La joya de Alemania Sub-21 que quiere Lionel Scaloni para la Selección Argentina

El atacante atraviesa, además, uno de los mejores momentos de su carrera. En la actual temporada suma 23 goles entre todas las competiciones, cifras que lo colocan entre los delanteros jóvenes más destacados del fútbol europeo. Entre esos tantos aparecen incluso goles ante rivales de peso como Barcelona y Atlético de Madrid en la Champions League.

Su presente también se refleja a nivel de selecciones juveniles. Con Alemania Sub-21, el delantero se convirtió recientemente en el máximo goleador del Europeo Sub-21, con 6 goles en 6 partidos, números que terminaron de disparar su proyección internacional y que explican por qué su nombre ya circula tanto en los despachos de la AFA como en el radar de varios clubes importantes del continente.

Nicolò Tresoldi vs Atlético de Madrid. Nicolò Tresoldi durante el cruce entre Brujas y Atlético de Madrid en Champions League, una de las promesas europeas que observa Lionel Scaloni. NICOLAS TUCAT / AFP

La guerra por las dobles nacionalidades

El intento de sumar futbolistas con múltiples nacionalidades no es un fenómeno aislado ni exclusivo de la Selección Argentina. En los últimos años, varias federaciones comenzaron a intensificar este tipo de movimientos para captar talento formado en otros países o con raíces familiares en distintas partes del mundo.

Francia fue una de las primeras en convivir con este fenómeno de manera natural. Su selección está llena de jugadores con orígenes diversos y muchos de ellos crecieron fuera del país. España también protagonizó casos similares, como el del defensor Aymeric Laporte, nacido en Francia y que terminó representando a la Roja a nivel internacional. Situaciones parecidas se ven también con futbolistas que cambian de selección en pleno desarrollo de sus carreras, como Brahim Díaz, que eligió representar a Marruecos tras haber pasado por categorías inferiores de España.

El caso marroquí es, de hecho, uno de los más recientes y agresivos. Tras el impacto global que generó su selección en el Mundial de Qatar 2022, la federación africana lanzó una política activa de captación de jugadores con raíces en el país pero formados en Europa. En apenas dos semanas logró sumar seis futbolistas que habían pasado por selecciones juveniles de otros países, varios de ellos surgidos de academias españolas.

En ese contexto, la aparición de nuevas figuras con triple nacionalidad, como el delantero del Brujas que sigue de cerca la AFA, refleja hasta qué punto el fútbol moderno también se convirtió en una competencia entre federaciones por asegurar talento antes que sus rivales.

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