EEUU 0-2 Portugal: Mauricio Pochettino queda en la cuerda floja.

Lo que viene para Estados Unidos (pero no sabemos si para Pochettino)

Como lo mencionamos antes, Estados Unidos disputará dos amistosos antes de comenzar su participación en el Mundial donde será uno de los organizadores. El 31 de mayo se medirá ante Senegal y el 6 de junio ante Alemania.

Luego de eso comenzará su andar en el grupo “D” del Mundial. El primer partido será ante la difícil Paraguay el 12 de junio. Luego se medirá a Australia el 19 de junio y cerrará su participación en la primera fase el 25 de junio ante el rival más difícil, Turquía. Luego habrá que ver si sigue a 16vos de final o se queda en primera fase, todo parece depender de si cambian de DT o bancan a Pochettino para hundirse todos juntos.

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