Amistoso: Argentina 5-0 Zambia, la Scaloneta busca levantar el nivel

Argentina goleó 5-0 a Zambia en la Bombonera en lo que fue el último partido en nuestro país antes del Mundial, por lo que también fue la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi de la Selección Argentina jugando como local. El encuentro fue una verdadera fiesta más allá del rival y el resultado.

Argentina y Zambia fue el último partido de nuestro seleccionado antes del Mundial 2026 . Fue goleada 5-0 con goles de Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Chanda en contra y Barco. El partido fue más un entrenamiento con público que otra cosa

Messi será titular en su último partido con la camiseta de la Selección Argentina de local en su carrera.

Tanto el primer como el segundo tiempo fue todo de Argentina que estuvo un poco mejor que ante Mauritania, ya que no fue una aplanadora en este encuentro sino que la diferencia fue más por el rival que por otra cosa. La diferencia con Mauritania realmente fue la efectividad.

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Este fue el último partido de Lionel Messi y Nicolás Otamendi en suelo argentino con la camiseta de la selección. Luego de esto vendrá el Mundial y la despedida definitiva de ambos de la Selección Argentina.

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Ahora la Selección Argentina tendrá un par de amistosos pero ya en suelo norteamericano unos dias previos al Mundial. Serbia el es primer confirmado, Panamá puede ser otro.

Luego de Zambia, amistosos y Mundial

Argentina tiene confirmado para los primeros días de junio un amistoso que se llevará a cabo con el equipo ya instalado en tierras norteamericanas para afrontar el Mundial 2026. El único partido confirmado hasta el momento es el que disputará contra Serbia. Se desconoce si será de carácter oficial o tipo entrenamiento.

Luego se intentará realizar algún amistoso más, pero nada está confirmado. Una vez finalizados los amistosos (en caso de conseguir otro) se vendrán los partidos de primera fase de la Copa del Mundo, Argelia el 16/6 a las 22hs, Austria el 22/6 a las 14hs y Jordania el 27/6 a las 23hs. Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.

Live Blog Post Final Argentina 5-0 Zambia

Live Blog Post Goooooool de Argentina 5-0

Live Blog Post Gooooool de Argentina, 4-0 Almada metió para el medio luego de desbordar por la punta derecha y el defensor de Zambia la puso al lado del palo. Gol en contra.

Live Blog Post Argentina sigue ganando tranquilamente, Zambia no incomoda Argentina gana 3-0 y maneja los tiempos, se viene el 4º en cualquier momento.

Live Blog Post Goooooool de Otamendi, Argentina convierte el 3º En el último partido de su carrera en Argentina con la camiseta de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi pone el 3-0 de penal.

Live Blog Post Penal para Argentina Lo tocaron a Almada adentro del area y penal sobre los 4 minutos del complemento.

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo Argentina 2-0 Zambia

Live Blog Post Goooooool de Messi, Gol de Argentina Luego de varios minutos de bostezo, Lionel Messi le puso picante al partido y anotó el 2-0 ante un rival como Zambia, que literalmente no pone ni las manos. Argentina 2-0 Zambia.

Live Blog Post Partido chato que Argentina apenas gana 1-0 Todo sigue igual y se torna aburrido. Argentina parece que está en una práctica con público, no se destaca y parece que la despedida será esta, deslusida y triste. Argentina es una incógnita de cara al Mundial, se la ve muy "achanchada". Una lástima.

Live Blog Post Todo de Argentina El partido parece un entrenamiento, es todo de Argentina y se nota la diferencia. Argentina gana pero solo 1-0 y juega a media máquina. Ojo que no se repita lo de Mauritania.

Live Blog Post Otros resultados: HISTÓRICO CONGO CLASIFICA AL MUNDIAL LUEGO DE 52 AÑOS Luego de haber disputado la Copa del Mundo de Alemania 1974 con el nombre de Zaire, República Democrática del Congo vuelve a un mundial luego de 52 años. Derrotó 1-0 en el repechaje a Jamaica. Ahora irá al grupo "K" junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Live Blog Post Goooooool de Argentina Sobre 4 minutos jugada de Messi, pase a Julián y gol de Argentina que le gana desde el inicio a Zambia 1-0.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Entran los equipos a la cancha

Live Blog Post Formaciones Argentina-Zambia El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. El elenco de Zambia iría con los siguientes 11 jugadores como titulares: Mwanza; Mwamba, Chanda, Sinkala, Mwiimanzi, Chiboni; Kalusa, Mwanza, P. Mumba, D. Simukonda; Patson Daka. VER +

Live Blog Post Suecia, Bosnia, Turquía y República Checa al Mundial Fueron los últimos 4 clasificados por UEFA y ya tienen lugar en el Mundial 2026. Bosnia irá al grupo “B” de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza. Mientras que Suecia irá al grupo “F” junto a Países Bajos, Japón y Túnez. Por otro lado Turquía irá al grupo “D” junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay. Por último República Checa irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Resultados Kosovo 0-1 Turquía

Suecia 3-2 Polonia

Bosina (4)1-1(1) Italia

República Checa (3)2-2(1) Dinamarca VER +