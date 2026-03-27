Preocupación y alarmas en Can Barça. El jugador del FC Barcelona, Raphinha, salió con una dolencia muscular en el último amistoso internacional de Brasil. En el club temen que se trate de un problema serio debido a la zona afectada, el mismo músculo en el que el extremo ya sufrió una dolencia importante esta temporada.
PÁNICO TOTAL
Temor en el Barcelona: la lesión de Raphinha que podría dejarlo varios meses fuera
Raphinha salió con un pinchazo en el bíceps femoral ante Francia, el mismo músculo que ya lo dejó dos meses fuera en esta temporada con el FC Barcelona.
Si no es el mejor futbolista del actual equipo de Hansi Flick, poco le falta. Raphinha se ha convertido en una de las piezas más determinantes del Barcelona: enganche ofensivo, figura absoluta con la Selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti y estrella en su país. Su nivel lo llevó incluso a ser considerado candidato al Balón de Oro el año pasado y hoy es un jugador prácticamente indispensable en cualquier equipo en el que juega.
El susto llegó en el amistoso que Brasil disputó en Estados Unidos ante la Francia de Didier Deschamps, un duelo que servía como anticipo de lo que podría verse en el Mundial 2026. La Canarinha cayó 2-1, con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, mientras que Bremer marcó para el conjunto brasileño. El gol del delantero del Real Madrid disipó en parte los temores del madridismo sobre su rodilla, pero del otro lado de la vereda el panorama no fue tan alentador.
En pleno partido, Raphinha sintió un fuerte pinchazo muscular y pidió el cambio de inmediato, una reacción que suele ser positiva desde el punto de vista médico. Sin embargo, la ubicación de la molestia mantiene en alerta al Barcelona, que ahora espera los estudios para confirmar el alcance real del problema.
Ancelotti confirma el problema muscular
Tras el encuentro, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que el cambio de Raphinha estuvo directamente relacionado con una molestia física que el jugador sintió en pleno partido.
“Raphinha estaba jugando bien… luego sintió un problema muscular”, explicó el técnico italiano al finalizar el amistoso ante Francia.
Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre la dolencia. Según adelantó el diario AS, el extremo habría sufrido un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna derecha, el mismo músculo que ya lo obligó a permanecer casi dos meses fuera de los terrenos de juego en lo que va de la temporada.
Ese antecedente es precisamente lo que más preocupa en Can Barça. El bíceps femoral es un músculo especialmente delicado para los futbolistas por su facilidad para sufrir recaídas, y el hecho de que el dolor haya aparecido en la misma zona afectada anteriormente encendió todas las alarmas dentro del club.
Un calendario clave y la espera por el parte médico
Mientras el FC Barcelona sigue de cerca la evolución del jugador, el club se enfrenta a un escenario especialmente delicado por el momento de la temporada. El equipo de Hansi Flick pelea LaLiga mano a mano con el Real Madrid, por lo que una eventual ausencia prolongada de Raphinha podría tener impacto directo en la recta final del campeonato.
Según apuntan distintos especialistas consultados por la prensa española, si se confirma una rotura en el bíceps femoral, el brasileño podría quedar fuera durante varias semanas e incluso meses, un riesgo que aumenta precisamente por tratarse de una zona con antecedentes recientes de lesión.
Por ahora, en Cataluña se mantienen cautos. El diagnóstico definitivo dependerá de las pruebas médicas que se realicen al futbolista en las próximas horas. Al encontrarse la selección brasileña en Estados Unidos, el parte oficial no se conocería hasta la tarde europea, cuando se completen los estudios.
La incertidumbre llega además en un tramo decisivo del calendario. El Barcelona afronta semanas clave tanto en Champions League, donde se medirá al Atlético de Madrid, como en LaLiga, con la lucha directa por el título frente al Real Madrid. Por eso, cualquier baja de larga duración de Raphinha sería un golpe significativo para el equipo en el momento más importante del curso.
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