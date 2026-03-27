Temor en el Barcelona: la lesión de Raphinha que podría dejarlo varios meses fuera

“Raphinha estaba jugando bien… luego sintió un problema muscular”, explicó el técnico italiano al finalizar el amistoso ante Francia.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre la dolencia. Según adelantó el diario AS, el extremo habría sufrido un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna derecha, el mismo músculo que ya lo obligó a permanecer casi dos meses fuera de los terrenos de juego en lo que va de la temporada.

Ese antecedente es precisamente lo que más preocupa en Can Barça. El bíceps femoral es un músculo especialmente delicado para los futbolistas por su facilidad para sufrir recaídas, y el hecho de que el dolor haya aparecido en la misma zona afectada anteriormente encendió todas las alarmas dentro del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2037431174084043047?s=20&partner=&hide_thread=false Ancelotti: “Raphinha was playing well… then he felt a muscle problem”. pic.twitter.com/pMLg3sdUoG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2026

Un calendario clave y la espera por el parte médico

Mientras el FC Barcelona sigue de cerca la evolución del jugador, el club se enfrenta a un escenario especialmente delicado por el momento de la temporada. El equipo de Hansi Flick pelea LaLiga mano a mano con el Real Madrid, por lo que una eventual ausencia prolongada de Raphinha podría tener impacto directo en la recta final del campeonato.

Según apuntan distintos especialistas consultados por la prensa española, si se confirma una rotura en el bíceps femoral, el brasileño podría quedar fuera durante varias semanas e incluso meses, un riesgo que aumenta precisamente por tratarse de una zona con antecedentes recientes de lesión.

Por ahora, en Cataluña se mantienen cautos. El diagnóstico definitivo dependerá de las pruebas médicas que se realicen al futbolista en las próximas horas. Al encontrarse la selección brasileña en Estados Unidos, el parte oficial no se conocería hasta la tarde europea, cuando se completen los estudios.

La incertidumbre llega además en un tramo decisivo del calendario. El Barcelona afronta semanas clave tanto en Champions League, donde se medirá al Atlético de Madrid, como en LaLiga, con la lucha directa por el título frente al Real Madrid. Por eso, cualquier baja de larga duración de Raphinha sería un golpe significativo para el equipo en el momento más importante del curso.

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