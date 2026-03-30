En la AFA hay un radar que no se apaga nunca. Mientras Lionel Scaloni termina de consolidar una base sólida con la que la Selección Argentina busca seguir compitiendo en lo más alto, el cuerpo técnico también mantiene la mirada puesta en jóvenes talentos que emergen en el fútbol europeo y que, por distintas razones, podrían vestir la camiseta albiceleste en el futuro.
TRES SELECCIONES EN DISPUTA
La joya de Alemania Sub-21 que quiere Lionel Scaloni para la Selección Argentina
El delantero del Brujas nació en Italia, tiene madre argentina y juega para Alemania Sub-21. Su gran temporada en Europa lo puso en el radar de Lionel Scaloni.
No sería el primer caso. En los últimos años aparecieron ejemplos como el de Pablo Maffeo, lateral nacido en España que llegó a ser convocado por Argentina, el de Nico Paz, hoy futbolista de la Selección absoluta y una de las grandes revelaciones de la Serie A, o el de Alejandro Garnacho, atacante del Chelsea que terminó inclinándose por la Albiceleste pese a haber pasado por las juveniles de España.
En ese contexto apareció en el horizonte un delantero que ya empieza a llamar la atención en Europa. Juega en el Brujas de Bélgica, es internacional con Alemania Sub-21 y tiene una particularidad que lo convierte en una pieza codiciada: puede representar a tres selecciones distintas debido a su historia familiar y a los países en los que creció.
Nacido en Italia, con madre argentina y formado futbolísticamente en Alemania, el atacante reúne condiciones que lo han puesto en el radar de varios clubes importantes del continente. Su nombre es Nicolò Tresoldi, un delantero de apenas 21 años que empieza a despertar interés en Europa y que ahora también aparece en los planes de la Selección Argentina.
El contacto de Scaloni y su explosión goleadora
El interés de la Selección Argentina no es solo una posibilidad a futuro. Según reveló el diario alemán BILD, desde el entorno de Lionel Scaloni ya hubo contactos para acercar al joven delantero al proyecto de la Albiceleste y evaluar su disponibilidad internacional.
El atacante atraviesa, además, uno de los mejores momentos de su carrera. En la actual temporada suma 23 goles entre todas las competiciones, cifras que lo colocan entre los delanteros jóvenes más destacados del fútbol europeo. Entre esos tantos aparecen incluso goles ante rivales de peso como Barcelona y Atlético de Madrid en la Champions League.
Su presente también se refleja a nivel de selecciones juveniles. Con Alemania Sub-21, el delantero se convirtió recientemente en el máximo goleador del Europeo Sub-21, con 6 goles en 6 partidos, números que terminaron de disparar su proyección internacional y que explican por qué su nombre ya circula tanto en los despachos de la AFA como en el radar de varios clubes importantes del continente.
La guerra por las dobles nacionalidades
El intento de sumar futbolistas con múltiples nacionalidades no es un fenómeno aislado ni exclusivo de la Selección Argentina. En los últimos años, varias federaciones comenzaron a intensificar este tipo de movimientos para captar talento formado en otros países o con raíces familiares en distintas partes del mundo.
Francia fue una de las primeras en convivir con este fenómeno de manera natural. Su selección está llena de jugadores con orígenes diversos y muchos de ellos crecieron fuera del país. España también protagonizó casos similares, como el del defensor Aymeric Laporte, nacido en Francia y que terminó representando a la Roja a nivel internacional. Situaciones parecidas se ven también con futbolistas que cambian de selección en pleno desarrollo de sus carreras, como Brahim Díaz, que eligió representar a Marruecos tras haber pasado por categorías inferiores de España.
El caso marroquí es, de hecho, uno de los más recientes y agresivos. Tras el impacto global que generó su selección en el Mundial de Qatar 2022, la federación africana lanzó una política activa de captación de jugadores con raíces en el país pero formados en Europa. En apenas dos semanas logró sumar seis futbolistas que habían pasado por selecciones juveniles de otros países, varios de ellos surgidos de academias españolas.
En ese contexto, la aparición de nuevas figuras con triple nacionalidad, como el delantero del Brujas que sigue de cerca la AFA, refleja hasta qué punto el fútbol moderno también se convirtió en una competencia entre federaciones por asegurar talento antes que sus rivales.
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