Repechaje Mundial 2026: Italia afuera de la Copa del Mundo

En el pequeño Estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica, Bosnia hizo el milagro y eliminó a Italia por la final del repechaje de la llave 1 y va al Mundial 2026. El partido terminó 1-1 en los 120 minutos (90 mas 30 de suplementario). Italia se quedó rápidamente con un hombre menos y Gatusso se equivocó en el cambio, ya que lo sacó a Retegui y eso le dio vida a Bosnia que entendió qeu Italia tenía miedo.

italia.jpg Italia obtuvo la Euro del 2020 pero no va a un Mundial desde 2014, hoy tropezó con Bosnia y por 3º Mundial consecutivo lo ve por TV. Bosnia elimina a Italia y clasifica al Mundial 2026 Lo primero que hay que decir es que Bosnia tenía un arma para intimidar a Italia de cara a este partido de repechaje, el cual le sirvió y mucho para conseguir esta clasificación al Mundial 2026. Esa arma es su estadio, el Bilino Polje, un pequeño recinto que tiene capacidad para 15 mil espectadores, sí, solo 15 mil espectadores y la presión mató a Italia.

El partido arrancó parejo, no era lo esperado, no era Italia ahogando a Bosnia, sino que era ida y vuelta. Pero la desventaja llegó tras un error grave del arquero Bosnio que aprovechó Kean para poner el 1-0. Todo parecía que se encaminaba para Italia, pero algo sucedió. A 4 minutos del final del primer tiempo expulsion de Bastoni y a sufrir. El cambio de Gatusso fue erroneo.

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El DT italiano sacó a Retegui para poner un defensor. Eso fue la suicidio de Italia, ya que la "Azzurra" le dio un mensaje, "Me voy a colgar del travesaño todo el partido". Bosnia fue, fue y fue y en el complemento consiguió el empate y ya todo estaba al caer. Italia estaba resignada a esperar a los penales. Y así fue.

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Italia agantó todo el suplementario metido abajo y Bosnia no se lo ganó en los 120 de milagro. Fueron a los penales y la suerte estuvo con el local. De esta forma Bosnia le ganaba 4-1 en penales a Italia y clasificaba al Mundial 2026. Por tercer Mundial consecutivo Italia no estará presente, y por segundo consecutivo fue eliminado en repechaje por un país ex integrante de la extinta Yugoslavia, hoy fue Bosnia, hace 4 años fue Macedonia del Norte. Italia deberá esperar 16 años para volver a una Copa del Mundo, algo increíble. Robert Lewandowski Polonia fue eliminada por Suecia y no va al Mundial. Los otros 3 boletos de UEFA Si bien los ojos estuvieron puestos en el Bosnia-Italia lo cierto es que se jugaron otros 3 partidos que definieron 3 clasificados por UEFA al Mundial 2026. Kosovo cayó de local con Turquía 1-0 y los turcos clasificaron al Mundial. En otro encuentro, el más electrizante, Suecia dejó a la Polonia de Lewandowski sin Mundial ya que lo derrotó 3-2. El otro fue empate 2-2 entre República Checa y Dinamarca, pero los checos ganaron por penales y se clasificaron. De esta forma Bosnia, Turquía, Republica Checa y Suecia clasificaron al Mundial. Bosnia irá al grupo “B” de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza. Mientras que Suecia irá al grupo “F” junto a Países Bajos, Japón y Túnez. Por otro lado Turquía irá al grupo “D” junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay. Por último República Checa irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Live Blog Post Clasificados de UEFA: Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia Live Blog Post Otros resultados: República Checa Clasifica al Mundial Los Checos derrotaron 3-1 a los penales a Dinamarca y van al Mundial. Live Blog Post BOSNIA CLASIFICA AL MUNDIAL Live Blog Post Italia cae y no va al Mundial Live Blog Post Final: Bosnia e Italia definen todo a los penales Gol de Bosnia 4-1 FINAL Erró Italia 3-1 Gol de Bosnia 3-1 Gol de Italia 2-1 Gol de Bosnia 2-0 Erró Italia 1-0 Gol de Bosnia 1-0 VER + Live Blog Post Italia y el milagro de los penales está cerca Tiempo cumplido, Italia resiste y lleva la definición a los penales, solo quedan 2 minutos para el final. Live Blog Post Otros resultados: Checa y Dinamarca empatan y van a penales Checos y daneses igualaron 2-2 en un electrizante partido. Definen quien va a la Copa del Mundo por penales. Live Blog Post Final del primer suplementario y arranca el segundo tiempo Bosnia e Italia siguen 1-1 y terminó el primer suplementario. Con poco tiempo de descanso salen a jugar los últimos 15 minutos de partido, si sigue el empate van a penales. Live Blog Post Otros resultados: República Checa saca ventaja sobre Dinamarca Al término del primer suplementario los checos le ganan 2-1 a Dinamarca y se meten en el Mundial. Live Blog Post Casi tiempo cumplido y siguen empatando Italia y Bosnia siguen 1-1, los locales saben que deben liquidarlo antes de los penales ya que tienen un hombre más hace casi 90 minutos, y si todo se define desde el punto penal las chances de Italia crecen. Live Blog Post Arrancó el suplementario: Bosnia 1-1 Italia Live Blog Post Otros resultados: TURQUÍA CLASIFICA AL MUNDIAL La Turquía de Arda Güler le ganó 1-0 a Kosovo que soñaba con su primer Mundial y vuelve a la Copa del Mundo 22 años después. Live Blog Post Final, Bosnia e Italia van al tiempo suplementario Parece que nuevamante se le negará a Italia la chance de jugar un Mundial. Si bien todavía sigue viva y empata 1-1 el desgaste de estar 70 minutos con un hombre menos se siente y Bosnia si lo trabaja bien lo liquida en el suplementario. VER + Live Blog Post Otros Resultados: SUECIA CLASIFICA AL MUNDIAL En un partidazo derrotó 3-2 a la Polonia de Robert Lewandowski que verá lo que iba a ser su último Mundial por TV. Live Blog Post Otros resultados: Checa y Dinamarca van a suplementario Luego de empatar 1-1 en los 90 reglamentarios República Checa y Dinamarca van al alargue. Live Blog Post Otros resultados: A 2 minutos del final Suecia sepulta a Polonia En un partidazo Suecia consigue el 3-2 a los 88 minutos. Con este resultado Lewandowski y compañia se están quedando sin Copa del Mundo. Bosnia 1-1 Italia

