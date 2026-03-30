Las duras palabras de ex arquero venezolano contra la Selección Argentina.

“Dentro de todo lo deslucido que pudo ser el juego de Colombia ante Croacia y Francia, hay que resaltar también la valentía de la planificación para el Mundial de jugar contra estos dos rivales.”

Fueron las primeras palabras para ir preparando el escenario para largar el remate contra la Selección Argentina, pero lo llamativo fue que no la nombró, demostrando así que la bronca con los dirigidos por Scaloni es fuerte realmente. Dudamel continuó diciendo:

“Mientras otros jugaban contra Guatemala (el primer rival que iba a tener Argentina el 27/4) o Mauritania, Colombia decidió medirse a lo grande. Y bueno, eso te desnuda muchas falencias, pero ahora hay tiempo para corregir.”

De esta forma criticó al seleccionado argentino por los rivales elegidos, y si bien algo de razón tiene ya que el campeón del mundo debería medirse con otro tipo de equipos no se entendió porque lo hizo de esa forma, de una manera cobarde sin nombrar a Argentina, como tirando la piedra y escondiendo el brazo.

Porque, a decir verdad, Rafael Dudamel podría haber dicho a los cuatro vientos “lo de la Selección Colombia es más digno que lo de la Selección Argentina por los rivales débiles que enfrentó”, seguramente eso hubiera caído menos mal que lo que terminó diciendo.

Pero bueno también habría que decirle al señor Dudamel que mientras algunos juegan (y pierden) con Croacia y Francia en partidos amistosos, otros lo hacen en una semifinal y final de mundial, y le terminan ganando.

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