico del año en España, arranca con una amenaza inesperada para los viajeros. Madrid y Barcelona, dos de los principales aeropuertos del país, aparecen entre los puntos que podrían verse afectados por una huelga del personal de tierra que ya empieza a tensionar las operaciones en plena antesala del periodo vacacional.
EL PEOR MOMENTO
Madrid, Barcelona y 10 más: la huelga aeroportuaria en España que amenaza la Semana Santa
El personal de tierra inicia paros en 12 aeropuertos españoles. Equipaje, asistencia y operaciones podrían verse afectadas en pleno inicio de Semana Santa.
Los paros comenzaron este lunes y forman parte de una protesta convocada por los sindicatos CCOO (Comisiones Obreras), UGT (Unión General de Trabajadores) y USO (Unión Sindical Obrera), que denuncian incumplimientos en los compromisos salariales dentro del convenio colectivo. La movilización afecta a empleados encargados de tareas clave en los aeropuertos, desde la manipulación de equipaje hasta la asistencia a pasajeros y la coordinación de operaciones en pista.
Aunque muchas de estas funciones pasan desapercibidas para el viajero, su rol es esencial para el funcionamiento de cada vuelo. Por eso, la protesta amenaza con generar demoras, cancelaciones o complicaciones logísticas en una etapa especialmente sensible del calendario, justo cuando miles de personas comienzan a desplazarse por todo el país durante la semana larga de abril.
Los aeropuertos que podrían verse afectados
Según detallaron en la emisora COPE durante el programa Herrera en COPE, en la sección económica que conduce el periodista Alejandro Requeijo, la huelga del personal de tierra podría impactar en doce aeropuertos clave del país.
Entre ellos aparecen algunos de los principales hubs del sistema aeroportuario español, como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, además de Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
De acuerdo con lo explicado en el espacio radial, la tensión podría sentirse especialmente en las operaciones vinculadas al manejo de equipaje, la asistencia en pista y la coordinación de vuelos, tareas que suelen pasar desapercibidas para el pasajero pero que resultan fundamentales para el normal funcionamiento de los aeropuertos.
En ese contexto, desde el propio programa advirtieron que los aeropuertos podrían estar “más tensionados de lo habitual” durante los días de paro, por lo que recomiendan a los viajeros llegar con mayor antelación al aeropuerto y, en la medida de lo posible, priorizar el equipaje de mano para reducir posibles inconvenientes.
Días y horarios de los paros
La huelga está prevista para desarrollarse en distintas franjas horarias a lo largo de la semana. Según lo anunciado por los sindicatos, los paros comenzaron este lunes 30 de marzo y continuarán el miércoles 1 de abril y el viernes Santo, en tres tramos del día: de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00.
El calendario coincide con uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos españoles, justo cuando miles de personas comienzan a desplazarse por el país con motivo de las tradicionales visitas familiares y los viajes turísticos propios de estas fechas, lo que incrementa la preocupación dentro del sector turístico y entre los propios viajeros.
Inicialmente, la huelga estaba prevista para el viernes 27 de marzo, pero fue aplazada en un intento de acercar posiciones entre los sindicatos y la empresa. Aunque las partes continúan en conversaciones y no se descarta un acuerdo en los próximos días, los representantes de los trabajadores ya advirtieron que, si no se alcanza una solución, las movilizaciones podrían extenderse durante los fines de semana hasta finales de año.
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