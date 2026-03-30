Repechaje Mundial 2026: Se definen los últimos 6 clasificados.

Este martes se conocerán los nombres de los últimos 6 clasificados al Mundial 2026, y de esta forma todos los grupos de dicho torneo quedarán definidos. UEFA definirá 4 repechajes, mientras que FIFA otros 2. Grandes selecciones se juegan su futuro en la máxima cita del fútbol mundial. Bolivia e Italia buscan su lugar en la Copa del Mundo.
Mundial 2026: Los 4 repechajes de UEFA
UEFA conocerá a los últimos 4 clasificados por su continente este martes cuando 8 selecciones se enfrenten a partido único con localía definida por sorteo. Cada uno de los participantes conoce a que zona del Mundial 2026 irá a parar en caso de conseguir la victoria en los partidos de mañana.
El partido que tendrá todas las miradas puestas es el de Bosnia-Italia que se enfrentarán en el pequeño Stadion Bilino Polje de la ciudad bosnia de Zenica, con capacidad apenas para 15 mil espectadores. El partido comenzará a las 15:45hs de Argentina y se verá por ESPN. El ganador irá al grupo “B” de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza.
Otro de los partidos que arranca a las 15:45hs es el que Suecia será local de Polonia en uno de los partidos más disputados y hasta injustos, ya que eso es lo que le pasará al seleccionado que sea eliminado. Este encuentro se verá por Disney + Premium. El ganador de esta llave irá al grupo “F” junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
El que también tendrá a muchos prendidos a las pantallas será el partido en el que Kosovo buscará de local el sueño de su primer Mundial como nación independiente (aunque para muchos ni siquiera es un país), y en frente tendrá a Turquía. Este encuentro irá a las 15:45hs de Argentina y se verá por Disney + Premium. El ganador irá al grupo “D” junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay.
El último que se disputará, aunque al mismo horario que los otros, 15:45hs, es el que jugarán en Republica Checa el local ante Dinamarca. Otro encuentro que dejará injustamente uno de estos dos seleccionados afuera. El partido también se podrá ver en Argentina por Disney + en su versión Premium. El ganador irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechaje FIFA: Bolivia buscará meterse en el Mundial 32 años después
El Repechaje Internacional o también llamado Repechaje FIFA definirá a 2 clasificados que ya tienen definidos a que grupos irán a parar en la Copa del Mundo.
El primer encuentro lo disputarán Jamaica y República Democrática del Congo a partir de las 18hs de nuestro país en el Estadio AKRON de la ciudad mexicana de Guadalajara. El encuentro se podrá ver por DIRECTV y el ganador del mismo irá a parar al grupo “K” junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
El último clasificado se definirá a partir de las 00hs del día miércoles 1 de abril. Bolivia enfrentará a Irak en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey y el ganador irá a parar al grupo “I” junto a Francia, Senegal y Noruega, el subcampeón del mundo, el campeón de África y uno de los mejores equipos europeos con Haaland a la cabeza. Si Bolivia pasa no tendrá un Mundial fácil. El partido se verá por DIRECTV.
+ de Golazo24
Explosivas declaraciones del ex Boca que destrozó a Riquelme
Escándalo AFA: Procesan a Tapia y Toviggino por apropiación indebida de tributos
Las duras palabras de ex arquero venezolano contra la Selección Argentina