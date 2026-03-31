Estas podrían ser las últimas horas de Mauricio Pochettino como entrenador de la Selección de Estados Unidos debido a los malos resultados y a las críticas de todos los sectores hacia su forma de trabajar. Ahora perdió 2-0 de forma contundente ante Portugal como local y todas las miradas apuntan al DT argentino.
LAS HORAS CONTADAS
EEUU 0-2 Portugal: Mauricio Pochettino queda en la cuerda floja
Luego de la contundente goleada en contra frente a Bélgica (2-5), EEUU pierde con Portugal 2-0 y Pochettino tiene las horas contadas.
EEUU: Futuro incierto de Mauricio Pochettino luego de perder con Portugal
Antes de esta fecha FIFA de marzo Mauricio Pochettino recibía críticas desde todos los sectores del fútbol norteamericano. Figuras como Landon Donovan o Alexis Lalas lo tildaron de no conocer nada del fútbol norteamericano y de no tener buen manejo de grupo, ya que este fútbol no es nada parecido al resto del mundo, razón por la cual pocos jugadores norteamericanos se acostumbran cuando salen a jugar al exterior.
Si antes las cosas estaban complicadas para Mauricio Pochettino entonces ahora están que arden y nadie asegura su continuidad, y menos que dirija el Mundial. El 28 de marzo fue goleado de forma categórica por Bélgica 5 a 2, donde prácticamente no compitió y fue muy inferior, demostrando una involución en el futbol “Yanqui”.
Hace unas horas recibió otro cachetazo. Portugal, sin su máxima figura Cristiano Ronaldo, le ganó 2 a 0 con goles de Francisco Trincao y Joao Felix. Lo peor de todo es que fue una victoria categórica, donde los portugueses le hicieron precio a un Estados Unidos deslucido. De esta forma recibió 7 goles en 2 partidos y apenas hizo 2.
Ahora Estados Unidos tiene dos amistosos confirmados cerca del inicio de la Copa del Mundo. El 31 de mayo ante Senegal, y el 6 de junio con Alemania, ambos de local. Lo que no se sabe si ahí estará Mauricio Pochettino ya que habrá que estar atentos a lo que pase en las próximas horas con el futuro del DT argentino, ya que es muy probable que no siga hasta el Mundial.
Lo que viene para Estados Unidos (pero no sabemos si para Pochettino)
Como lo mencionamos antes, Estados Unidos disputará dos amistosos antes de comenzar su participación en el Mundial donde será uno de los organizadores. El 31 de mayo se medirá ante Senegal y el 6 de junio ante Alemania.
Luego de eso comenzará su andar en el grupo “D” del Mundial. El primer partido será ante la difícil Paraguay el 12 de junio. Luego se medirá a Australia el 19 de junio y cerrará su participación en la primera fase el 25 de junio ante el rival más difícil, Turquía. Luego habrá que ver si sigue a 16vos de final o se queda en primera fase, todo parece depender de si cambian de DT o bancan a Pochettino para hundirse todos juntos.
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