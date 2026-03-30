Parlamento de Israel avala pena de muerte para palestinos condenados por ataques mortales

"La aprobación de este proyecto de ley pondría en riesgo los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos", dijeron los ministros en un comunicado conjunto el domingo.

Del mismo modo, un grupo de expertos de las Naciones Unidas afirmó que el proyecto de ley incluye "definiciones vagas y demasiado amplias de terrorista", lo que significa que la pena de muerte podría aplicarse por "conductas que no son genuinamente terroristas", más aún cuando en Israel en las últimas décadas se acusaron a palestinos inocentes de ser terroristas.

Tal es el caso de la poeta palestina Dareen Tatour, acusada de “incitación” al terrorismo por un poema en redes sociales y luego parcialmente absuelta o revisada en apelación, siendo uno de los tantos ejemplos de cómo el sistema legal de Israel está tipificando ciertas expresiones artísticas o políticas como terrorismo o apoyo a terrorismo.

Los siguientes casos recientes de detención o acusación controvertida contra palestinos en Israel

Mohammed Zaher Ibrahim – adolescente palestinoestadounidense de 16 años detenido por las fuerzas israelíes, acusado de lanzar piedras durante una redada, acusación que él y su familia niegan y que fue criticada como ejemplo de cómo menores son arrestados sin evidencia clara de terrorismo.

adolescente palestinoestadounidense de 16 años detenido por las fuerzas israelíes, acusado de lanzar piedras durante una redada, acusación que él y su familia niegan y que fue criticada como ejemplo de cómo menores son arrestados sin evidencia clara de terrorismo. Dr. Hussam Abu Safiya – médico pediatra y director del Kamal Adwan Hospital en Gaza, arrestado el 27 diciembre 2024 durante una operación militar en el hospital. Fue detenido bajo la llamada Ley de Combatientes Ilegítimos, prolongado en prisión sin cargos formales y su caso ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como una detención arbitraria y sin debido proceso mientras cumplía funciones médicas civiles durante un conflicto.

– médico pediatra y director del Kamal Adwan Hospital en Gaza, arrestado el 27 diciembre 2024 durante una operación militar en el hospital. Fue detenido bajo la llamada Ley de Combatientes Ilegítimos, prolongado en prisión sin cargos formales y su caso Walid Ahmad (también citado como Walid Khaled Abdullah Ahmad) – menor palestino de 17 año s que murió en prisión después de haber sido detenido ( en régimen de detención administrativa, sin juicio ni cargos concretos), con informes forenses que sugieren desnutrición severa y otros factores asociados al maltrato pero sin cargos criminales firmes. Su caso ha sido destacado como muestra de la debilidad de las acusaciones o del proceso legal frente a menores en detención.

s que en régimen de detención administrativa, sin juicio ni cargos concretos), con informes forenses que sugieren desnutrición severa y otros factores asociados al maltrato pero sin cargos criminales firmes. Su caso ha sido destacado como muestra de la debilidad de las acusaciones o del proceso legal frente a menores en detención. Casos históricos relacionados con acusaciones y detenciones polémicas: Salah Hamouri – abogado palestinofrancés arrestado en 2005, acusado de un complot de asesinato que él y grupos de DD.HH. calificaron de injustamente imputado por motivos políticos; más tarde fue liberado en un intercambio de prisioneros en 2011.

Israel se vanagloria de aprobar la pena de muerte legítima contra los palestinos

La ley de pena de muerte contra palestinos condenados por ataques mortales, aprobada este lunes en el Knesset, incluye disposiciones que exigen la ejecución por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, con cierta flexibilidad para una demora, pero sin derecho a clemencia y con la opción de imponer una sentencia de cadena perpetua en lugar de la pena capital, según informa la agencia de noticias France Presse 24. Esta ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluyendo Cisjordania y el 53% de la Franja de Gaza, devastada y donde no se cumple la tregua de la que se ufana Trump.

La abogada Lilach Wagner, representante del Ministerio de Justicia, advirtió a su compatriotas israelíes durante las deliberaciones del Comité de Seguridad Nacional que establecer la pena de muerte en Cisjordania mediante legislación civil es "muy problemático". Durante las deliberaciones, algunos representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) expusieron también que la ley contradice los tratados internacionales de los que Israel es signatario.

Esta nueva ley, según el diario israelí opositor Haaretz, "crea una distinción que lo designa casi exclusivamente para el terrorismo palestino, mientras que se espera que la carga ideológica de la prueba que impone haga que su aplicación al terrorismo nacionalista judío sea prácticamente imposible".

Dicho de otro modo, serán ejecutados quienes hayan sido culpados de un ataque mortal, pero un israelí, en cambio, a pesar de que haya asesinado a un palestino, no recibirá el mismo castigo, lo que marca las contradicciones dentro de la administración de Netanyahu, que reprime las disidencias y a los israelíes que salen a las calles en contra de la guerra.

La ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluyendo Cisjordania y el 53% de la Franja de Gaza La ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluyendo Cisjordania y el 53% de la Franja de Gaza

Embed - Israel reprime protestas contra guerra en Irán

La aprobación de esta nueva ley de pena capital contra los palestinos ocurre a un día después de que la Policía israelí prohibiera al Patriarca Latino de Jerusalén, máximo representae de la Iglesia Católica en la Ciudad Vieja, celebrar este domingo con tres personas la clásica misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, siendo, según el Vaticano, la “primera vez en siglos” que no pudieron celebrarla.

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