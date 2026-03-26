Marruecos no pierde tiempo pensando en el Mundial 2026. En apenas unos días, la selección africana nacionalizó a seis jóvenes futbolistas, en un movimiento que vuelve a agitar la polémica en el fútbol continental.
TRAS EL ESCÁNDALO
Marruecos acelera su plan para el Mundial 2026: 6 nacionalizaciones en menos de dos semanas
Mientras sigue la polémica por la Copa África, Marruecos refuerza su proyecto rumbo a 2026 con seis cambios de selección en menos de dos semanas.
El movimiento llega en un momento particular para el fútbol africano. La reciente Copa Africana de Naciones terminó envuelta en una fuerte controversia después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera otorgar el título a Marruecos en los despachos tras anular el resultado conseguido por Senegal en el campo de juego.
La decisión provocó la inmediata reacción de la Federación Senegalesa de Fútbol, que llevó el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana. Mientras ese conflicto sigue su curso en los tribunales, Marruecos continúa reforzando su proyecto deportivo (esta vez lejos de los despachos) con una política de captación de talento que desde hace años apunta a jugadores con raíces marroquíes formados en Europa.
La ofensiva marroquí: seis nacionalizaciones en 13 días
La estrategia de Marruecos quedó reflejada en la plataforma oficial de cambio de asociación de la FIFA, donde en menos de dos semanas, según informó el diario Marca, aparecieron seis nuevos futbolistas que optaron por representar a los “Leones del Atlas” tras haber pasado por selecciones juveniles de otros países.
Entre los movimientos más destacados aparece el del joven talento del Ajax Rayane Bounida, que decidió dejar Bélgica para vestir la camiseta marroquí. A él se sumó Saif Eddien Lazar, futbolista del Genk, que tomó el mismo camino y también abandonó las categorías inferiores del combinado belga.
El resto de los cambios llegaron desde Países Bajos, otra de las grandes canteras de talento con raíces marroquíes en Europa. Benjamin Khaderi (PSV), Ayoub Ouarghi (Feyenoord), Oualid Agougil (Utrecht) y Sami Bouhoudane (PSV) completaron el proceso para representar a Marruecos.
Se trata en su mayoría de apuestas de futuro, futbolistas todavía en etapa de formación que forman parte del proyecto que la federación marroquí impulsa desde hace años para ampliar su base de talento de cara al próximo ciclo internacional. Una metodología que no es exclusiva del combinado africano y que también ha sido utilizada por otras potencias del fútbol, como Francia o incluso Argentina en los últimos años.
El TAS respalda la apelación de Senegal y la final queda en suspenso
Mientras Marruecos acelera su planificación deportiva, el conflicto por la última Copa Africana de Naciones sigue abierto en los tribunales. En las últimas horas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió respaldar la apelación presentada por Senegal y ordenó revisar la resolución adoptada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había otorgado el título a Marruecos en los despachos.
El fallo del tribunal con sede en Lausana no resuelve todavía de manera definitiva el conflicto, pero sí supone un golpe a la decisión administrativa tomada por la CAF. En su dictamen, el TAS consideró que existen elementos suficientes para volver a analizar lo ocurrido en la final disputada en Rabat, donde Senegal había levantado el trofeo tras imponerse en la prórroga.
Con esta resolución, el escenario vuelve a quedar abierto. Mientras Senegal mantiene su defensa del título conseguido en el campo de juego y Marruecos sostiene la validez de la decisión adoptada por la CAF, el desenlace de la final queda ahora en suspenso a la espera de una resolución definitiva del tribunal deportivo.
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