Kosovo 0-1 Turquía

Suecia 3-2 Polonia

R. Checa 1-1 Dinamarca VER + Live Blog Post Gooooooool de Bosnia Italia aguantaba como podía y a 10 minutos del final llega un baldazo de agua helada para las chances de llegar al Mundial. Bosnia empata y está mejor de cara a lo que resta para el final y para el suplementario si terminan empatados. Tavakovic el empate. Live Blog Post Otros resultados Hasta el momento con los resultados que se están dando Italia y Turquía son los únicos dos qeu sellan su pasaje al Mundial ya que los otros dos partidos son empate. Bosnia 0-1 Italia

Kosovo 0-1 Turquía

Suecia 2-2 Polonia

R. Checa 1-1 Dinamarca VER + Live Blog Post Bosnia intenta, Italia aguanta A falta de 15 minutos para el final Bosnia intenta por todos los medios llegar al empate pero no lo logra, la resistencia italiana se lo impide. La "Azzurra" cada vez más cerca de volver a un Mundial luego de 12 años. Live Blog Post Otros resultados Sobre 60 minutos de juego se mueven los marcadores. Bosnia 0-1 Italia

Suecia 2-2 Polonia

Kosovo 0-1 Turquía

R. Checa 1-0 Dinamarca VER + Live Blog Post Bosnia busca pero no encuentra Con un hombre de más Bosnia busca meter a Italia en su propio arco pero los Tanos resisten. Italia está a 30 minutos de volver a la Copa del Mundo. Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo, gana Italia pero sufre Italia le gana a Bosnia 1-0 pero sufre por tener un jugador menos. Sufrirá en el complemento. Todos los resultados al termino del primer tiempo Bosnia 0-1 Italia

Kosovo 0-0 Turquía

Suecia 2-1 Polonia

República Checa 1-1 Dinamarca VER + Live Blog Post Cambio erroneo de Gattuso Genaro Gatusso eligio sacar a un delantero de area para poner un defensor, eso lo obliga a jugar abajo y aguantar y solo esperar que pase el tiempo y agarrar alguna contra. Con ese cambio le da un mensaje a su rival, "Tengo Miedo". Si hubiera retrocedido un mediocampista para rearmar la linea de 4 del fondo y asi mantenido a Retegui en cancha Bosnia no se iría tan al ataque. Italia ya está sufriendo los ataques de Bosnia y no sabemos si terminará ganando el primer tiempo. VER + Live Blog Post Roja para Bastoni, Italia se queda con 10 Bosnia agarró mal parada a Italia luego de un mal saque del arquero italiano, el delantero bosnio le ganó la posición y se iba al gol contra Donnarumma pero Bastoni lo bajó de atrás antes de que ingrese al area. Retegui paga los platos rotos y sale para que ingrese un defensor. VER + Live Blog Post Milagro en el area italiana Italia piensa que el partido ya se definió y no reacciona a los ataques de Bosnia. El local sale con todo y deja espacios abajo que no son bien aporvechados por la "Azzurra" y eso le genera daño en su propia area. Demirovic peinó un centro que pasó a centimetros del palo derecho de Donnarumma que atinaba a seguirla con la vista. Bosnia erra y erra. Live Blog Post Otros resultados: Empata Polonia Zalewski con un gran tiro cruzado le da el empate a Polonia y ahora empata 1-1 con Suecia sobre 35 minutos. Bosnia 0-1 Italia

