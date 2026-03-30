La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, viene de vencer por la mínima a Mauritania el pasado viernes 27 de marzo, en un encuentro en el que Franco Mastantuono sumó algunos minutos. En este contexto, Diego Monroig dio a conocer de qué depende que el jugador del Real Madrid forme parte de la lista para el Mundial 2026.
¿FUERA DEL MUNDIAL 2026?
¿Qué necesita Franco Mastantuono para ganarse un lugar en la Selección Argentina?
Diego Monroig reveló las chances reales de integrar la lista para el Mundial 2026 de Franco Mastantuono.
El ex River Plate ingresó por el sector derecho del ataque en un momento en el que el equipo no mostró su mejor versión. Ahora, habrá que ver si el entrenador decide darle minutos en el próximo encuentro ante Zambia.
¿Franco Mastantuono al Mundial 2026?
Falta cada vez menos para que se juegue el Mundial 2026 y la Selección Argentina defienda el título obtenido en Qatar 2022.
Uno de los jugadores que aún se mantiene en duda es Franco Mastantuono y el periodista Diego Monroig filtró en ESPN de qué depende que el jugador de Real Madrid vaya a la cita mundialista.
Hace algunos días, el periodista Gastón Edul aseguró: “Para mí Mastantuono va a ir al Mundial, pero necesita jugar más en Real Madrid”.
En ESPN, Monroig dio información similar sobre el ex atacante de River Plate. "Que vaya al Mundial 2026 va a depender exclusivamente de Mastantuono y de lo que tenga de actividad en Real Madrid de acá en adelante. Scaloni ya sabe lo que le puede dar y a la hora de pelear por un lugar, si bien juegan en lugares diferentes, se lo asocia con Prestianni."
Luego, el periodista agregó: "si mantiene lo que viene mostrando en Madrid, probablemente se quede afuera".
Es decir, todo hace indicar que depende pura y exclusivamente del futbolista si va o no a la cita mundialista.
Selección Argentina de Lionel Scaloni
El pasado viernes 27 de marzo, la Selección Argentina venció a Mauritania en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo.
Los de Lionel Scaloni tuvieron un flojo rendimiento, sobre todo en el segundo tiempo, y terminaron sufriendo ante un equipo que es indiscutiblemente menor en cuanto a jerarquía individual.
Antes de mitad de año, época en la que se va a jugar el Mundial, Argentina tendrá su último amistoso mañana, martes 31 de marzo, cuando reciba nuevamente en La Bombonera a Zambia.
A priori, el once que se perfila para el partido ante el seleccionado africano es:
Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco o Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada/Simeone. DT: Lionel Scaloni.
Luego, si bien falta confirmación de las fechas, los de Scaloni tendrán dos amistosos previos al Mundial en el mes de junio. Honduras y Serbia serán los rivales.
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