Repechaje Mundial 2026: Se definen los últimos 6 clasificados.

El último que se disputará, aunque al mismo horario que los otros, 15:45hs, es el que jugarán en Republica Checa el local ante Dinamarca. Otro encuentro que dejará injustamente uno de estos dos seleccionados afuera. El partido también se podrá ver en Argentina por Disney + en su versión Premium. El ganador irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

image Bolivia buscará el último boleto al Mundial 2026 cuando enfrente a Irak a la medianoche Argentina.

Repechaje FIFA: Bolivia buscará meterse en el Mundial 32 años después

El Repechaje Internacional o también llamado Repechaje FIFA definirá a 2 clasificados que ya tienen definidos a que grupos irán a parar en la Copa del Mundo.

El primer encuentro lo disputarán Jamaica y República Democrática del Congo a partir de las 18hs de nuestro país en el Estadio AKRON de la ciudad mexicana de Guadalajara. El encuentro se podrá ver por DIRECTV y el ganador del mismo irá a parar al grupo “K” junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El último clasificado se definirá a partir de las 00hs del día miércoles 1 de abril. Bolivia enfrentará a Irak en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey y el ganador irá a parar al grupo “I” junto a Francia, Senegal y Noruega, el subcampeón del mundo, el campeón de África y uno de los mejores equipos europeos con Haaland a la cabeza. Si Bolivia pasa no tendrá un Mundial fácil. El partido se verá por DIRECTV.

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