Kosovo 0-0 Turquía

Suecia 1-1 Polonia

R. Checa 1-0 Dinamarca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2039060428500742597&partner=&hide_thread=false Suecia 1-1 Polonia | Play-Offs UEFA]NICOLA ZALEWSKI CONSIGUE EL EMPATE DE LA ESPERANZA PARA POLONIABastante floja la respuesta del portero Nordfeldt... pic.twitter.com/hggoouoOUh — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 31, 2026 VER + Live Blog Post Ida y vuelta, lo tuvo Bosnia y luego Italia Ahora el partido se hace de ida y vuelta. Donnarumma volvió a salvar a Italia y en la contra tuvo el gol el nacido en Argentina, Mateo Retegui pero el arquero Bosnio le ahogó el grito de gol. Partido electrizante que está para cualquiera. Live Blog Post Otros resultados: Suecia está dejando afuera a la Polonia de Lewandowski Con gol de Elanga a los 19 del primer tiempo Suecia le gana a Polonia 1 a 0 y deja a Polonia y Robert Lewandowski sin Mundial 2026. Hasta el momento Suecia, Italia, y Republica Checa se están metiendo en la Copa del Mundo ya que vencen 1 a 0 a Polonia, Bosnia y Dinamarca respectivamente. Kosovo y Turquía empatan 0-0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2039058826771542502&partner=&hide_thread=false QUÉ PEDAZO DE GOL DE ELANGA A POLONIA.SUECIA SUEÑA CON EL MUNDIAL.pic.twitter.com/rbF0EuNvVR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2026 VER + Live Blog Post Bosnia tuvo el empate dos veces Primero fue su capitán Edin Dzeko, quedó frente al arco pero su tiro se fue desviado. Después fue Demirovic pero Donnarumma le dijo que no y se la tapó. Italia respira. Live Blog Post Goooooooooool de Italia que va derecho al Mundial 2026 Gravísimo error del arquero bosnio que aprovechó Moise Kean para poner el 1 a 0 y a Italia en el Mundial 2026. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2039056367286157364&partner=&hide_thread=false GAAAAAAAL DE ITALIA! Macanón del arquero bosnio en la salida y Moise Kean es el qué define. 1-0!pic.twitter.com/nXB9blgoZ0 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 31, 2026 VER + Live Blog Post Todos los resultados Sobre 12 minutos de juego el único marcador abierto es el del partido donde Repúplica Checa le gana 1-0 a Dinamarca y se está clasificando al Mundial. El resto son empates sin goles. Bosnia 0-0 Italia

Kosovo 0-0 Turquía

Suecia 0-0 Polonia

R. Checa 1-0 Dinamarca VER + Live Blog Post Partido trabado sobre 10 minutos El partido no es lo que todos esperaban, no se ve una Italia sometiendo a Bosnia, al contrario, la presión de la gente pegada al terreno de juego (juegan en un estadio de capacidad de 15 mil espectadores) es lo que está sufriendo Italia. Bosnia se le anima y ya tuvo un par de llegadas pero sin peligro. Live Blog Post Arrancó el partido Live Blog Post Probables formaciones de Bosnia e Italia Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko. Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. VER + Live Blog Post Todos los partidos del repechaje UEFA Los cuatro partidos que definen los 4 últimos boletos que entregará UEFA para el Mundial 2026 se jugarán a las 15:45hs de Argentina y serán los siguientes: Bosnia-Italia

Suecia-Polonia

República Checa-Dinamarca

Kosovo-Turquía VER + Live Blog Post La real e inteligente respuesta de Edin Dzeko a los festejos italianos Luego de que se vieran los festejos de los jugadores italianos por enfrentar a Bosnia el que habló fue el veterano capitán del seleccionado balcánico, Edin Dzeko, y la respuesta no tiene desperdicio. Dzeko dijo: “Yo tampoco quería enfrentar a Italia, pero hoy con las redes sociales hay que cuidarse. Di marco me escribió diciendo que no quería ofender a nadie y yo le dije que no había problema.” El remate del ex Manchester City fue genial: “Italia es una selección increíble, ha ganado cuatro Mundiales y si tiene miedo de enfrentar a Gales, algo anda mal.” VER + Live Blog Post Polémicos festejos de Italia Se filtró un video de los jugadores de Italia viendo los penales entre Gales y Bosnia, donde luego del final del encuentro festejaban alocadamente por enfrentar a Bosnia y no tener que jugarse la clasificación con Gales. VER +