Impacto por el fuerte insulto de Robert De Niro contra Donald Trump

“No a un líder corrupto que se enriquece a sí mismo y a sus amigos de la calaña de Epstein", dijo la estrella de El Padrino.

Y continuó: "No a que les quiten la atención médica a nuestros vecinos más vulnerables. No a los alimentos impagables, no a la energía impagable, no a las viviendas impagables, y no a la inflación en su nivel más alto desde el COVID. No a los matones enmascarados del gobierno acribillando a nuestros vecinos en las calles”.

Finalmente, el premiado actor ha afirmado que "hay que detener" al presidente de Estados Unidos.

"A Trump hay que detenerlo. Y de eso se trata 'No Kings' (Sin Reyes). Porque no puede hacer todas las cosas jodidas que estuvo haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración. Están atados a él por el miedo a perder sus propios trabajos, su propio poder. Es diabólico", sentenció.

robert-de-niro-trump-manhattan-criminal-court.png Robert De Niro y Donald Trump han tenido varios cruces explosivos.

Los ideas y vueltas de Donald Trump y Robert De Niro

Los ideas y vueltas entre Robert De Niro y Donald Trump acumulan ya varios capítulos.

Uno de los más recientes fue cuando el actor apareció en el podcast The Best People, y pidió a los estadounidenses "deshacerse" del presidente de Estados Unidos.

Luego de esto, Donald Trump calificó al actor de "enfermo", "demente" y con un "coeficiente intelectual extremadamente bajo", en una publicación en su red social Truth Social.

El mandatario también dijo que Robert De Niro "no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es realmente CRIMINAL!".

Pero, la cosa no terminó ahí. Donald Trump además criticó lo conmovido que se mostró Robert De Niro en la entrevista.

"Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la loca de Rosie O'Donnell", agregó.

En 2016, la presentadora Rosie O'Donnell había amenazado con mudarse de Estados Unidos si Trump ganaba. Lo hizo en el segundo mandato de Trump.

El presidente remató diciendo: "La única diferencia entre De Niro y Rosie es que ella es probablemente algo más inteligente que él, lo cual no es decir mucho".

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