En el pequeño Estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica, Bosnia hizo el milagro y eliminó a Italia por la final del repechaje de la llave 1 y va al Mundial 2026. El partido terminó 1-1 en los 120 minutos (90 mas 30 de suplementario). Italia se quedó rápidamente con un hombre menos y Gatusso se equivocó en el cambio, ya que lo sacó a Retegui y eso le dio vida a Bosnia que entendió qeu Italia tenía miedo.
Repechaje Mundial 2026: Italia afuera de la Copa del Mundo
Italia cae por penales con Bosnia y no va al Mundial. Otra vez un ex integrante de la extinta Yugoslavia lo elimina en el repechaje.
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Bosnia elimina a Italia y clasifica al Mundial 2026
Lo primero que hay que decir es que Bosnia tenía un arma para intimidar a Italia de cara a este partido de repechaje, el cual le sirvió y mucho para conseguir esta clasificación al Mundial 2026. Esa arma es su estadio, el Bilino Polje, un pequeño recinto que tiene capacidad para 15 mil espectadores, sí, solo 15 mil espectadores y la presión mató a Italia.
El partido arrancó parejo, no era lo esperado, no era Italia ahogando a Bosnia, sino que era ida y vuelta. Pero la desventaja llegó tras un error grave del arquero Bosnio que aprovechó Kean para poner el 1-0. Todo parecía que se encaminaba para Italia, pero algo sucedió. A 4 minutos del final del primer tiempo expulsion de Bastoni y a sufrir. El cambio de Gatusso fue erroneo.
El DT italiano sacó a Retegui para poner un defensor. Eso fue la suicidio de Italia, ya que la "Azzurra" le dio un mensaje, "Me voy a colgar del travesaño todo el partido". Bosnia fue, fue y fue y en el complemento consiguió el empate y ya todo estaba al caer. Italia estaba resignada a esperar a los penales. Y así fue.
Italia agantó todo el suplementario metido abajo y Bosnia no se lo ganó en los 120 de milagro. Fueron a los penales y la suerte estuvo con el local. De esta forma Bosnia le ganaba 4-1 en penales a Italia y clasificaba al Mundial 2026. Por tercer Mundial consecutivo Italia no estará presente, y por segundo consecutivo fue eliminado en repechaje por un país ex integrante de la extinta Yugoslavia, hoy fue Bosnia, hace 4 años fue Macedonia del Norte. Italia deberá esperar 16 años para volver a una Copa del Mundo, algo increíble.
Los otros 3 boletos de UEFA
Si bien los ojos estuvieron puestos en el Bosnia-Italia lo cierto es que se jugaron otros 3 partidos que definieron 3 clasificados por UEFA al Mundial 2026.
Kosovo cayó de local con Turquía 1-0 y los turcos clasificaron al Mundial. En otro encuentro, el más electrizante, Suecia dejó a la Polonia de Lewandowski sin Mundial ya que lo derrotó 3-2. El otro fue empate 2-2 entre República Checa y Dinamarca, pero los checos ganaron por penales y se clasificaron.
De esta forma Bosnia, Turquía, Republica Checa y Suecia clasificaron al Mundial.
Bosnia irá al grupo “B” de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza. Mientras que Suecia irá al grupo “F” junto a Países Bajos, Japón y Túnez. Por otro lado Turquía irá al grupo “D” junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay. Por último República Checa irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
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