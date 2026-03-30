La Selección Argentina no ha tenido rivales de peso en los amistosos que ha jugado en este ciclo mundialista desde que terminó la Copa del Mundo de Qatar 2022. En cada una de las fechas FIFA que disputó amistosos lo hizo con selecciones de 3º o 4º orden, muy por debajo del nivel esperado. Eso fue criticado por una leyenda del fútbol venezolano y sudamericano.
DECLARACIONES EXPLOSIVAS
Las duras palabras de ex arquero venezolano contra la Selección Argentina
La Selección Argentina no viene teniendo rivales de peso en los amistosos, y eso fue criticado por un histórico arquero del fútbol venezolano y sudamericano.
El contraste entre los amistosos de la Selección Argentina y el resto
Al igual que en la fecha FIFA que cerró el 2025 donde la Selección Argentina disputó amistosos ante Puerto Rico, Angola y Venezuela, en esta de marzo esos seleccionados de bajo nivel se vuelven a repetir, como si el equipo campeón del mundo no quisiera medirse con seleccionados de mayor jerarquía.
En esta fecha FIFA la Selección Argentina se midió con Mauritania (a quien venció apenas 2-1 con un flojo nivel) y ahora lo hará ante Zambia, otro seleccionado de bajo nivel. Algo que contrasta por ejemplo con los rivales que tuvo Colombia, como lo fueron Croacia y Francia, con quienes cayó 2-1 y 3-1.
Esta diferencia fue criticada por muchos, pero el que le tiró con todo a la Selección Argentina fue el ex arquero y leyenda del fútbol venezolano Rafael Dudamel, y lo hizo en la transmisión de uno de los partidos del conjunto cafetero.
Rafael Dudamel y las duras palabras para la Selección Argentina
Colombia había caído ante Croacia por 2 a 1 el jueves y estaba sufriendo ante la selección “B” de Francia, con quien terminaría perdiendo por 3 a 1 de forma categórica. Cuando Colombia la pasaba mal vinieron las primeras declaraciones de Rafael Dudamel, que era comentarista para la TV del país cafetero.
“Dentro de todo lo deslucido que pudo ser el juego de Colombia ante Croacia y Francia, hay que resaltar también la valentía de la planificación para el Mundial de jugar contra estos dos rivales.”
Fueron las primeras palabras para ir preparando el escenario para largar el remate contra la Selección Argentina, pero lo llamativo fue que no la nombró, demostrando así que la bronca con los dirigidos por Scaloni es fuerte realmente. Dudamel continuó diciendo:
“Mientras otros jugaban contra Guatemala (el primer rival que iba a tener Argentina el 27/4) o Mauritania, Colombia decidió medirse a lo grande. Y bueno, eso te desnuda muchas falencias, pero ahora hay tiempo para corregir.”
De esta forma criticó al seleccionado argentino por los rivales elegidos, y si bien algo de razón tiene ya que el campeón del mundo debería medirse con otro tipo de equipos no se entendió porque lo hizo de esa forma, de una manera cobarde sin nombrar a Argentina, como tirando la piedra y escondiendo el brazo.
Porque, a decir verdad, Rafael Dudamel podría haber dicho a los cuatro vientos “lo de la Selección Colombia es más digno que lo de la Selección Argentina por los rivales débiles que enfrentó”, seguramente eso hubiera caído menos mal que lo que terminó diciendo.
Pero bueno también habría que decirle al señor Dudamel que mientras algunos juegan (y pierden) con Croacia y Francia en partidos amistosos, otros lo hacen en una semifinal y final de mundial, y le terminan ganando.
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