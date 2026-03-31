Argentina goleó 5-0 a Zambia en la Bombonera en lo que fue el último partido en nuestro país antes del Mundial, por lo que también fue la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi de la Selección Argentina jugando como local. El encuentro fue una verdadera fiesta más allá del rival y el resultado.
Amistoso: Argentina 5-0 Zambia, la Scaloneta busca levantar el nivel
Argentina se despidió con un 4-0 ante Zambia en lo que fue el último partido de Messi y Otamendi con la camiseta de la selección en suelo argentino.
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Final Argentina 5-0 Zambia
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Argentina-Zambia: TV, hora, formaciones
Argentina y Zambia fue el último partido de nuestro seleccionado antes del Mundial 2026. Fue goleada 5-0 con goles de Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Chanda en contra y Barco. El partido fue más un entrenamiento con público que otra cosa
Tanto el primer como el segundo tiempo fue todo de Argentina que estuvo un poco mejor que ante Mauritania, ya que no fue una aplanadora en este encuentro sino que la diferencia fue más por el rival que por otra cosa. La diferencia con Mauritania realmente fue la efectividad.
Este fue el último partido de Lionel Messi y Nicolás Otamendi en suelo argentino con la camiseta de la selección. Luego de esto vendrá el Mundial y la despedida definitiva de ambos de la Selección Argentina.
Ahora la Selección Argentina tendrá un par de amistosos pero ya en suelo norteamericano unos dias previos al Mundial. Serbia el es primer confirmado, Panamá puede ser otro.
Luego de Zambia, amistosos y Mundial
Argentina tiene confirmado para los primeros días de junio un amistoso que se llevará a cabo con el equipo ya instalado en tierras norteamericanas para afrontar el Mundial 2026. El único partido confirmado hasta el momento es el que disputará contra Serbia. Se desconoce si será de carácter oficial o tipo entrenamiento.
Luego se intentará realizar algún amistoso más, pero nada está confirmado. Una vez finalizados los amistosos (en caso de conseguir otro) se vendrán los partidos de primera fase de la Copa del Mundo, Argelia el 16/6 a las 22hs, Austria el 22/6 a las 14hs y Jordania el 27/6 a las 23hs. Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.
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