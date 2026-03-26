Marruecos acelera su plan para el Mundial 2026: 6 nacionalizaciones en menos de dos semanas

El resto de los cambios llegaron desde Países Bajos, otra de las grandes canteras de talento con raíces marroquíes en Europa. Benjamin Khaderi (PSV), Ayoub Ouarghi (Feyenoord), Oualid Agougil (Utrecht) y Sami Bouhoudane (PSV) completaron el proceso para representar a Marruecos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2037187337365471388?s=20&partner=&hide_thread=false Marruecos nacionalizó SEIS jugadores en ¡13 DÍAS! y COLAPSÓ la plataforma de cambios de nacionalidad de la FIFA.



Los jugadores que cambiaron de nacionalidad provienen de BÉLGICA y PAÍSES BAJOS, todos MENORES de 20 AÑOS.



Además, esperan que Thiago Pitarch de Real… pic.twitter.com/q8y6rSMjck — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 26, 2026

Se trata en su mayoría de apuestas de futuro, futbolistas todavía en etapa de formación que forman parte del proyecto que la federación marroquí impulsa desde hace años para ampliar su base de talento de cara al próximo ciclo internacional. Una metodología que no es exclusiva del combinado africano y que también ha sido utilizada por otras potencias del fútbol, como Francia o incluso Argentina en los últimos años.

El TAS respalda la apelación de Senegal y la final queda en suspenso

Mientras Marruecos acelera su planificación deportiva, el conflicto por la última Copa Africana de Naciones sigue abierto en los tribunales. En las últimas horas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió respaldar la apelación presentada por Senegal y ordenó revisar la resolución adoptada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había otorgado el título a Marruecos en los despachos.

El fallo del tribunal con sede en Lausana no resuelve todavía de manera definitiva el conflicto, pero sí supone un golpe a la decisión administrativa tomada por la CAF. En su dictamen, el TAS consideró que existen elementos suficientes para volver a analizar lo ocurrido en la final disputada en Rabat, donde Senegal había levantado el trofeo tras imponerse en la prórroga.

senegal caf Sadio Mané levanta el trofeo de la Copa Africana de Naciones tras la final en Rabat, un título que Senegal defiende como ganado en el campo mientras el caso sigue en disputa en el TAS.

Con esta resolución, el escenario vuelve a quedar abierto. Mientras Senegal mantiene su defensa del título conseguido en el campo de juego y Marruecos sostiene la validez de la decisión adoptada por la CAF, el desenlace de la final queda ahora en suspenso a la espera de una resolución definitiva del tribunal deportivo.

-------------------

Más contenido de Golazo24:

FIFA presiona a EE.UU.: el visado de hasta US$15.000 que amenaza a jugadores y fans del Mundial

El verdadero derrape de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la AFA: Directo al fentanilo

Ex jugadora de Irán revela amenazas del régimen contra la familia de sus compañeras

Senegal responde al escándalo de la Copa África y sus jugadores explotan en redes

El pedido de Irán a Gianni Infantino y la FIFA para jugar el Mundial 2026