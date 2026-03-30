Milei profundiza su alineamiento con EE.UU. y avanza contra grupos ligados a Irán

Ahora, en la Casa Rosada aseguran que el nuevo paso responde a una estrategia más amplia.

La intención es identificar y sancionar estructuras asociadas al terrorismo internacional, en un escenario de mayor cooperación con Washington y de refuerzo de la seguridad interna.

El peso de los atentados en Argentina

En Balcarce 50 destacan que las investigaciones judiciales sobre los atentados en el país vienen señalando responsabilidades desde hace años.

Según ese encuadre, la planificación y decisión política de los ataques fue atribuida a autoridades iraníes, mientras que la ejecución operativa quedó vinculada al grupo libanés Hezbollah.

Ese esquema interpretativo fue retomado en distintos fallos judiciales y constituye hoy uno de los principales argumentos del oficialismo para avanzar con nuevas designaciones en materia de terrorismo.

Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que ese antecedente no implica necesariamente anticipar cuál será la próxima organización incluida en la lista.

La incógnita sobre el grupo a designar vinculado con Irán

Uno de los puntos más sensibles es que el Ejecutivo todavía no confirmó públicamente el nombre de la fuerza que será declarada organización terrorista.

La decisión de mantener el hermetismo busca evitar interpretaciones anticipadas antes de que la resolución sea formalizada.

En ese universo, hay distintos grupos que suelen aparecer en informes internacionales por su vínculo con Irán. Entre ellos, se menciona con frecuencia a la Yihad Islámica Palestina, aunque hasta el momento no fue incorporada al registro oficial argentino.

Alineamiento internacional y estrategia política con EE.UU.

La medida también se inscribe en una política exterior más amplia. En los últimos meses, el Gobierno reforzó su cercanía con Estados Unidos, tanto en el plano diplomático como en materia de defensa.

En ese marco, desde la Casa Rosada desmintieron que haya existido un pedido formal para que la Argentina envíe fuerzas al estrecho de Ormuz, pero ratificaron el respaldo político a la estrategia norteamericana.

Al mismo tiempo, continúan las negociaciones entre el Ministerio de Defensa argentino y el Pentágono para la adquisición de helicópteros y equipamiento militar.

Una señal geopolítica clara

La eventual designación de una nueva organización vinculada a Irán como terrorista marcará un posicionamiento explícito de la Argentina en el tablero internacional.

El Gobierno busca así consolidar su alineamiento con Estados Unidos e Israel frente a la tensión en Medio Oriente, al tiempo que endurece su política interna en materia de seguridad.

En ese escenario, la decisión no solo tiene impacto jurídico, sino también político y diplomático: redefine el lugar del país en un conflicto global que sigue escalando.

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